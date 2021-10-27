Винуватцю ДТП у Харкові оголосили підозру, окупанти вбили військового: головні новини 27 жовтня

Мажору, який спричинив смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру. Окупанти смертельно поранили українського бійця на Донбасі. На Дарниці у Києві знайшли вбитим ветерана війни. Ще 7 областей України потрапили до червоної зони карантину. Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства. Такими були головні новини 27 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 27 жовтня:

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Мажору оголосили підозру

Джерело: Офіс генпрокурора

Неповнолітньому мажору який спричинив смертельну ДТП у Харкові, повідомили про підозру. Зокрема, в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. За даними поліції, саме він був за кермом.

Фігуранту оберуть запобіжний захід

Правоохоронці повідомили, що запобіжний захід можуть обрати 28 жовтня. Слідство та прокуратура будуть наполягати на триманні під вартою.

Хлопець і так має "умовне" – раніше його засудили за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, справа стосувалась стрілянини. Тоді ще йому дали 2 роки позбавлення волі з умовним відбуванням покарання – 1 рік.

Наразі 16-річний мажор перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Ймовірному винуватцю ДТП може загрожувати до 8 років за ув'язнення.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія – 16-річний кермувальник Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора та зі швидкістю 100 кілометрів на годину влетів в інший легковий автомобіль.

Chevrolet від потужного удару розірвало на частини, а її водій помер на місці події. Ще троє людей зазнали травм рук і ніг – їх госпіталізували.

Співробітникам поліції вже вдалося затримати мажора на Infiniti. Якщо провину хлопця доведуть – йому загрожує до 8 років за ґратами.

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Окупанти вбили військового

Джерело: ООС

Російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог гатив зі забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Унаслідок атак противника один боєць Збройних сил України загинув. На провокації найманців Росії наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Знайшли вбитим ветерана війни

Проросійські бойовики 27 жовтня обстріляли позиції Операції Об'єднаних сил поблизу селища Гранітного , що на Донеччині.

Джерело: телеграм-канал "Магнолія TV"

У Дарницькому районі Києва на вулиці Завальній знайшли убитим ветерана війни на Донбасі. Тіло 36-річного чоловіка лежало у закинутому будинку. На обличчі були синці, садна та гематоми. Імовірно, перед смертю його побили.

Що відомо про смерть чоловіка

Наприкінці вересня в одній із дарницьких наливайок чоловік познайомився з раніше судимим і його вагітною співмешканкою та почав жити разом з ними.

Один з сусідів напідпитку обмовився про смерть ветерана у місцевому кафе. Він стверджував, що, йдучи вулицею, помітив ноги, які стирчали з кущів.

Після цього, за його словами, нібито затяг бездиханне тіло у будинок, але до правоохоронців не звертався, бо боявся, що його звинуватять у вбивстві.

Тінь підозри впала на сусідів

Тіло ветерана пролежало в закинутій будівлі добу, поки поряд відпочивали й розпивали спиртне жінка та двоє чоловіків.

Першими на сполох забили товариші ветерана, які переживали, що він добу не виходить на зв'язок. Саме вони й викликали на місце трагедії поліцію.

Прибувши, правоохоронці поспілкувалися із сусідами убитого, однак ті поводилися дивно:

спершу стверджували, що чоловік пішов за пляшкою;

однак згодом таки зізналися, що сховали його тіло.

Друзі загиблого не відкидають імовірності того, що чоловіка могли вбити саме ті люди, які ділили з ним один дах над головою останнім часом.

У Києві на Дарниці знайшли убитим ветерана війни: дивіться відео

Ще 7 областей "почервоніли"

Джерело: телеграм Олега Немчінова

До червоної зони карантину віднесли ще низку областей.

Житомирську;

Івано-Франківську;

Київську;

Луганську;

Львівську;

Хмельницьку;

Чернігівську.

Посилений карантин у цих регіонах почне діяти з 30 жовтня.

Рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 27 жовтня.

Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Маск – найбагатший в історії

Джерело: Forbes

Журнал Forbes визнав американського бізнесмена Ілона Маска найбагатшою людиною в історії людства. Його статки оцінили у 271,3 мільярда доларів.

Головною причиною збагачення винахідника зі США є зростання акцій виробника електрокарів Tesla, 21% акцій якого належать Маску.

Напередодні найстарший сервіс прокату авто Hertz замовив у Tesla рекордні 100 тисяч автомобілів. Завдяки цьому капіталізація компанії вперше у своїй історії перевищила один трильйон доларів.

Раніше найбагатшою людиною був засновник Amazon і колишній генеральний директор Джефф Безос. Однак розмір його статків був набагато меншими ніж у Маска – 212 мільярдів доларів.