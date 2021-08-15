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Варте уваги Закрилися у будинках і чекають побоїв та страт: що відбувається у захопленому талібами Кабулі

Афганістан опинився під контролем талібів

Джерело: 24 канал

Вкрай напружена ситуація в Афганістані дійшла апогею 15 серпня. Тоді терористи "Талібану" зайшли у столицю країни Кабул. Вище керівництво здало місто, а разом з тим і всю країну з її мешканцями, без бою, фактично оголосивши капітуляцію.

Вражає, але президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й втік з країни з найближчим оточенням. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля – полетить в іншу країну. Після того, як "Талібан" оголосив про взяття під контроль усієї території Афганістану, терористи рекомендували іноземцям покинути країну.

Що відбувається в Кабулі

Люди масово кинулися тікати зі столиці Афганістану. Через те, що всі в'їзди та виїзди перекриті єдиним варіантом покинути місто залишається вилетіти з аеропорту. У місцевому летовищі утворився колапс, сотні людей намагаються якомога швидше полетіти бодай кудись.

Напружена ситуація і біля дипломатичних відомств. Посольства забиті людьми, які просять прихистити їх на ніч. Як розповіли в коментарі 24 каналу, про візи можна тільки мріяти. Тим часом на вулицях вже висять прапори старого і нового режимів.

Зверніть увагу! Тим, кому немає куди тікати, закрилися у будинках і чекають найгіршого: побоїв жінок вночі та страт. За даними ЗМІ, бойовики ставляться до жінок Афганстану як до військової здобичі, яку можна розділити між переможцями. У сексуальне рабство таліби беруть навіть 12-річних дівчаток.

Що відбувається у захопленому талібами місті / Фото AP, РИА новости

Як реагує світ

У Британії оголосили, що парламент раніше повернеться з відпусток та збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації в Афганістані.

оголосили, що парламент раніше повернеться з відпусток та збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації в Афганістані. Авіакомпанія ОАЕ заявила, що тимчасово призупиняє польоти в Афганістан. Наразі авіація – єдиний спосіб покинути країну.

заявила, що тимчасово призупиняє польоти в Афганістан. Наразі авіація – єдиний спосіб покинути країну. Пакистан закрив прикордонний пункт Торхам, адже його контролюють бойовики. Також влада країни повідомляє, що робить все можливе для евакуації людей.

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Що каже Джо Байден

Цікаво, що бойовики активізувалися саме після рішення США вивести свої війська з країни. Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним. Однак Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів.

Мера Кривого Рогу Павлова застрелили

Джерело: фейсбук Вадима Рабіновича

У селі Вільне, що на Дніпропетровщині, знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За попередніми даними, біля загиблого лежала рушниця. Вадим Рабінович заявив, що Павлова – вбили. Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Губернатор Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді приватного будинку. За словами Різниченка, наразі невідомо – це було вбивство чи самогубство. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Реакція Бориса Філатова

На смерть Павлова вже відреагував мер Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що йому дуже шкода свого колегу. Окрім того, політик закликав представників ОПЗЖ та блогерів до встановлення причини смерті Павлова не висувати свої версії.

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