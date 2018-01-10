Новим головою правління "Приватбанку" призначено чеха Петра Крумханзла

Увечері 10 січня Наглядова рада "Приватбанку" призначила Петра Крумханзла на посаду голови правління. Крім того, було подано документи до Національного банку України щодо його затвердження.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

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"На вищих керівних посадах у провідних банках Європейського союзу він проявив себе як вимогливий і прагматичний лідер, зосереджений на вдосконаленні процесів і організації надійної системи внутрішнього контролю. Він також довів свою ефективність в умовах українського банківського ринку періоду кризи 2008 року", – підкреслюють у "Приватбанку".

Крім того підкреслюється, що його останній досвід роботи був пов’язаним з ринком Китаю, де Крумханзл на посаді члена правління з операційних питань Home Credit керував усіма операціями банку, в складі якого працювало понад 85 тисяч працівників.

"Одна з сильних сторін пана Крумханзла – це його чіткий стиль управління, спрямований на досягнення взаєморозуміння на шляху до виконання корпоративних завдань і цілей. Крім того, він має репутацію вартої довіри та надійної людини, відкритої і прямої у спілкуванні, здатної діяти раціонально в будь-якій критичній ситуації", – додають у "Приватбанку".

За словами голови Наглядової ради Енгіна Акчакочі, у процесі оцінки кандидатів на посади, перш за все, бралися до уваги такі їхні критерії як високий професіоналізм, досвід роботи у провідних банках ЄС, орієнтованість на результат, ґрунтовний досвід з операційного управління та впровадження інструментів контролю.

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Петр відповідає усім цим основним вимогам, і він вже довів на практиці свою здатність ефективно реорганізувати слабкі сторони банків. Зосередженість на трансформаціях з метою вдосконалення операційної ефективності є його беззаперечною перевагою. Особисто на мене він справив враження натхненної і високомотивованої людини. Крім того, він зосереджуватиметься більше на операційному управлінні банком, ніж на саморекламі. Також Петр вільно володіє англійською і російською мовами, що значною мірою сприятиме ефективній взаємодії з рештою членів посиленої команди "Приватбанку",

– наголосив він.