Відставка Ткаченка з Мінкульту, Терехов – офіційно мер Харкова: головні новини 11 листопада

Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури. Ігор Терехов офіційно став мером Харкова. Міхеіл Саакашвілі вирішив припинити голодування. У Харкові елітна автівка збила двох підлітків. Такими були головні новини 11 листопада.

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Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури

Джерело: фейсбук Олександра Ткаченка

Олександр Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури. Відповідну заяву він написав 11 листопада.

Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодження з Міністерством культури та інформаційної політики,

– пояснив Ткаченко у фейсбуці.

Політик наголосив, що забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – щонайменше "нелогічно".





Заява про відставку Олександра Ткаченка / Фото з фейсбуку Ткаченка

Ткаченко написав, що за власною оцінкою, він зробив 50% з того, що запланував.

Які досягнення перерахував міністр:

запуск програми "Мандруй Україною";

початок роботи Великої Реставрації;

зупинка секвестру бюджету на культуру, попри пандемію;

стратегія інформаційної безпеки, програма медіаграмотності "Фільтр", Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;

субвенція на створення/модернізацію центрів культурних послуг;

розробка державної цільової програми по підтримці народних художніх промислів, зміни до закону про бібліотеку та бібліотечну справу, стратегія промоції читання.

Ігор Терехов – офіційно мер Харкова

Ткаченко запевнив, що направив свою заяву голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Джерело: 24 канал

До теми Дух Кернеса: хто такий Терехов та чому він переміг на виборах мера Харкова

Ігоря Терехова офіційно оголосили новим мером Харкова на засіданні Харківської міськради. Перед тим депутати проголосували за те, щоб позбавити його повноважень секретаря ради. Після цього Терехов офіційно склав присягу.

Зазначимо, що на виборах 31 жовтня Терехов здобув перемогу одразу у першому турі. За нього віддали голоси 50,66% виборців. Його найближчий конкурент – Михайло Добкін отримав на 60 тисяч голосів менше.

У мерії Харкова – Терехов з 2010 року

У Харківській мерії Терехов працює ще з 2010 року. Він зробив кар'єру від одного зі заступників міського голови до першого заступника мера. У грудні 2020 року Терехов став секретарем Харківської міськради.

Резонансна ДТП з елітною автівкою у Харкові

Джерело: телеграм-канал "ТРУХА"

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Після резонансної ДТП з Infiniti минуло трохи більше, як 2 тижні, а в Харкові трапилась ще одна аварія з елітною автівкою. На перехресті проспекті Науки з вулицею Тобольською Toyota Land Cruiser Prado збив двох дітей. Вони переходили дорогу по пішохідному переходу.

Водій гальмувати не став і просто зніс 13-річних хлопчика та дівчинку. Дітей з серйозними травмами госпіталізували.

Дивіться моторошне відео з місця аварії/ Відео 18+:

На аварію відреагував міністр внутрішніх справ

На ДТП же відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він наголосив, що водій міг бути під впливом наркотиків, його повезли на експертизу. За словами Монастирського, порушник мав бути притягнутим до відповідальності за виробництво та зберігання наркотичних засобів, проте рік тому справу закрили.

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Саакашвілі заявив, що припиняє голодування

Джерело: Rustavi2

Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської в'язниці чи в Горійську. 11 листопада політик повідомив, що припиняє голодування. Він наголосив, що йго голодування стало знаряддям боротьби проти його країни.

Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування,

– мовиться у заяві Саакашвілі.

Зазначимо, що 8 листопада політика забрали гелікоптером із в'язниці в Руставі та перевезли у лікарню Глданської тюрми. За повідомленням грузинської влади все відбулось добровільно. Проте згодом оприлюднили відео, на якому політика силоміць заносять до медзакладу.

Проти Саакашвілі застосовували фізичну силу, – Денісова

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, ці кадри є підтвердженням того, що проти колишнього президента Грузії застосовували насилля.

Дивіться відео, як Саакашвілі переводять у в'язницю:

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі в Грузії: