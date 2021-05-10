Головні новини 10 травня: питання України на саміті НАТО, прощання з воїнами, обстріл Ізраїлю

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Президент Польщі підтвердив, що на саміті НАТО піднімуть питання України. В Кривому Розі та на Полтавщині попрощались із загиблими українськими захисниками. З Сектора Гази випустили ракети по Ізраїлю, ізраїльтяни відповіли. Найманець бойовиків Лусваргі загримів за ґрати. До порту Одеси зайшов фрегат берегової охорони США. Такими були головні новини 10 травня.

Джерело:

24 канал

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Війна на Донбасі: скільки військових вже загинули у 2021 році

Прощання із загиблими героями

Джерело: "Первый Криворожский"

У Кривому Розі 10 травня провели в останню путь військового Дмитра Товчигречку. Воїн загинув на Донбасі 6 травня під час обстрілу. У цей день у місті оголосили День жалоби.

Попрощатись з 37-річним воїном прийшли рідні, друзі, побратими бійця та місцеві жителі.

У Кривому Розі оголосили жалобу / Фото "Первый Криворожский"

На прощання прийшли сотні людей / Фото "Первый Криворожский"

Що відомо про Дмитра Товчигречку

  • Піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр", механік-водій механізованого батальйону Дмитро Товчигречка загинув 6 травня.
  • Служив Товчигречка з січня 2021 року.
  • Посмертно військового нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".
  • У Дмитра залишилась дружина та діти.

На Полтавщині провели в останню путь Юрія Опришка

Джерело: "Суспільне"

У Кременчуці, що на Полтавщині, 10 травня попрощалися з військовим Юрієм Опришком. Воїн боровся за життя у лікарні після того, як отримав поранення на Донбасі. Проте врятувати захисника не вдалось.

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Поховали військового у селі Ялинці, звідки він родом.

Що відомо про Юрія Опришка?

Військовий служив у 53-й бригаді. Контракт зі ЗСУ підписав у 2015 році, а демобілізувався взимку 2016 року. На службу повернувся у 2019 році. Тоді попросився у штурмовий батальйон "Айдар", мав позивний "Боня". 9 квітня Юрій Опришко отримав кульове поранення у потилицю. Спершу його лікували в Маріуполі, а згодом перевезли у військовий госпіталь до Львова. Чоловік помер зранку 7 травня.

Прощання з Юрієм Опришком / Фото "Суспільного"

Питання України – одне з головних на саміті НАТО

Джерело: сайт президента Польщі

Більше тут Дуда підтвердив, що на саміті НАТО говоритимуть про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що питання України буде одним з основних як під час саміту "Бухарестської дев'ятки"та під час саміту НАТО в червні 2021 року. Політик вважає, що Європа і світ мають уважно стежити за ситуацією в Україні у контексті агресивних дій Росії.

Ані Європа, ані світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З однієї сторони, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншої – ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії – це східний фланг НАТО,
– заявив Дуда.

На те, що Росія перекинула війська до українських кордонів, має відреагувати Північноатлантичний Альянс. І реакція НАТО, зауважив Дуда, має бути у військовому плані.

Палестина та Ізраїль обмінюються обстрілами

Джерело: The Times of Israel

Протистояння між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями у Східному Єрусалимі перейшло на новий рівень. З Сектора Гази в сторону Ізраїлю випустили ракети. Ізраїльтяни говорять, що їх були десятки, проте більшість приземлились на відкритій території.

Раніше Єрусалим – у вогні: в Ізраїлі тривають масові сутички, протистояння може вийти за межі столиці

Тель-Авів завдав удару у відповідь. Мовиться про щонайменше з 10 загиблих палестинців, серед них – діти. Ізраїльські сили оборони кажуть, що авіаудари продовжать. Зокрема, мовиться про об'єкти ХАМАСу.

Зверніть увагу! У Східному Єрусалимі спалахнули протистояння між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями. Причина – намагання виселити мусульманські сім'ї з району. Плі час сутичок на Храмовій горі постраждали кілька сотень осіб.

Найманець бойовиків опинився за ґратами в Бразилії

Джерело: R1

У Бразилії, у штаті Сан-Паулу правоохоронці затримали колишнього бойовика так званої "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом і навіть був заарештований в Україні.

Раніше Україна передала в межах обміну бойовика Лусваргі: які в нього плани

Цього разу Лусваргі попався на зберіганні наркотиків та боєприпасів. Правоохоронці вилучили у найманця 25 кілограмів марихуани. Також серед знахідок поліції – речовина, схожа на кокаїн, та 350 боєприпасів.

Що каже на звинувачення Лусваргі? Він  заявив, що кілька тижнів тому на прохання невідомих осіб погодився зберігати наркотики та боєприпаси в будинку. За це він отримував приблизно 570 доларів на місяць. 

Знайдена у Лусваргі марихуана / Фото Polícia Militar

Хто такий Рафаель Лусваргі?

2 травня 2019 року український суд визнав винним бразильця в участі у незаконних збройних формуваннях в Україні та терористичній організації. Його засудили до 13 років тюрми.Однак 29 грудня 2019 року під час "великого обміну" Київ передав ОРДЛО колишнього бойовика.

Американський фрегат – в порту Одеси

Джерело: ВМС США

Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton 10 травня о 8:30 зайшов в Одесу. Корабель пришвартувався на 15 причалі Морського вокзалу.

У ВМС США заявили, що берегова охорона США проводить звичайну дислокацію на шостому флоті США, працюючи разом із союзниками.

Учасники патруля підвищуватимуть обізнаність про морські домени та обмінюватимуться досвідом з державами-партнерами,
– мовиться у повідомленні.

Додамо, що це перший візит корабля американської берегової охорони, починаючи з 2008 року, коли заходив фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).