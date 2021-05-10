Головні новини 10 травня: питання України на саміті НАТО, прощання з воїнами, обстріл Ізраїлю

Президент Польщі підтвердив, що на саміті НАТО піднімуть питання України. В Кривому Розі та на Полтавщині попрощались із загиблими українськими захисниками. З Сектора Гази випустили ракети по Ізраїлю, ізраїльтяни відповіли. Найманець бойовиків Лусваргі загримів за ґрати. До порту Одеси зайшов фрегат берегової охорони США. Такими були головні новини 10 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році

Прощання із загиблими героями

Джерело: "Первый Криворожский"

У Кривому Розі 10 травня провели в останню путь військового Дмитра Товчигречку. Воїн загинув на Донбасі 6 травня під час обстрілу. У цей день у місті оголосили День жалоби.

Попрощатись з 37-річним воїном прийшли рідні, друзі, побратими бійця та місцеві жителі.

У Кривому Розі оголосили жалобу / Фото "Первый Криворожский"

На прощання прийшли сотні людей / Фото "Первый Криворожский"

Що відомо про Дмитра Товчигречку

Піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр", механік-водій механізованого батальйону Дмитро Товчигречка загинув 6 травня.

Служив Товчигречка з січня 2021 року.

Посмертно військового нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".

У Дмитра залишилась дружина та діти.

На Полтавщині провели в останню путь Юрія Опришка

Джерело: "Суспільне"

У Кременчуці, що на Полтавщині, 10 травня попрощалися з військовим Юрієм Опришком. Воїн боровся за життя у лікарні після того, як отримав поранення на Донбасі. Проте врятувати захисника не вдалось.

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Поховали військового у селі Ялинці, звідки він родом.

Що відомо про Юрія Опришка? Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі ЗСУ підписав у 2015 році, а демобілізувався взимку 2016 року. На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар", мав позивний "Боня". 9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спершу його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у військовий госпіталь до Львова. Чоловік помер зранку 7 травня.

Прощання з Юрієм Опришком / Фото "Суспільного"

Питання України – одне з головних на саміті НАТО

Джерело: сайт президента Польщі

Більше тут Дуда підтвердив, що на саміті НАТО говоритимуть про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що питання України буде одним з основних як під час саміту "Бухарестської дев'ятки"та під час саміту НАТО в червні 2021 року. Політик вважає, що Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні у контексті агресивних дій Росії.

Ані Європа, ані світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З однієї сторони, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншої – ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії – це східний фланг НАТО,

– заявив Дуда.

На те, що Росія перекинула війська до українських кордонів, має відреагувати Північноатлантичний Альянс. І реакція НАТО, зауважив Дуда, має бути у військовому плані.

Палестина та Ізраїль обмінюються обстрілами

Джерело: The Times of Israel

Протистояння між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями у Східному Єрусалимі перейшло на новий рівень. З Сектора Гази в сторону Ізраїлю випустили ракети. Ізраїльтяни говорять, що їх були десятки, проте більшість приземлились на відкритій території.

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Тель-Авів завдав удару у відповідь. Мовиться про щонайменше з 10 загиблих палестинців, серед них – діти. Ізраїльські сили оборони кажуть, що авіаудари продовжать. Зокрема, мовиться про об'єкти ХАМАСу.

Найманець бойовиків опинився за ґратами в Бразилії

У Східному Єрусалимі спалахнули протистояння між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Причина – намагання виселити мусульманські сім'ї з району. Плі час сутичок на Храмовій горі постраждали кілька сотень осіб.

Джерело: R1

У Бразилії, у штаті Сан-Паулу правоохоронці затримали колишнього бойовика так званої "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом і навіть був заарештований в Україні.

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Цього разу Лусваргі попався на зберіганні наркотиків та боєприпасів. Правоохоронці вилучили у найманця 25 кілограмів марихуани. Також серед знахідок поліції – речовина, схожа на кокаїн, та 350 боєприпасів.

заявив, що кілька тижнів тому на прохання невідомих осіб

та боєприпаси в будинку. За це він отримував приблизно 570 доларів на місяць.

Вінпогодився зберігати наркотики

Знайдена у Лусваргі марихуана / Фото Polícia Militar

Хто такий Рафаель Лусваргі? 2 травня 2019 року український суд 2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його засудили до 13 років тюрми.Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" Київ передав ОРДЛО колишнього бойовика.

Американський фрегат – в порту Одеси

Джерело: ВМС США

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton 10 травня о 8:30 зайшов в Одесу. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

У ВМС США заявили, що берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками.

Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).