Головні новини 9 серпня: скандальна пресконференція Лукашенка та вибух гранати у Кривому Розі
Джерело:24 канал
Олександр Лукашенко відзначився антиукраїнськими заявами під час своєї великої пресконференції. У Кривому Розі у дворі житлового дому вибухнула граната. НАБУ планує звернутися в Інтерпол у справі президента-втікача Віктора Януковича. Ангела Меркель приїде до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Такими були головні новини України та світу 9 серпня.
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Лукашенко дав велику пресконференцію
Джерело: 24 канал
Самопроголошений президент Білорусі 9 серпня дав пресконференцію, якою, як висловилася його опонентка Світлана Тихановська, наговорить собі на Гаагу. "Велика розмова з президентом" дійсно була довгою і була переповнена антиукраїнськими висловлюваннями.
Головні тези
- Лукашенко запевнив, що нібито Україна готує бойовиків, яких перекидають у Білорусь. Крім того, за версією диктатора, до протестів у Білорусі причетні "бандерівці з тризубцями".
- Також він пригрозив, що може перейти кордон з Україною. Лукашенко сказав, що якби хотів поставити Україну на коліна – "зробив би це з Путіним за добу".
- Він підкреслив, що готовий визнати тимчасово окупований Крим російським. Це станеться тоді, коли "останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію".
- Диктатор пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство. Він запевнив, що видадуть його до кінця 2021 року.
- А опозиціонер Віталій Шишов для Білорусі був "ніким". Так Лукашенко спробував виправдати закиди щодо можливої причетності його режиму до загибелі активіста.
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Реакція України
В Офісі Президента одразу ж відреагували на обурливі слова білоруського диктатора. Як підкреслив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, звинувачення з боку Лукашенка щодо підготовки бойовиків на території України є безпідставними.
Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко,
– зазначив він.
На думку Сергія Никифорова, заяви Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.
Вибух гранати у Кривому Розі
Джерело: МВС України
В одному з дворів Кривого Рогу просто у руках місцевого мешканця вибухнула граната. На щастя, ніхто з раптових перехожих не отримав травм, але постраждалі внаслідок інциденту все ж є.
Як це сталося
Як зазначили у МВС, про наміри підривника розповіла схвильована продавчиня крамниці. На виклик одразу ж приїхали поліцейські та почали вести діалог з 61-річним чоловіком, який тримав у руці гранату.
Його вдалося вмовити й він віддав правоохоронцям один боєприпас РГД-5. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та витягнув запобіжник. Протягом 20 хвилин його вмовляли не кидати боєприпас, втім намарно. Граната все ж впала на землю.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок вибуху травми отримав 61-річний чоловік, який і підірвав гранату. Також від вибуху постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Натомість сам підривник дістав значно серйозніші ушкодження. Внаслідок вибуху чоловікові відірвало ногу. Він вижив, але у тяжкому стані перебуває в лікарні.
Поліцейські, що вели перемовини з чоловіком / Фото Патрульної поліції
Меркель їде в Україну
Джерело: фейсбук Сергія Никифорова
Канцлерка Німеччини може завітати в Україну вже 22 серпня. Як розповів прессекретар українського президента Сергій Никифоров, Ангела Меркель планує зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити низку питань.
Про що можуть говорити політики
Ймовірно, однією з тем зустрічі Ангели Меркель і Володимира Зеленського також може стати "Північний потік-2". Оскільки нещодавно у МЗС Росії заявили, що будівництво газогону перебуває на фінальній стадії й до завершення робіт залишилося декілька тижнів.Зверніть увагу! Радник глави ОП Тимофій Милованов переконаний, що у разі запуску трубопроводу Україна втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.
Зауважимо, що 21 липня Ангела Меркель та Джо Байден узгодили свою позицію щодо "Північного потоку-2". Згідно з їхньою угодою, Україна має отримати гарантії щодо транзиту газу. Також Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції у випадку порушень Росії.
Натомість Польща та Україна виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газопроводу.
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Німецький політолог Андреас Умланд припустив, що це буде прощальний візит Меркель, однак нічого суттєвого для України він не зможе дати.
За Януковича може взятися Інтерпол
Джерело: 24 канал
НАБУ планує звернутися до Інтерполу у справі президента-втікача Віктора Януковича. Детективи проситимуть оголосити політика в міжнародний розшук. Це стало можливим завдяки рішенню суду про заочний арешт Януковича. Воно дозволяє надалі клопотати про міжнародний розшук.
Далі будемо пробувати (оголосити в розшук Інтерполу – 24 канал). Наскільки це буде успішно – велике питання,
– сказав Ситник.
Зауважимо, наразі президент-втікач переховується від слідства у Росії.
У чому підозрюють президента-втікача
- За даними слідства, Янукович використав свої президентські повноваження намагаючись припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі.
- Діяв він у змові з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ. Чиновники організували перешкоджання демонстрації, що призвели до смерті 62 протестувальників.
Все більше країн відкривають кордони
Джерело: Департамент консульської служби МЗС України
Угорщина від 7 серпня дозволила вільний в'їзд громадянам України при використанні наземних пунктів пропуску. Українці більше не зобов'язані надавати документи про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту.
Також в Угорщини не доведеться проходити карантин. Тому для перетину кордону буде достатньо:
- біометричного паспорта,
- грошей для особистих витрат,
- туристичного страхування.
Перетин кордону з Угорщиною: умови
В'їжджати до Угорщини машиною або автобусом тепер можна без карантинних обмежень та обов'язкової самоізоляції.Зверніть увагу! Мандрівникам, що прибувають в Угорщину літаком, необхідно буде надати результати ПЛР-тестування, зроблений не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону.
Від тестування звільняються:
- особи, які отримали повний курс вакцинації;
- діти до 18 років, які подорожують зі щепленими дорослими.