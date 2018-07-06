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Новим чемпіоном світу з футболу стане європейська збірна

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Новим чемпіоном світу з футболу стане збірна з Європи
Новим чемпіоном світу з футболу стане збірна з Європи

Після перших двох матчів чвертьфіналу Чемпіонату світу, на турнірі залишилися лише європейські збірні. Відтак одна з шести команд старого континенту має шанс новим чемпіоном світу.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Франція перемогла Уругвай, а Бельгія вибила з турніру Бразилію. Обидві європейські збірні зіграють у півфіналі між собою.

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Ще дві пари чвертьфіналістів теж складаються виключно з європейських збірних: Хорватія – Росія та Англія – Швеція.

Варто зазначити, що на шести останніх Чемпіонатах світу, які відбувалися на території Європи, саме європейські збірній ставали переможцями турніру.

1966: турнір в Англії, переможець – Англія
1974: турнір в Німеччині (ФРН), переможець – ФРН
1982: турнір в Іспанії, переможець – Італія
1990: турнір в Італії, переможець – ФРН
1998: турнір у Франції, переможець – Франці
2006: турнір у Німеччині, переможець – Італія.

Окрім того, титул четвертий раз поспіль виграє збірна з Європи. Після 2006 року де чемпіоном стала Італія, у 2010 році в ПАР перемогу здобули іспанці, а в 2014 році у Бразилії тріумфували німці.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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