Новим головою Міжнародного союзу біатлоністів став ярий противник допінгу

Росії не вдалося поставити свою кандидатуру на місце очільника Міжнародного союзу біатлоністів IBU. Латвійка Байба Брока не зуміла набрати достатньої кількості голосів. Новим головою IBU став швед Олле Далін, який вважається жорстким противником допінгу.

На конгресі організації у хорватській Пореці Далін набрав 39 голосів, у той час як Брока – лише 12.

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The IBU Congress has elected Olle Dahlin (SWE) as new President of the International Biathlon Union for a term of four years. The election result was 39 votes for Olle Dahlin (SWE), and 12 votes for Baiba Broka (LAT). — IBU (@biathlonworld) 7 вересня 2018 р.

Варто додати, що Союз біатлоністів Росії, який так і не зумів відновити повноцінного статусу в IBU, агітував за Байбу Броку. Росіяни намагалися за її підтримки уникнути покарання за допінг.

Наголосимо, що попередній керівник IBU норвежець Андерс Бессеберг був змушений покинути свою посаду після того, як проти нього розпочалося розслідування про корупцію. Зокрема, його звинувачували в отриманні хабаря в обмін на приховування допінг-проб російських біатлоністів.

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