Відставка Разумкова, арешт Януковича: головні новини 7 жовтня

Народні депутати проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради. ВАКС заочно заарештував президента-втікача Віктора Януковича у справі про "Межигір'я". У Польщі сталася смертельна ДТП з українцями. У Харкові посилили карантинні обмеження. Україна та МВФ домовилися про продовження програми stand-by. Такими були головні новини 7 жовтня.

Головні новини України та світу за четвер, 7 жовтня.

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Відставка Разумкова

Джерело: 24 канал

Народні депутати проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Рішення підтримали 284 парламентарі.

Голосування за фракціями:

"Слуга народу" – 215 – за, 7 – проти, 4 – утрималися, 7 – не голосували;

ОПЗЖ – 0 – за, 23 – проти, 0 – утрималися, 12 – не голосували;

"Європейська Солідарність" – 0 – за, 27 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

"Батьківщина" – 20 – за, 1 – проти, 0 – утрималися, 0 – не голосували;

"Голос" – 6 – за, 8 – проти, 0 – утрималися, 3 – не голосували;

"Довіра" – 18 – за, 0 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували;

Позафракційні – 6 – за, 8 – проти, 1 – утрималися, 1 – не голосували.

Одразу після голосування Разумков під оплески покинув залу засідань.

До слова Рада не встигла обрати нового спікера замість Разумкова

Виступ Разумкова після відставки

Ексголова Ради під час виступу зазначив, що він, як і інші "слуги" йшли у парламент, аби зробити Україну кращою. Однак зараз бачить у залі "інші очі".

Якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії став принципом влади більшості, принцип верховенства права змінили на політичну доцільність, принцип права на вибір змінили на "хто не з нами – той проти нас", а принцип, що офшори для влади – ганьба – став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є,

– висловився нардеп.

Наостанок Разумков закликав залишатися людьми та подякував колегам за роботу.

Разумков виступив з трибуни Верховної Ради: дивіться відео

ВАКС заарештував Януковича

Джерело: 24 канал

Вищий антикорупційний суд заарештував президента-втікача Віктора Януковича. Справа стосується привласнення "Межигір'я".

Рішення увахлила суддя ВАКС Катерина Широка. При затриманні Януковича мали б протягом 48 годин доправити для обрання запобіжного заходу

"Привласнення" Межигір'я

У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Янукович звернувся листом до третього президента Віктора Ющенка. Він просив обміняти майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" на приміщення приватної фірми.

Д складу комплексу входили база відпочинку та резиденція "Межигір'я" загальною вартістю 540 мільйонів гривень. Тоді ж Ющенко начебто секретним розпорядженням надав Януковичу "Межигір'я" у користування.

У чому полягала схема

Тим часом син президента-втікача Олександр Янукович поставив колишнього охоронця на роль директора ТОВ "Медінвестрейд". Натомість іншому фігуранту справи Павлу Литовченку запропонували стати одним із засновників та директором компанії "Танталіт", яка мала отримати майно.

Голова правління "Надра України" Едуард Ставицький ініціював розгляд обміну майна "Пущі Водиці" на нежитлові будівлі ТОВ "Медінвесттрейд".

Обмін відбувся та "Медінвестрейд" заволоділа "Межигір'ям". Після цього його передали "Танталіту".

ДТП у Польщі з українцями

Янукович жив у "Межигір'ї", поки не втік до Ростова у лютому 2014 року.

Джерело: Dziennik Zachodni

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України. Унаслідок аварії загинули двоє чоловіків, машину яких просто зім'яло.

Українці віком 21 та 22 роки їхали в легковику Opel Astra автошляхом №86. В якийсь момент машина з'їхала з дороги, перекинулась та врізалась в дерево.

Чоловіки загинули на місці

Обидва чоловіки загинули на місці. Діставали їхні тіла з вщент потрощеного авто.

Через автотрощу дорогу заблокували на 5 годин.

Затори, які утворились, сягали довжиною 7 кілометрів.

Машину розтрощило вщент / Фото Dziennik Zachodni

У Харкові посилили карантин

Джерело: "Суспільне"

У Харкові міська комісія надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про посилення карантину – перехід у помаранчеву зону з 10 жовтня.

Список нових обмежень у місті

На засіданні у міськраді повідомили, що переоглянути перебування в помаранчевій зоні мають 18 жовтня. До цього моменту будуть діяти такі обмеження:

спортзали, театри та кінотеатри працюватимуть лише при наповненості залів до 50%;

рекомендували не проводити масові заходи в місті;

тепер будуть міряти температуру всім відвідувачам ТРЦ, ринків, підприємств, ресторанів і кафе.

у деяких закладах вимагатимуть від відвідувачів сертифікати про повну вакцинацію або ПЛР-тест.

Однак школи працюватимуть у звичайному режимі. Нагадали також про необхідність захисних масок у всіх громадських місцях. Окрім цього, закликали всіх підприємців проводити вакцинацію своїх працівників.

Закликали посилити карантин в області

На сайт Кабміну інформують, що також відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС. Вона розглянула різке поширення коронавірусу в регіоні. На засіданні вирішили закликала посилити карантин на всій території області.

Зазначили, що віднедавна там перевищували 2 індикатори: кількість позитивних тестів та госпіталізацій. Була загроза введення червоної зони.

Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров'я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем,

– сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також глава МОЗ додав, що критичного навантаження на систему охорони здоров'я в області немає. Однак ситуація досі залишається напруженою.

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

Продовження програми stand-by

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль заявив, що Україна з представниками Міжнародного валютног фонду збирається продовжити наявну програму stand-by. Вже завершують підготовку меморандуму щодо цього.

Прем'єр-міністр зазначив, що ведеться інтенсивний діалог зі Світовим банком. За словами глави уряду, є багато проєктів та хороших перспектив на 2022 рік. Денис Шмигаль каже, що "ми рухаємося як ніколи швидко".

Чи виконує Україна макропоказники

Посадовець стверджує, що Україна виконала бюджет 2020 року. Розмір дефіциту скоротили цього року і скорочують на наступний.

Це ключові показники. Співпраця з нашими партнерами полягає в тому, що ми отримуємо транші тоді, коли ми цього потребуємо,

– сказав прем'єр.

До речі, питання щодо того, чи отримає Україна наступний транш від МФВ до грудня, глава Уряду назвав "провокативним". Зазначив, що не має повноважень робити будь-які заяви щодо цього, а "гроші люблять тишу".

Черговий транш, який може отримати Україна, становить більше ніж 700 мільйонів доларів.