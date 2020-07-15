У Києві знайшли мертвим слідчого СБУ, який саме мав йти на пенсію. У МОЗ розповіли, як відбуватиметься навчання у школах в умовах епідемії. Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня. Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі медика. Такими були головні новини середи, 15 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Мертвим знайшли слідчого СБУ

У Києві, на вулиці Йорданській у ніч на 15 липня знайшли тіло чоловіка, який при собі мав посвідчення працівника СБУ.

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Що відомо про обставини смерті

Пресофіцер Обухівського відділу поліції Діана Шутько зазначила: явних ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було. Наразі не можна говорити про побиття. На верхній ділянці голови наявний синець, однак поки не зрозуміло: чи отримав його чоловік, коли впав, чи це був чийсь удар.

Тіло чоловіка забрали на судмедекспертизу. Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Померлий – слідчий СБУ

Згодом у СБУ підтвердили, що загинув слідчий в особливо важливих справах Служби безпеки України Роман Закладний. Знайдене службове посвідчення опублікувало видання UNN.



У чоловіка знайшли службове посвідчення / Фото УНН

У відомстві також розповіли, що чоловік саме мав йти на пенсію. Там сумніваються у версії про вбивство. Адже померлий останнім часом не вів особливо резонансних справ.

Навчання в умовах епідемії коронавірусу

МОЗ разом із Міністерством освіти продовжує розробляти правила навчання у школах в умовах карантину. Наразі невідомо, як саме виглядатиме навчальний процес: дистанційно чи в освітніх закладах.

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Однак навчання має бути безпечним для учнів. Міністр охорони здоров’я заявив, що школярам та вчителям обов’язково будуть вимірювати температуру.

За температури тіла у 37,2 градуса та вище ані працівників, ані дітей не допускатимуть до навчальних закладів.

Які ще правила передбачають у МОЗ

Також діти будуть зобов’язані приходити до шкіл у масках, а у навчальних закладах мають обов’язково бути антисептики.

Батьки, які приводитимуть дітей до шкіл, теж мають бути в масках.

Степанов висловив сподівання, що всі правила вдасться розробити наступного тижня та відправити на затвердження. За його словами, важливо, аби всі заздалегідь знали, в який спосіб будуть навчатися діти.

Завчасна розробка цих правил дасть змогу власникам навчальних закладів підготуватися до навчального року з 1 вересня.

Прогнози щодо тривалості карантину

Водночас голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей заявив, що карантин може тривати до літа 2021 року. Наразі ситуація як у світі, так і в Україні не є оптимістичною.

Ми маємо бути готові, що це питання не буде вирішено не тільки до нового року, а можливо й до кінця весни (2021 року – 24 канал),

– сказав Гелевей.

Та наголосив на перевагах адаптивного карантину, який не передбачає жорстких обмежень.

Рада призначила дату місцевих виборів

Верховна Рада 15 липня ухвалила постанову щодо місцевих виборів у 2020 році.

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Їх проведуть 25 жовтня 2020 року. Документ підтримали 326 нардепів за необхідного мінімуму у 226 голосів. Утрималися 5 парламентарів, а 28 осіб не голосували. Загалом участь у голосування взяли 386 депутатів.

Народні депутати #Рада9 прийняли Постанову «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» pic.twitter.com/B1ZXmevKBq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 15, 2020

Через окупацію та агресію з боку Росії не призначають і не проводять вибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької і Луганської областей.

Учасники голосування на місцевих виборах зможуть підтримати не лише список політичної партії, а й окремих кандидатів у цьому списку.

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Що цьому передувало

13 липня президент Володимир Зеленський відкликав з порядку денного Ради законопроєкт №3809 – про призначення місцевих виборів.

Крім того, того ж дня парламентський комітет з питань організації державної влади намагався скоригувати та передати в тираж уточнену версію. Але депутати не встигли підготувати документ до 14:00, коли стартувало засідання Ради.

підготувати документ до 14:00, коли стартувало засідання Ради. Проте вже 15 числа вони таки внесли зміни до проєкту постанови про призначення чергових місцевих виборів.

Вибори призначено абсолютно до всіх місцевих рад, а не лише до обласних рад і Києва.

Рейтинги партій

Якби вибори до Верховної Ради проходили в липні, то в парламент мали б шанс потрапити 4 партії. Відповідні результати дослідження опублікував центр Разумкова разом із фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного 3 – 9 липня.

Які партії пройшли би до парламенту

"Слуга народу" – за неї готові проголосувати 34% тих, хто визначився і піде голосувати;

– за неї готові проголосувати 34% тих, хто визначився і піде голосувати; "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 19% виборців;

підтримують 19% виборців; "Європейська солідарність" – 15%;

– 15%; "Батьківщина" – 8% опитаних.

Ці чотири партії змогли б подолати необхідний 5-відсотковий бар'єр і потрапити у парламент.

Відоме ім’я загиблого на Донбасі медика

Під час цинічної провокації бойовиків на Донбасі 13 липня загинув військовий медик Микола Ілін з позивним "Естонець".

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Що кажуть про військового його близькі

Він не був українцем, однак вважав за честь воювати проти Росії-агресора. Військовий медик був небайдужим, світлим і дуже професійним. Такими словами загиблого героя згадують його побратими і знайомі у фейсбуці.

На заняттях він вчив військових бути обережними, казав берегти своє життя, тому що лише так можна допомогти тим, хто не впорався і не вберіг. Медик служив в 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

Загинув чоловік 13 липня під час цинічного обстрілу бойовиків, коли намагався врятувати пораненого бійця.



Загиблий військовий медик Микола Ілін / Фейсбук Наталії Мохонько

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