Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 11 червня:

У "Нафтогазі" проводять обшуки у справі на мільярди гривень

Джерело: Державна фіскальна служба України

Співробітники Державної фіскальної служби України проводять обшуки у "Нафтогазі". Це відбувається у межах досудового розслідування у справі щодо ймовірного ухилення від сплати податків.

Слідство встановило, що з жовтня 2015 року і донині службові особи "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у російського "Газпрому".

Внаслідок цих злочинних дій до бюджету України не надійшло 2,7 мільярда гривень ПДВ , тобто податку на додану вартість.

, тобто податку на додану вартість. Правоохоронці отримали докази того, що службові особи "Нафтогазу" не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу.

У "Нафтогазі" підтвердили обшуки. Речник Нафтогазу Максим Білявський заявив, що "слідчі дії відбувають в головному офісі "Нафтогазу". Він запевнив, що між "Нафтогазом" та співробітниками правоохоронних органів "є конструктивна взаємодія".

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув захисник України

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Унаслідок ворожого обстрілу неподалік Водяного 11 червня загинув захисник України. Трагедія трапилась під час атаки найманців Росії. Саме тоді український воїн отримав осколкове поранення несумісне з життям. Наразі ще немає інформації про загиблого бійця.

Про дії ворога українська сторона СЦКК вже поінформувала СММ ОБСЄ.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого бійця.

Зверніть увагу! Ворог регулярно порушує режим припинення вогню. Тільки у 2021 році на Донбасі загинули 45 українських військових.

Війна на Донбасі: коротко

З початку поточної доби, 11 червня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Водяного, Опитного та Південного.

Ворог гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними у збірній України: з УЄФА погодили форму

Джерело: фейсбук Андрія Павелка

УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) узгодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи. Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава" і картою України ніде у світі не буде заборонений.

Він також заявив, що УАФ вдалося довести УЄФА, що гасла "Слава Україні", "Героям слава" і великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни.

В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020,

– зазначив Павелко.

Глава УАФ повідомив, що на період проведення матчів Євро-2020 до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців,

– повідомив Андрій Павелко.

До речі, перед цим збірна України з футболу заявила, що знайшла можливість офіційно затвердити гасла "Слава Україні" та "Героям слава" на своїй формі так, щоб це не порушувало правила УЄФА. Вони стали офіційними гаслами команди.

Форма збірної України: коротко

Україна представила нові комплекти форми збірної України 6 червня. На формі з'явилися карта України з Кримом, а також гасла "Слава Україні" та "Героям слава".

Дизайн форми спричинив обурення у політичних колах Росії. Російський футбольний союз офіційно звернувся зі скаргою до УЄФА.

Спілка європейський футбольних асоціацій зобов'язала збірну України прибрати зі своєї форми напис "Героям слава!", бо у поєднанні зі "Слава Україні!" він начебто несе політичний сенс. В УЄФА висунули вимогу прибрати слова "Героям слава".

В УЄФА висунули вимогу прибрати слова "Героям слава". В Офісі Президента наголосили, що гасло "Героям слава!" є слушним і не може викликати застереження.

Офіс генпрокурора завершив розслідування держзради Аксьонова, Поклонської та ще 6 колаборантів

Джерело: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора заявив, що завершив досудового розслідування у справі про держзраду 8 колишніх високопосадовців Криму. Слідство встановило, що високопосадовці окупаційної адміністрації Росії упродовж лютого – березня 2014 року, перебуваючи на території Криму та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Причому вісьмох колаборантів звинувачують одразу за декількома справами – у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні злочинної організації, захоплення державної влади та держзраді. Мовиться про:

Сергія Аксьонова,

Володимира Константинова,

Наталію Поклонську,

Юрія Дойникова,

Сергія Абісова,

Віктора Мельниченка,

Сергія Шахова,

Рустама Темиргалієва.

Їхня мета – насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова,

– зазначили в ОГ.

Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт скерують до суду.

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У Дніпрі випав величезний град

Джерело: сайт Дніпра

Погода у Дніпрі вдень 11 червня здивувала місцевих мешканців величезним градом. Це вже другий день поспіль з неба падають крижані кульки. Напередодні вони наробили немало біди.

Град випав у центрі міста та на Заводській Набережній. Раніше синоптики попереджали містян про погіршення погоди та похолодання.

У мережі люди поширили відео негоди. Граду було так багато, що здається ніби на вулиці випав сніг – вся земля стала білою.

У Дніпрі випав величезний град: дивіться відео

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