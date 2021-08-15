Головні новини 15 серпня: захоплення Афганістану талібами та вбивство мера Павлова

Влада Афганістану оголосила про капітуляцію, "Талібан" увійшов у Кабул. Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на Дніпропетровщині. Втрата у спорті – зупинилось серце легендарного футболіста Баварії Герда Мюллер. А США повністю вакцинували від COVID-19 половину населення. Такими були головні новини 15 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Варте уваги Закрилися у будинках і чекають побоїв та страт: що відбувається у захопленому талібами Кабулі

Афганістан опинився під контролем талібів

Джерело: 24 канал

Вкрай напружена ситуація в Афганістані дійшла апогею 15 серпня. Тоді терористи "Талібану" зайшли у столицю країни Кабул. Вище керівництво здало місто, а разом з тим і всю країну з її мешканцями, без бою, фактично оголосивши капітуляцію.

Вражає, але президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади й втік з країни з найближчим оточенням. За даними ЗМІ, він вилетів у Таджикистан, а опісля – полетить в іншу країну. Після того, як "Талібан" оголосив про взяття під контроль усієї території Афганістану, терористи рекомендували іноземцям покинути країну.

Що відбувається в Кабулі

Люди масово кинулися тікати зі столиці Афганістану. Через те, що всі в'їзди та виїзди перекриті єдиним варіантом покинути місто залишається вилетіти з аеропорту. У місцевому летовищі утворився колапс, сотні людей намагаються якомога швидше полетіти бодай кудись.

Напружена ситуація і біля дипломатичних відомств. Посольства забиті людьми, які просять прихистити їх на ніч. Як розповіли в коментарі 24 каналу, про візи можна тільки мріяти. Тим часом на вулицях вже висять прапори старого і нового режимів.

Тим, кому немає куди тікати, закрилися у будинках і чекають найгіршого: побоїв жінок вночі та страт. За даними ЗМІ, бойовики ставляться до жінок Афганстану як до військової здобичі, яку можна розділити між переможцями. У сексуальне рабство таліби беруть навіть 12-річних дівчаток

Що відбувається у захопленому талібами місті / Фото AP, РИА новости

Як реагує світ

У Британії оголосили, що парламент раніше повернеться з відпусток та збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації в Афганістані.

оголосили, що парламент раніше повернеться з відпусток та збереться на позачергове засідання для обговорення ситуації в Афганістані. Авіакомпанія ОАЕ заявила, що тимчасово призупиняє польоти в Афганістан. Наразі авіація – єдиний спосіб покинути країну.

заявила, що тимчасово призупиняє польоти в Афганістан. Наразі авіація – єдиний спосіб покинути країну. Пакистан закрив прикордонний пункт Торхам, адже його контролюють бойовики. Також влада країни повідомляє, що робить все можливе для евакуації людей.

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Що каже Джо Байден

Цікаво, що бойовики активізувалися саме після рішення США вивести свої війська з країни. Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним. Однак Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів.

Мера Кривого Рогу Павлова застрелили

Джерело: фейсбук Вадима Рабіновича

У селі Вільне, що на Дніпропетровщині, знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За попередніми даними, біля загиблого лежала рушниця. Вадим Рабінович заявив, що Павлова – вбили. Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Губернатор Дніпропетровської області Валентин Різниченко повідомив, що тіло Павлова знайшли на веранді приватного будинку. За словами Різниченка, наразі невідомо – це було вбивство чи самогубство. Деталі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Реакція Бориса Філатова

На смерть Павлова вже відреагував мер Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що йому дуже шкода свого колегу. Окрім того, політик закликав представників ОПЗЖ та блогерів до встановлення причини смерті Павлова не висувати свої версії.

Важливо Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо

Що відомо про Костянтина Павлова? Уродженець Кривого Рогу спершу працював електрослюсарем на місцевому Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом перейшов у сферу бізнесу: обійняв посаду заступника директора фірми "Кривбас-Консалтінг". У 2005 році стає членом "Партії регіонів". На місцевих виборах у 2020 році Павлов переміг вже як представник "Опозиційної платформи – За життя". Під час 2 туру він отримав Уродженець Кривого Рогу спершу працював електрослюсарем на місцевому Південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Згодом перейшов у сферу бізнесу: обійняв посаду заступника директора фірми "Кривбас-Консалтінг". У 2005 році стає членом "Партії регіонів". На місцевих виборах у 2020 році Павлов переміг вже як представник "Опозиційної платформи – За життя". Під час 2 туру він отримав 56,96% голосів виборців

Смерть Герда Мюллера

Володимир Зеленський заявив, що триматиме справу Костянтина Павлова на особистому контролі. Президент наголосив, що 16 серпня заслухає доповідь керівників правоохоронних органів. Вони повідомлять про перші результати розслідування.

Джерело: ФК Баварія

У віці 75 років зупинилось серце легендарного футболіста Баварії Герда Мюллера. Відомо, що Герд довго страждав хворобою Альцгеймера. Останні декілька місяців Мюллер пробув у реанімації. Жінка футболіста зазначала, що він намагався боротись за своє життя, але хвороба взяла гору над легендою мюнхенського клубу. 3 листопада "Бомбардиру", так його називали фанати, повинно було виповнитись 76 років. Що відомо про Герда Мюллера Герд Мюллер за свою кар'єру став справжньою легендою Баварії та назавжди вписав своє прізвище в історію клубу та всього німецького футболу.

Форвард відіграв у футболці клубу з Мюнхена у Бундеслізі 427 матчів, у яких відзначився 365 голами. Результативних дій Герду вистачало й у футболці національної команди Німеччини – 62 поєдинки та 68 голів.

Ставав чемпіоном світу у 1974 році. Слід пригадати і його переможний гол у фіналі у ворота Нідерландів. У вирішальному поєдинку Мюллер став найкращим гравцем матчу. Хлопчика, який загубився біля Говерли, знайшли

Джерело: фейсбук ДСНС України

Після доби пошуків рятувальникам таки вдалося знайти 6-річного хлопчика. Напередодні Олексій Стефанців відстав від групи та заблукав. Сталося це, коли дитина разом з 5 іншими туристами підіймався на найвищу вершину України – Говерлу.

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До пошуків залучили понад 200 людей. Лише надвечір 15 серпня рятувальники заявили, що знайшли дитину. Хлопчик дійшов до кордону із Закарпаттям. Знайшли дитину на горі Велика Космецька, на відстані понад 2 кілометри.

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США повністю вакцинували половину населення від COVID-19

Джерело: CDC

У Сполучених Штатах станом на 15 серпня повністю вакцинували проти COVID-19 половину населення. Загалом 2 дози щеплення отримали 168 090 925 громадян.

Що відомо про вакцинацію у США

Серед літніх людей 80,7% зробили по 2 уколи препарату від коронавірусу. У США першу дозу вакцини отримали 197 685 48 жителів (або 59,5% від загальної кількості мешканців).

Щеплення роблять препаратами від Moderna і Pfizer (вони передбачають введення двох доз) та Johnson & Johnson (одна доза).

Попри це, у США різко погіршилася епідемічна ситуація – лікарні б'ють на сполох. Серед нових хворих велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.