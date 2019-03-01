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      Нові військові навчання у Криму: окупанти тренуються завдавати ракетних ударів по морських цілях

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      Окупанти проводять у кРиму нові військові навчання
      Окупанти проводять у кРиму нові військові навчання / фото з відкритих джерел

      В анексованому Криму Росія проводить нові військові навчання. Так, 1 березня на півострові окупанти тренуються завдавати ракетних ударів по морських цілях.

      Для цього росіяни використовують ракетні комплекси "Бастіон" і "Бал". Мета цих навчань, як вказують у прес-службі Чорноморського флоту РФ, полягає у "вдосконаленні навичок військовослужбовців у виявленні надводних цілей і підготовці комплексів до завдання ракетних ударів".

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      Зазначимо, що до цього розвідувальні підрозділи армійського корпусу ЧФ РФ відпрацювали на одному з полігонів в анексованому Криму завдання щодо дій в тилу умовного противника.

      ракетний комплекс Бал
      Ракетний комплекс "Бал"

      Після анексії Криму у 2014 році Росія дедалі частіше проводить військові навчання на окупованому півострові. Окрім цього, країна-агресор переправляє у Крим військову техніку, винищувачі та цілі мілітарні підрозділи.

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      Так, за 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      Росія проводить військові навчання в окупованому Криму: 
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      Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Зброя Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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