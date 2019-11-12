Новим головою Полтавської ОДА став Олег Синєгубов: що про нього відомо

У Полтаві перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов офіційно представив нового очільника ОДА – Олега Синєгубова. Новопризначений голова анонсував проведення аудиту рішень попереднього керівництва.

Трофімов визнав, що влада затягнула із призначенням голови ОДА. Він вручив Синєгубову посвідчення та продемонстрував відповідний Указ президента.

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Олег Синєгубов подякував за честь бути головою ОДА.

Своїм основним завданням вважаю наведення порядку та зміну місцевої влади для того, щоб люди відчули покращення. Буде зроблено повний аудиту рішень попереднього керівництва, перевірка їх на законність та ефективність,

– заявив Синєгубов.

Він також пообіцяв реалізовувати цільові програми в області та анонсував відкриття офісів реформ.

Що відомо про Олега Синєгубова?

Народився у 1983 році у Харкові.

За освітою юрист.

Працював на посаді слідчого на Південній залізниці.

З серпня 2008 року працює в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Спершу був старшим викладачем, а потім – деканом факультету №6.

У 2018 році брав участь в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, але не зміг набрати необхідної кількості балів на тестуванні.

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Про його декларацію

У своїй декларації Синєгубов вказав, що володіє чотирма квартирами в Харкові і однією – у Києві. Власником ще однієї квартири в Харкові є його дружина.

Синєгубов володіє автомобілем Merсedes Benz 2011 випуску, а його дружина – Porsche Cayenne 2010 року.

Сім’я має 40 тисяч доларів готівкою.

За рік на основному місці роботи Олег Синєгубов отримав 290 тисяч гривень, а його дружина – 62 тисячі.

Про додаткову діяльність

Окрім викладацької та наукової роботи, Олег Синєгубов є власником або співзасновником кількох компаній та комерційних підприємств, серед яких:

ТОВ "Насіння Слобожанщини" – власник;

ТОВ "Синєгубов, Соболєв та партнери" – власник;

ТОВ "Віката", яка займається операціями з нерухомістю – співзасновник;

ТОВ "Сібоней сервіс", видом діяльності якого є консультування з питань комерційної діяльності й керування – співзасновник;

адвокатське об'єднання "Раскосов Лойес Груп" – співзасновник.

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