Новим торговим представником України призначили Тараса Качку
Експарламентеря щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом Тараса Качку призначили на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
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Моя місія – покращити умови доступу української продукції на зовнішні ринки, збільшити експорт товарів з доданою вартістю, інтегрувати українських виробників у глобальні виробничі ланцюги,
– зазначив новопризначений торговий представник.
Він додав, що ця місія стає ще складнішою та амбітнішою в умовах, коли світ стоїть на межі глобальної торговельної війни і рецесії та коли на фоні глобальних гравців Україна "виглядає як типовий underdog, на якого ніхто не ставить".
Варто зазначити, що у серпні 2018 року Кабмін звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України – заступника міністра економічного розвитку та торгівлі. Микольську звільнили за власним бажанням, оскільки вона тимчасово переїжджала до США для навчання у Стенфордському університеті.
Що відомо про Тараса Качку?Він є радником зі стратегічних питань міжнародного фонду "Відродження", також він є радником у Міністерстві закордонних справ.
У 2014-2015 роках був віцепрезидентом та в.о. президента Американської торговельної палати в Україні.
У 2007-2011 роках він був учасником переговорної команди України щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.