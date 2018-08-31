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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Новим главою фейкової "ДНР" став Дмитро Трапезніков – екс-менеджер ФК "Шахтар"

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Дмитро Трапезніков – новий ватажок самопроголошеної "ДНР"
Дмитро Трапезніков – новий ватажок самопроголошеної "ДНР" / Фото з відкритих джерел

Ватажок бойовиків на Донеччині Олександр Захарченко загинув від вибуху у ресторані "Сепаратист" 31 серпня. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

Як зазначив журналіст Микита Синіцин, Трапезніков у 2001-2005 роках керував фан-рухом клубу "Шахтар". Проте згодом його звільнили через махінації.

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Він брав участь у дестабілізації ситуації і самої окупації Донецької області з 2014 року. У так званій "ДНР" за ним були питання внутрішньої і соціальної політики.

"Жадібний і користолюбний. Йому приписують не набагато менше число "віджимань", ніж Тимофеєву-"Ташкенту". Також, як майстер по роботі з "Шахтарем", курував гуманітарку на "Донбас-Арені", та й взагалі російську гуманітарну допомогу. Складно навіть уявити, скільки там можна було наварити", – написав журналіст. 


Скріншот з Facebook-сторінки Микити Синіцина

Навесні 2014-ого Трапезнікова призначили головою "тимчасової адміністрації" Тельманівського району самопроголошеної "ДНР". Відтоді перебував на різних посадах в "адміністрації голови" фейкової "ДНР", пише "Громадське".

У квітні 2016-го він став "виконувачем обов'язків заступника глави" так званої "Ради міністрів" та начальником "Управління внутрішньої і зовнішньої політики" в "адміністрації" Захарченка.

У місцевих ЗМІ поширювались чутки, що Трапезніков боровся за вплив ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка з "заступником очільника ради міністрів ДНР" Олександром Тимофєєвим та "керівником адміністрації голови ДНР" Максимом Лещенком. В останнього Трапезніков був підлеглим, коли був "начальником управління внутрішньої та зовнішньої політик адміністрації глави ДНР". Потрапити на прийом до Захарченка було неможливо без узгодження з Трапезніковим.

хроніка подій
Теги: Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини України
Джерело: 24 Канал
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