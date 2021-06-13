Головні новини 13 червня: День визволення Маріуполя, загибель українки у Туреччині

В Україні відзначають День визволення Маріуполя. У Стамбулі з вікна балкону випала українська модель, до трагедії може бути причетний її хлопець. У Києві в ДТП загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов. Українська збірна з футболу побореться за перемогу на Євро-2020 з нідерландською командою. Такими були головні новини 13 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Ми зрозуміли, що місто вільне, – очевидці згадали день визволення Маріуполя

День визволення Маріуполя

Джерело: 24 канал

13 червня 2014 року українські військові звільнили стратегічно важливе місто від окупантів. Як зазначають військові експерти, це була одна з найбільш знакових перемог 2014 року в російсько-українській війні, яка завадила подальшій окупації України.

У ній брали участь бійці:

"Азову",

2 роти батальйону "Дніпро-1",

перша бригада Національної гвардії,

бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Коротко про звільнення Маріуполя

Вранці 13 червня 2014 року Нацгвардія і добровольці полку "Азов" почали антитерористичну операцію у Маріуполі. Вони ліквідували декілька бойовиків і затримали понад 20 осіб.

Ніхто з мирних жителів серйозно не постраждав. Зі звільнення міста почалася наступальна операція по всьому Донбасу. Саме ці дії українських захисників завадили подальшій окупації нашої країни.

Президент Володимир Зеленський привітав громадян із сьомою річницею пам'ятної події. Глава держави зазначив, що саме завдяки мужнім діям наших військових та незламній вірі українців у місті знову замайорів Державний прапор України.

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Мер Львова Андрій Садовий пригадав свій візит до Маріуполя після того, як українські воїни звільнили місто від російських окупантів. Міський голова розповів, як разом із дружиною Катериною вони гуляли набережною та милувалися Азовським морем.

Більше про те, як український Маріуполь врятували від "руського миру" – читайте у матеріалі 24 каналу

Українська армія звільнила Маріуполь від окупантів: дивіться відео

Загибель української моделі в Туреччині

Джерело: Hurriyet

У Туреччині з вікна балкону випала українська модель. Трагедія сталася у районі Санкактепе, що у Стамбулі. Дівчину звали Анжеліка Шрауфант і їй було лише 33 роки. У Туреччині вона працювала моделлю і зустрічалася із дресувальником собак Бураком Ерджаном.

Перед трагедією пара посварилася

За словами оточення, між ними були бурхливі стосунки. У четвер Анжеліка та Бурак Ерджан зайшли до ресторану в Аташехірі. На обіді, який добре розпочався, чомусь спалахнула сварка.

У четвер Анжеліка та Бурак Ерджан зайшли до ресторану в Аташехірі. На обіді, який добре розпочався, Анжеліка зателефонувала чоловікові, на ім'я Мустафа, щоб той забрав пару додому. Анжеліка і Бурак нібито продовжували сваритися в машині дорогою додому.

Через кілька годин після прибуття додому Анжеліка впала з балкона і померла. Бурак Ерджан спустився за дівчиною вниз.

Про інцидент поліцію та медиків повідомили очевидці. Лікарі встановили, що модель загинула на місці падіння.

За даними поліції, Бурак Ерджан, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, на місці події повідомив, що його кохана спочаткуПоліція затримала хлопця за підозрою у вбивстві.

У домі Анжеліки й Бурака знайшли наркотики. У помешканні також був безлад. В українських ЗМІ дівчину називають Анжелікою Срабянц. Зазначають, що вона народилася у Сумах.

Україна побореться за перемогу на Євро-2020

У МЗС України 24 каналу підтвердили факт загибелі українки у Туреччині. Подробиці трагічного інциденту читайте за посиланням

Джерело: УАФ

13 червня о 22:00 розпочнеться довгоочікуваний матч української збірної з футболу проти Нідерландів на Євро-2020. Гра відбудеться в Амстердамі на стадіоні "Йоган Кройф".

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Головний наставник збірної України Андрій Шевченко визначився із гравцями, які зможуть взяти участь у першому матчі чемпіонату Європи-2020. Тренер включив у заявку на гру 26 футболістів.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

У ДТП загинув відомий тренер з бодібілдингу

Збірна України на матч проти Нідерландів на Євро-2020 вийде у синьому комплекті форми. Але на цій формі не буде гасла "Героям слава!".

Джерело: Національна Федерація бодібілдингу України

У Києві 12 червня сталася ДТП, яка забрала життя відомого тренера з бодібілдингу Руслана Акіжанова. Аварія сталася на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Симона Петлюри.

Деталі ДТП

За попередніми даними, таксист на Hyundai почав повертати на вулицю Петлюри в той момент, коли Акіжанов на мотоциклі їхав по бульвару Шевченка в бік площі Перемоги.

Мотоцикліст не встиг зреагувати на маневр водія та влетів в його авто. Акіжанова терміново доправили до лікарні, де медики боролися за його життя.

На жаль, проведенні медичні маніпуляції не допомогли й відомий тренер з бодібілдингу помер. Водія таксі направили на експертизу, її результати поки невідомі.

Зауважимо, що Акіжанов був у шлюбі з фітнес-тренеркою Марією Акіжановою, яка і народила йому трьох дітей. Загалом у чоловіка залишилося четверо дітей: старшій дочці спортсмена від першого шлюбу 26 років, а трьом дівчаткам від другого – 12 років, 3 й 1 рік.

В аварії загинув відомий тренер з бодібілдингу Руслан Акіжанов / Фото "Телеграф"

Поліцейські затримали юнака, який побив подругу у Харкові

Джерело: фейсбук Антона Геращенка

Харківські поліцейські затримали 16-річного хлопця, який раніше побив дівчину в одному з дворів Харкова. Сталося це 11 червня на очах в однолітків. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, нелюду може загрожувати:

штраф,

громадські роботи від 150 до 240 годин,

арешт на термін до 6 місяців.

Він додав, що юнака судитимуть за 125 статтею Кримінального кодексу – нанесення умисних легких тілесних ушкоджень.

До теми Жорстоке побиття дівчини в Харкові: поліція розшукала 16-річного нападника

Що відомо про побиття дівчини у Харкові

11 червня компанія друзів гуляла в одному з дворів Харкова. Неочікувано 16-річний Олександр накинувся з кулаками на свою подругу. Він бив її руками та ногами в обличчя, груди та живіт.

За дійством спостерігали друзі постраждалий, однак вони не намагалися заступитися за неї. Як пояснили мами дівчини, все через те, що вони бояться його.

Згодом у мережі з'явилося відео вибачення нелюда перед своєю жертвою. Стоячи на колінах, він неохоче просить вибачення у постраждалої та інших дівчат.