Ірина Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича, якого люстрували восени 2014 року і поновили на посаді через п'ять років.

Про представлення нового очільника відомства повідомили у пресслужбі Київської прокуратури. З червня 2020 року він був заступником прокурора Києва.

Раніше Венедіктова призначила Донського виконувачем обов'язків глави департаменту у "справах Майдану"

Що відомо про Олега Кіпера

Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. За 19 років він обіймав посади

слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області,

прокурора відділу прокуратури Одеської області,

прокурора відділу Генеральної прокуратури України,

начальника управління прокуратури Івано-Франківської області,

заступника прокурора Івано-Франківської області,

заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.



Кіпера особисто представила Венедіктова / Фото пресслужби прокуратури Києва

Люстрація у 2014 році

У жовтні 2014 року Кіпера звільнили з посади старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів Головного управління нагляду.

Раніше Олег Кіпер працював екс-заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.

Увересні 2019-го Окружний адміністративний суд Києва поновив Кіпера на посаді і стягнув з ГПУ середній заробіток звільненого за період усіх п'яти років.

Що задекларував Кіпер

У декларації за 2019 рік Олег Кіпер вказав: