Новим прокурором Києва став люстрований Олег Кіпер: що про нього відомо
Ірина Венедіктова представила нового прокурора Києва Олега Кіпера. Він ексзаступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича, якого люстрували восени 2014 року і поновили на посаді через п'ять років.
Про представлення нового очільника відомства повідомили у пресслужбі Київської прокуратури. З червня 2020 року він був заступником прокурора Києва.
Раніше Венедіктова призначила Донського виконувачем обов'язків глави департаменту у "справах Майдану"
Що відомо про Олега Кіпера
Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. За 19 років він обіймав посади
- слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області,
- прокурора відділу прокуратури Одеської області,
- прокурора відділу Генеральної прокуратури України,
- начальника управління прокуратури Івано-Франківської області,
- заступника прокурора Івано-Франківської області,
- заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України.
Кіпера особисто представила Венедіктова / Фото пресслужби прокуратури Києва
Люстрація у 2014 році
У жовтні 2014 року Кіпера звільнили з посади старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів Головного управління нагляду.
Раніше Олег Кіпер працював екс-заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.
Увересні 2019-го Окружний адміністративний суд Києва поновив Кіпера на посаді і стягнув з ГПУ середній заробіток звільненого за період усіх п'яти років.
Що задекларував Кіпер
У декларації за 2019 рік Олег Кіпер вказав:
- 437 тисяч гривень зарплати від філії "Укрзалізниці", 52 тисячі від адвокатського об'єднання "Астрея ОВС". Дружина тим часом вказала дохід 4 мільйони 411 тисяч гривень від підприємницької діяльності.
- Дружина Кіпера Ірина, як вказано у декларації, має російське громадянство.
- Дві квартири у Києві: одну площею 107 квадратних метрів, іншу – 50. Ще одну квартиру у Києві має дружина Кіпера, її площа – 151 квадратний метр.
- Котедж для сімейного відпочинку у Яремче площею 162 квадратних метри. Дружина задекларувала у Яремче будинок для відпочинку, дві земельні ділянки площею 300 і 214 квадратних метрів.
- У Кіпера два дорогоцінні годинники Rolex, один Patek Philippe, ще одним Rolex володіє його дружина.
- У родини Кіперів чотири авто: у дружини LAND ROVER 2017 року за 700 тисяч гривень, у Кіпера Toyota RAV 4, Toyota Camry, ВАЗ 2115.
- Ірина Кіпер задекларувала 4 мільйони 913 тисяч криптовалюти Ethereum, а Олег КІпер – 9 мільйонів 282 тисячі Ripple.