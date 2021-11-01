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Перші результати виборів

Терехов лідирує у Харкові

Джерело: Kharkiv Today

Один із 9 районів Харкова завершив підрахунок голосів після проведених виборів міського голови. У Новобаварському районі з серйозним відривом переміг чинний виконуючий обов'язки мера – Ігор Терехов. Його головний опонент, Михайло Добкін, отримав удвічі менше голосів. Загалом результати у районі виглядають так:

Ігор Терехов – 14 204 голосів;

Михайло Добкін – 6 268 голосів.

Інші кандидати набрали менш ніж 1 000 голосів. Також про перемогу Терехова кажуть і в Київському району міста.

Зверніть увагу! За даними паралельного підрахунку громадської Мережі "Опора" Ігор Терехов може перемогти на виборах у першому турі з результатом 50,06%. Однак похибка становить 1,1%.

"Слуги" тріумфують на довиборах

Джерело: ЦВК

Окрім мера Харкова, 31 жовтня на окрузі №184 у Херсонській області та №197 на Черкащині обирали депутатів до Верховної Ради України.

На Херсонщині станом на 19:00 1 листопада опрацювали 99,46% протоколів. Згідно з результатами, перемогу на довиборах здобув кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир з результатом 64,59%. Його підтримали 21 261 виборець. Відрив від другого місця становить понад 50%.

На окрузі №197 у Черкаській області опрацювали 80,14% протоколів. Поки що лідером перегонів є "слуга" Віталій Войцехівський, який отримав 46,95% голосів з опрацьованих протоколів. На другому місці опинився самовисуванець Владислав Голуб.

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Зеленський у Глазго

Джерело: Офіс Президента

Виступ президента на Конференції

Президент України Володимир Зеленський виступив на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26. Цьогоріч вона проходить у Великій Британії, у місті Глазго.

У своїй промові президент наголосив, що для боротьби із глобальним потеплінням, необхідне "глобальне потепління у відносинах держав", бо без нього домовленості нічого не варті.

Також під час виступу Володимир Зеленський не оминув увагою окупацію Криму та частини Донбасу, а й навпаки наголосив на цій темі. Президент заявив, що через агресивні дії Росії, Європа отримала одразу дві екологічні бомби – півострів, природний світ якого перетворили на військову базу, та Донбас, де затопили шахти та зараз відчутний брак питної води.

Окрім того, президент Зеленський провів паралель з трагедією на Чорнобильській АЕС, яка стосувалася не лише України, а й всього світу. Однак і ця історія довела, що інструмент для відновлення природи віднайдено.

Ця трагедія показує нам, що чи не найдієвішим для відновлення довкілля є невтручання людини. Природа у Чорнобилі відновлюється швидше, ніж очікували. Найкраща допомога – не заважати,

– заявив Зеленський.

Однак президент підкреслив, що не варто ці слова сприймати буквально та ніяк не діяти.

Виступ Володимира Зеленського на Конференції ООН з питань клімату у Глазго

Зустріч з Меркель

У межах саміту, Володимир Зеленський зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорили ситуацію на Донбасі, загострення енергетичної кризи у Європі та українсько-німецькі відносини.

Також президент України обговорив з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані питання торгівельно-економічної співпраці між країнами та можливості транзиту скрапленого газу.

Загалом у Володимира Зеленського відбулася низка коротких зустрічей з лідерами інших світових держав.

Зверніть увагу Клімат не може зачекати, потрібні дії, – Зеленський висловився напередодні саміту ООН

Відставки у Кабміні

Джерело: телеграм Тараса Мельничука

Резніков покидає посаду міністра реінтеграції

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Її уже зареєстрували в Апараті Верховної Ради. У своїй заяві Резніков подякував за довіру.

Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Олексій Резніков може стати новим міністром оборони і замінить на цій посаді Андрія Тарана.

Уруський також покинув посаду

Після Рєзнікова, заяву про звільнення за власним бажанням також написав віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Замінити Уруського на посаді може голова Державної митної служби України Павло Рябікін

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Черги на вакцинацію в Києві

Джерело: 24 канал

Після переведення столиці до червоної зони, кількість охочих вакцинуватися значно зросла. Від самого ранку по всій столиці сформувалися черги на щеплення. Зокрема, черги утворилися біля Ocean Plaza.

Черги на вакцинацію біля Ocan Plaza: вражаюче відео

Водночас на залізничному вокзалі до пунктів вакцинації черги дещо менші. Однак там більшою популярністю користуються швидкі тести на COVID-19, які пасажири потягів роблять для того, щоб їх пустили у вагони.



Черги за швидкими тестами на коронавірус / Фото Валентини Поліщук

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Нові пригоди Киви

Джерело: Патрульна поліція України

Патрульні поліцейські зупинили два автомобілі, в одному з яких був скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Причиною стало порушення правил дорожнього руху. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу.

Однак сам одіозний нардеп у своєму телеграмі заявив, що цей інцидент нібито є спробою влади дискредитувати його та "спровокувати його на злочинні дії. Крім того, Кива впевнений, що правоохоронці начебто хотіли підкинути йому заборонені речовини.

Через зупинку патрульними поліцейськими, Кива записав відеозвернення, де традиційно виправдовував себе.