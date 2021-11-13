"Іскандери" на білорусько-українському кордоні: головні новини 13 листопада

Олександр Лукашенко хоче розмістити біля кордонів з Україною російські "Іскандери". Українські ВМС провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО. У Запоріжжі морги переповнені тілами померлих від COVID-19. А на білорусько-польському кордоні була важка ніч – військові Білорусі намагались прорвати огорожу. Такими були головні новини 13 листопада.

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Російські "Іскандери" на кордоні з Україною

Джерело: 24 канал

Олександр Лукашенко хоче розмістити російські ракетні установки "Іскандер" на заході й півдні Білорусі, тобто і біля кордонів з Україною. Про це самопроголошений президент Білорусі вже поговорив з Володимиром Путіним.

Річ у тім, що зараз на озброєнні у Білорусі є установки "Полонез". Однак максимальна дальність пуску у них сягає 300 кілометрів. Лукашенку ж "конче потрібні" 500-кілометрові ракетні установки "Іскандер". Він додав, що Білорусь потребує кілька дивізіонів на західному та південному напрямках. Лукашенко каже: "хай стоять".

Що таке "Іскандер"? Це російські балістичні ракетні комплекси. "Іскандери" призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають. Можуть досягати відстані до 500 кілометрів.

Міграційна криза: яка роль Путіна

На білорусько-польському кордоні з 8 листопада загострена ситуація. Тисячі мігрантів намагаються прорвати кордон та незаконно потрапити до ЄС. Польща навіть стягнула близько 13 тисяч військових.

В ЄС не сумніваються, що біженців організовано звезли на кордон, аби потім витіснити їх на територію Євросоюзу. У цьому звинувачують Олександра Лукашенка. Україна ж переконана, що ці події є новим етапом гібридної війни Кремля.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що наразі для України немає прямої загрози з боку мігрантів в Білорусі. Проте слід готуватись до різних сценаріїв.

Загострення на білорусько-польському кордоні

Джерело: твітер польських прикордонників

Ніч проти 13 листопада на кордоні Білорусі та Польщу минула неспокійно. Білоруські військові намагалися прорвати огорожу, а мігранти застосовували сльозогінний газ.

Намагались протаранити машиною

За твердженням польських прикордонників, військові зривали стовпи паркану та намагалися прорвати службовою машиною колючий дріт. Польські служби засліпили лазерні промені та стробоскопи.

Нелегала знайшли мертвим

За добу зафіксували 219 спроб незаконного перетину кордону з Польщею . Затримали трьох громадян Іраку. Видворити з країни вирішили 78 осіб.

Біля кордону знайшли тіло молодого мігранта із Сирії. Воно лежало в лісі у районі Вульки Тереховської. У польській поліції розповіли, що його передали у відділ судової медицини для розтину. Там визначать остаточну причину смерті.

Білоруські силовики відкрили вогонь

Озброєні білоруські чоловіки не дають мігрантам отримати гуманітарну допомогу. 13 листопада вони відкрили вогонь, коли люди стояли у черзі за їжею. Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок стрілянини.

Білоруські силовики відкрили вогонь під час роздачі їжі: дивіться відео

Тренування ВМС України та кораблів НАТО

Джерело: ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря кораблі ВМС ЗСУ провели тренування типу PASSEX. До українських моряків приєдналися військові США, Туреччини та Румунії. Також у маневрах задіяли:

флагман 6 флоту Штатів корабель управління Mount Whitney,

патрульний літак P-8 Poseidon і гелікоптер.

Загалом у тренуваннях взяли участь 7 кораблів, 2 з яких від українських Військово-морських сил – патрульний катер "Слов'янськ" і середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".

Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу,

– зазначили у ВМС ЗСУ.

Окрім цього, подібні заходи підтримують безпеку в Чорному морі, вдосконалюють навченість екіпажів кораблів ВМС України та США для виконання спільних морських операцій.

Українські військові провели тренування у Чорному морі з кораблями НАТО / ВМС ЗСУ

Смерть космічного туриста Blue Origin

Джерело: твітер Blue Origin

У штаті Нью-Джерсі впав невеликий літак, на борту якого був космічний турист компанії Blue Origin Глен де Вріс. Ще у жовтні він літав у космос разом з 90-річним актором Вільямом Шатнером. На жаль, 49-річний космічний турист загинув.

Як сталась авіакатастрофа

У поліції розповіли, що літак впав у лісистій місцевості. Це був чотиримісний Cessna 172. Такий літак використовують для тренувальних і розважальних польотів. Вріса супроводжував приватний пілот – 54-річний Томас Фішер. Причини та обставини аварії ще з'ясовують.

Що відомо про загиблого? Глен де Вріс – віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes. Він також був учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard. Політ відбувся 13 жовтня та тривав близько 11 хвилин. Власне, до складу екіпажу входив актор Ульям Шетнер.

Переповнені морги у Запоріжжі

Джерело: Obozrevatel

У моргах Запоріжжя утворився колапс – там не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу. Швидкі привозять відразу декілька тіл померлих пацієнтів, машини стають у черги. У порівнянні зі спалахом COVID-19 у 2020 році, нині кількість померлих зросла більш ніж у 8 разів.

За словами співробітників моргу, причиною зростання смертності серед пацієнтів є більш агресивний штам Дельта. Через збільшення навантаження у Запорізькому обласному патологічному бюро довелося вдвічі розширити холодильну камеру для тіл. Персонал втомлений, адже їм доводиться проводити по 5 – 6 розтинів на день.

Морги працюють у режимі нон-стоп

З кожним померлим експерти працюють від двох до чотирьох годин. Після цього тіла видають рідним протягом 1 – 2 діб. І це все відбувається у режимі нон-стоп.

До слова, МОЗ уже дозволило віддавати тіла померлих від коронавірусу без поліетиленових мішків, але їх потрібно обробляти дезінфекційним засобом. Труна може бути відкритою.

Виробники трун і ритуальної атрибутики повідомили, що тепер їм доводиться працювати навіть вночі, щоб задовольнити зростальний попит.