Головні новини 8 серпня: смерть Ройтбурда, завершення Олімпіади, загострення на Донбасі
Джерело:24 канал
Помер художник Олександр Ройтбурд. Олімпіада-2020 завершилась. На Донбасі загострення: загинув військовий, ще двоє захисників зазнали поранень. Суд знову взяв під варту одного з підозрюваних у викраденні Луценка і Вербицького.Такими були головні новини України та світу 8 серпня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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Помер Олександр Ройтбурд
Джерело: The Babel
Український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер 8 серпня. Йому було 60 років.
Причиною смерті називають хворобу, з якою митець боровся тривалий час. В останньому своєму інтерв'ю він розповідав, що він погано спить і ходить. Ройтбурд казав журналістам, що його самопочуття погіршилося, зокрема, і через війну з місцевою владою.
Припускають, що причиною смерті Ройтбурда могла стати онкологія, але близькі художника не коментували це.
Олександр Ройтбурд / Фото "Лоція"
Що відомо про Ройтбурда
- Ройтбурд закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Його талант визнали навіть за кордоном. Роботи художника є в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.
- Відомо, що наприкінці 2017 року митець виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею.
- Попри спротив депутатів облради, 19 березня 2018 голова Одеської ОДА Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.
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Загострення на Донбасі
Джерело: ООС
Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати тишу. Цього разу вони обстрілювали позиції бійців ЗСУ поблизу Пісків, Шумів, Невельського, Кримського та Золотого-4.
На жаль, внаслідок ворожого вогню один військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Це відбулось ще 7 серпня, однак стало відомим лише 8 серпня.
Захисникам оперативно надали першу медичну допомогу, їх госпіталізували. Стан здоров'я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.Зверніть увагу! За добу 8 серпня окупанти вже встигли 2 рази зірвати перемир'я. Знову стріляли біля Золотого-4.
Закінчення Олімпіади
Джерело: 24 канал
Олімпійські ігри-2020 в Токіо офіційно завершились. Вже провели церемонію закриття. Змагання тривали з 23 липня, тобто 16 днів.
Спочатку відбувся парад прапороносців своїх країн. Український прапор несла Людмила Лузан, яка раніше здобула 2 нагороди – срібло та бронзу. Також провели парад атлетів.
Наприкінці виступив президент МОК Томас Бах, який і оголосив про закриття Олімпійських ігор 2020. Потім олімпійський вогонь погас.
Церемонія закриття / Фото Getty Imiges
Здобутки України
На Олімпіаді-2020 збірна Україна здобула одну золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Загалом українці посіли 44 місце в загальному медальному заліку.
Українські спортсмени під час закриття Олімпіади / Фото Getty Imiges
Одного з підозрюваних у викраденні Луценка і Вербицького повернули під варту
Джерело: фейсбук Тетяни Безрук
Печерський суд Києва таки вирішив взяти під варту Сергія Мисливого за підозрою в організації викрадення та катування активістів Майдану Юрія Вербицького й Ігоря Луценка. Важливо, що перед тим його разом з Іваном Новотним випустили з СІЗО.
Мисливому вручили нову підозру. Тепер у справі він фігурує не як виконавець злочину, а як організатор.
Напередодні Білоцерківський суд не зміг продовжити запобіжний захід підозрюваним, тому вночі 8 серпня вони вийшли з СІЗО.
Що відомо про справу викрадення активістів Майдану
- Вночі 21 січня 2014 року банда "тітушок" викрала з лікарні учасників Революції Гідності Юрія Вербицького та Ігоря Луценка.
- Вербицького наприкінці січня 2014 року знайшли мертвим у лісі під Києвом зі слідами тортур. Луценко вижив, але потрапив до лікарні з численними травмами.
- Потім він та брат закатованого Вербицького звернулися до ЄСПЛ, який визнав, що держава Україна порушила права загиблого.