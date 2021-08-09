Головні новини 9 серпня: скандальна пресконференція Лукашенка та вибух гранати у Кривому Розі

Олександр Лукашенко відзначився антиукраїнськими заявами під час своєї великої пресконференції. У Кривому Розі у дворі житлового дому вибухнула граната. НАБУ планує звернутися в Інтерпол у справі президента-втікача Віктора Януковича. Ангела Меркель приїде до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Такими були головні новини України та світу 9 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Без тестів, вакцинації та карантину: Угорщина зняла обмеження для автомандрівників

Лукашенко дав велику пресконференцію

Джерело: 24 канал

Самопроголошений президент Білорусі 9 серпня дав пресконференцію, якою, як висловилася його опонентка Світлана Тихановська, наговорить собі на Гаагу. "Велика розмова з президентом" дійсно була довгою і була переповнена антиукраїнськими висловлюваннями.

Головні тези

Лукашенко запевнив, що нібито Україна готує бойовиків, яких перекидають у Білорусь. Крім того, за версією диктатора, до протестів у Білорусі причетні "бандерівці з тризубцями".

Також він пригрозив, що може перейти кордон з Україною. Лукашенко сказав, що якби хотів поставити Україну на коліна – "зробив би це з Путіним за добу".

Він підкреслив, що готовий визнати тимчасово окупований Крим російським. Це станеться тоді, коли "останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію".

Диктатор пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство. Він запевнив, що видадуть його до кінця 2021 року.

А опозиціонер Віталій Шишов для Білорусі був "ніким". Так Лукашенко спробував виправдати закиди щодо можливої причетності його режиму до загибелі активіста.

Актуально Маємо справу з психічно хворою людиною, – білоруський журналіст про цинічні заяви Лукашенка

Реакція України

В Офісі Президента одразу ж відреагували на обурливі слова білоруського диктатора. Як підкреслив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, звинувачення з боку Лукашенка щодо підготовки бойовиків на території України є безпідставними.

Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко,

– зазначив він.

На думку Сергія Никифорова, заяви Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.

Вибух гранати у Кривому Розі

Джерело: МВС України

В одному з дворів Кривого Рогу просто у руках місцевого мешканця вибухнула граната. На щастя, ніхто з раптових перехожих не отримав травм, але постраждалі внаслідок інциденту все ж є.

Як це сталося

Як зазначили у МВС, про наміри підривника розповіла схвильована продавчиня крамниці. На виклик одразу ж приїхали поліцейські та почали вести діалог з 61-річним чоловіком, який тримав у руці гранату.

Його вдалося вмовити й він віддав правоохоронцям один боєприпас РГД-5. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та витягнув запобіжник. Протягом 20 хвилин його вмовляли не кидати боєприпас, втім намарно. Граната все ж впала на землю.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху травми отримав 61-річний чоловік, який і підірвав гранату. Також від вибуху постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Натомість сам підривник дістав значно серйозніші ушкодження. Внаслідок вибуху чоловікові відірвало ногу. Він вижив, але у тяжкому стані перебуває в лікарні.



Поліцейські, що вели перемовини з чоловіком / Фото Патрульної поліції

Меркель їде в Україну

Джерело: фейсбук Сергія Никифорова

Канцлерка Німеччини може завітати в Україну вже 22 серпня. Як розповів прессекретар українського президента Сергій Никифоров, Ангела Меркель планує зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити низку питань.

Про що можуть говорити політики

Ймовірно, однією з тем зустрічі Ангели Меркель і Володимира Зеленського також може стати "Північний потік-2". Оскільки нещодавно у МЗС Росії заявили, що будівництво газогону перебуває на фінальній стадії й до завершення робіт залишилося декілька тижнів.

Радник глави ОП Тимофій Милованов переконаний, що у разі запуску трубопроводу Україна втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.

Зауважимо, що 21 липня Ангела Меркель та Джо Байден узгодили свою позицію щодо "Північного потоку-2". Згідно з їхньою угодою, Україна має отримати гарантії щодо транзиту газу. Також Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції у випадку порушень Росії.

Натомість Польща та Україна виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газопроводу.

До теми США призначили спецпосланця щодо "Північного потоку-2": його кандидатура багатьох здивувала

Німецький політолог Андреас Умланд припустив, що це буде прощальний візит Меркель, однак нічого суттєвого для України він не зможе дати.

За Януковича може взятися Інтерпол

Джерело: 24 канал

НАБУ планує звернутися до Інтерполу у справі президента-втікача Віктора Януковича. Детективи проситимуть оголосити політика в міжнародний розшук. Це стало можливим завдяки рішенню суду про заочний арешт Януковича. Воно дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук.

Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу – 24 канал). Наскільки це буде успішно – велике питання,

– сказав Ситник.

Зауважимо, наразі президент-втікач переховується від слідства у Росії.

У чому підозрюють президента-втікача

За даними слідства, Янукович використав свої президентські повноваження намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі.

Діяв він у змові з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ. Чиновники організували перешкоджання демонстрації, що призвели до смерті 62 протестувальників.

Все більше країн відкривають кордони

Джерело: Департамент консульської служби МЗС України

Угорщина від 7 серпня дозволила вільний в'їзд громадянам України при використанні наземних пунктів пропуску. Українці більше не зобов'язані надавати документи про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту.

Також в Угорщини не доведеться проходити карантин. Тому для перетину кордону буде достатньо:

біометричного паспорта,

грошей для особистих витрат,

туристичного страхування.

Перетин кордону з Угорщиною: умови

В'їжджати до Угорщини машиною або автобусом тепер можна без карантинних обмежень та обов'язкової самоізоляції.

Від тестування звільняються:

особи, які отримали повний курс вакцинації;

діти до 18 років, які подорожують зі щепленими дорослими.

Мандрівникам, що прибувають в Угорщину літаком, необхідно буде надати результати ПЛР-тестування, зроблений не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону.



Які країни відкриті для України / Фото Lowcost Avia