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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Новим головою Міжнародного союзу біатлоністів став ярий противник допінгу

68 Читать новость на русском
Олле Далін
Олле Далін / Чемпионат.com

Росії не вдалося поставити свою кандидатуру на місце очільника Міжнародного союзу біатлоністів IBU. Латвійка Байба Брока не зуміла набрати достатньої кількості голосів. Новим головою IBU став швед Олле Далін, який вважається жорстким противником допінгу.

На конгресі організації у хорватській Пореці Далін набрав 39 голосів, у той час як Брока – лише 12.

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Варто додати, що Союз біатлоністів Росії, який так і не зумів відновити повноцінного статусу в IBU, агітував за Байбу Броку. Росіяни намагалися за її підтримки уникнути покарання за допінг. 

Наголосимо, що попередній керівник IBU норвежець Андерс Бессеберг був змушений покинути свою посаду після того, як проти нього розпочалося розслідування про корупцію. Зокрема, його звинувачували в отриманні хабаря в обмін на приховування допінг-проб російських біатлоністів.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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