Нові закони в дії: виконавча служба влаштовує рейди до неплатників аліментів

Уряд серйозно взявся за неплатників аліментів. За нещодавно ухваленим законом, їх можуть звільняти з державної служби та навіть кинути за ґрати на два роки. Але часом від нововведень страждають і добросовісні татусі.

Заборгували виплату аліментів – чекайте в гості державних виконавців. Відколи запрацював новий закон, рейди по квартирах неплатників влаштовують частіше. Щоправда, вдома застають не завжди.

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Відколи посилили відповідальність – виконавча служба стягнула з боржників понад мільярд гривень. Частину цієї суми завдяки особистим візитам до порушників. А вони, аби не потрапити у відкритий реєстр боржників.

Потрапили під санкції і можновладці. Аби уникнути розголосу, поспішили розрахуватися з боргами і екс-міністр аграрної політики Ігор Швайка та депутат БПП Сергій Каплін.

Віднедавна за несплату аліментів в Україні можуть звільняти навіть чиновників. Злісних неплатників позбавили можливості виїздити за кордон, керувати автівкою та використовувати зброю. Більше того, порушників можуть відправити на суспільно-корисні роботи. А днями ще й запровадили автоматичний арешт рахунків.

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Проте, система недосконала. Платник аліментів Тарас пересвідчився у цьому, коли спробував продати авто. Тоді ж дізнався: рухоме майно арештували через заборгованість, яка виникла через помилку у документах. А ще нове законодавство ставить його у залежність від колишньої дружини. Навіть попри те, що потрібну суму вже сплатив.

У схожу ситуацію потрапив і ветеран війни Володимир Потороченко. Каже, через неіснуючі борги по аліментах його не випускають на реабілітацію до Австрії. Помилки бувають у роботі будь-якої служби, кажуть державні виконавці. Головне – вони повертають законні кошти дітям.