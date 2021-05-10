Головні новини 10 травня: питання України на саміті НАТО, прощання з воїнами, обстріл Ізраїлю

Президент Польщі підтвердив, що на саміті НАТО піднімуть питання України. В Кривому Розі та на Полтавщині попрощались із загиблими українськими захисниками. З Сектора Гази випустили ракети по Ізраїлю, ізраїльтяни відповіли. Найманець бойовиків Лусваргі загримів за ґрати. До порту Одеси зайшов фрегат берегової охорони США. Такими були головні новини 10 травня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році
Прощання із загиблими героями
Джерело: "Первый Криворожский"
У Кривому Розі 10 травня провели в останню путь військового Дмитра Товчигречку. Воїн загинув на Донбасі 6 травня під час обстрілу. У цей день у місті оголосили День жалоби.
Попрощатись з 37-річним воїном прийшли рідні, друзі, побратими бійця та місцеві жителі.
Що відомо про Дмитра Товчигречку
- Піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр", механік-водій механізованого батальйону Дмитро Товчигречка загинув 6 травня.
- Служив Товчигречка з січня 2021 року.
- Посмертно військового нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".
- У Дмитра залишилась дружина та діти.
На Полтавщині провели в останню путь Юрія Опришка
Джерело: "Суспільне"
У Кременчуці, що на Полтавщині, 10 травня попрощалися з військовим Юрієм Опришком. Воїн боровся за життя у лікарні після того, як отримав поранення на Донбасі. Проте врятувати захисника не вдалось.
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Поховали військового у селі Ялинці, звідки він родом.
Що відомо про Юрія Опришка?Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі ЗСУ підписав у 2015 році, а демобілізувався взимку 2016 року. На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар", мав позивний "Боня". 9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спершу його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у військовий госпіталь до Львова. Чоловік помер зранку 7 травня.
Питання України – одне з головних на саміті НАТО
Джерело: сайт президента Польщі
Більше тут Дуда підтвердив, що на саміті НАТО говоритимуть про Україну
Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що питання України буде одним з основних як під час саміту "Бухарестської дев'ятки"та під час саміту НАТО в червні 2021 року. Політик вважає, що Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні у контексті агресивних дій Росії.
Ані Європа, ані світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З однієї сторони, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншої – ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії – це східний фланг НАТО,
– заявив Дуда.
На те, що Росія перекинула війська до українських кордонів, має відреагувати Північноатлантичний Альянс. І реакція НАТО, зауважив Дуда, має бути у військовому плані.
Палестина та Ізраїль обмінюються обстрілами
Джерело: The Times of Israel
Протистояння між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями у Східному Єрусалимі перейшло на новий рівень. З Сектора Гази в сторону Ізраїлю випустили ракети. Ізраїльтяни говорять, що їх були десятки, проте більшість приземлились на відкритій території.
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Тель-Авів завдав удару у відповідь. Мовиться про щонайменше з 10 загиблих палестинців, серед них – діти. Ізраїльські сили оборони кажуть, що авіаудари продовжать. Зокрема, мовиться про об'єкти ХАМАСу.
Найманець бойовиків опинився за ґратами в Бразилії
Джерело: R1
У Бразилії, у штаті Сан-Паулу правоохоронці затримали колишнього бойовика так званої "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом і навіть був заарештований в Україні.
Раніше Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі: які в нього плани
Цього разу Лусваргі попався на зберіганні наркотиків та боєприпасів. Правоохоронці вилучили у найманця 25 кілограмів марихуани. Також серед знахідок поліції – речовина, схожа на кокаїн, та 350 боєприпасів.Що каже на звинувачення Лусваргі? Він заявив, що кілька тижнів тому на прохання невідомих осіб погодився зберігати наркотики та боєприпаси в будинку. За це він отримував приблизно 570 доларів на місяць.
Хто такий Рафаель Лусваргі?2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його засудили до 13 років тюрми.Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" Київ передав ОРДЛО колишнього бойовика.
Американський фрегат – в порту Одеси
Джерело: ВМС США
Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton 10 травня о 8:30 зайшов в Одесу. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.
У ВМС США заявили, що берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками.
Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами,
– мовиться у повідомленні.
Додамо, що це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).