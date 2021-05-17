Головні новини 17 травня: відеоповернення Чауса, Зеленський анонсував пресконференцію

Екссуддя Микола Чаус, якого начебто викрали, знайшовся і записав відео. Президент Володимир Зеленський анонсував пресконференцію. Рада збереться на позачергове засідання. Українка, яка потрапила у ДТП в Польщі, померла. У Дніпрі сержант поліції стверджує, що його побили прямо в управлінні. Такими були головні новини 17 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Більше тут Чаус несподівано з'явився на відео і розповів про своє викрадення

Чаус знайшовся

Джерело: телеграм Миколи Чауса

Колишній український суддя Микола Чаус, якого начебто викрали ще у квітні 2021 року, вийшов на зв'язок. Ексслужитель Феміди опублікував відеозвернення у соцмережах, у якому запевнив, що з ним усе добре.

Неочікувано Чаус заявив, що його справді викрадали, але не зараз, а ще у 2016 році. А тепер, мовляв, на темі викрадення спекулюють.

Викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році. Відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові,

– зауважив екссуддя.

Також Чаус звернувся до своєї сім'ї, вибачившись за те, що їм довелося пережити. Він анонсував своє повернення до України, де разом з адвокатами хоче "дати відповіді на всі запитання", які цікавлять українське суспільство, НАБУ та ДБР.

Дивіться відеозвернення Чауса:

Коротко про зникнення екссудді Чауса:

Чаус працював суддею Дніпровського районного суду міста Києва.

У 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів.

затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. На задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами в американській валюті.

закопані трилітрові банки Після цього екссуддя втік з України.

Вже 3 квітня 2021 року його адвокат заявив, що Чауса викрали.

Пізніше з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв. Поліція Молдови підтвердила викрадення.

Українське МЗС заявило, що Україна до викрадення Чауса – непричетна.

Велика пресконференція Володимира Зеленського

Джерело: 24 канал

До теми У Зеленського готують велику пресконференцію до 2 років президентства

В Офісі Президента підтвердили, що готують велику пресконференцію Володимира Зеленського до 2-ої річниці його каденції. Запланована "велика та детальна розмова" на 20 травня.

Формат, можливі обмеження через коронавірус опрацьовуються просто зараз і будуть офіційно озвучені найближчим часом, коли визначимо всі деталі,

– зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Про що говоритиме Зеленський на пресконференції? Президент, за словами Подоляка, обговорить рішення, які повинні будуть ухвалити протягом третього року його президентства. Глава держави "підведе риску" під певними здобутками за цей час та зазначить напрямки на наступний рік.

Позачергове засідання Ради – заради кадрів

Джерело: Інтерфакс-Україна

Цього тижня Верховна Рада збереться щонайменше на одне позачергове пленарне засідання. Як сказав спікер парламенту Дмитро Разумков, під час нього розглядатимуть кадрові питання. За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, ймовірно, що позачергово у сесійній залі нардепи зберуться 20 травня.

До теми Звільнення міністрів, оподаткування азартних ігор: за що Рада голосуватиме на тижні

Профільний комітет провів засідання щодо відставки Степанова

Як повідомлялось раніше, мовиться про зміну одразу трьох міністрів: глави Мінекономіки, очільника Мінінфраструктурита міністра охорони здоров'я. Перші двоє вже написали заяви про відставку. Степанов добровільно йти з посади не збирається.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Тим часом Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув питання про відставку глави МОЗ Максима Степанова. Нардепи рекомендували визначитись щодо долі чинного міністра голосуванням у залі.

Українка, що потрапила у ДТП в Польщі, померла

Джерело: фейсбук-група Anastasia Kochetkova wants to live

27-річна Анастасія Кочеткова 6 березня потрапила у ДТП на рейсовому автобусі у Польщі. Дівчина понад 2 місяці боролася за життя. Однак 16 травня вона, на жаль, померла.

Раніше Український автобус під час першої "польської" ДТП був справним, – експертиза

Спочатку мешканка Кам'янця-Подільського перебувала у комі. Кошти на її лікування збирали волонтери, адже суми були дуже великими. Як свідчать дописи в фейсбук-групі, Анастасія вже проходила реабілітацію. Однак час від часу її стан погіршувався і жінку госпіталізовували у лікарню. Раніше у неї діагностували гостру кишкову непрохідність.

Анастасія Кочеткова потрапила у масштабну аварію / Фото з групи Anastasia Kochetkova wants to live

Головне про моторошну аварію в Польщі:

Автотроща сталась у ніч на 6 березня поблизу польського міста Кошице.

У ДТП потрапив рейсовий автобус Познань – Херсон.

У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і 2 водії.

Унаслідок страшної аварії загинуло вже 7 людей, ще 34 особи отримали поранення.

До теми Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: попередня причина

Поліцейський заявив про побиття в управлінні поліції

Джерело: 24 канал

У Дніпрі сержант Максим Калиняк стверджує, що його побило в управлінні патрульної поліції його ж начальство. Таку реакцію, за словами Калиняка, викликало його бажання фіксувати ознайомлення з наказом. Поліцейський вів трансляцію безпосередньо з будівлі, де й стався інцидент.

Деталі тут У Дніпрі сержант поліції заявив про побиття колегами прямо в управлінні: відео

На відео видно, що у чоловіка – справді розбитий ніс та губа. Калиняк впевнений, що його побиття потрапило на камери спостереження, проте він думає, що записи спробують стерти.

Дивіться відео Максима Калиняка з управління поліції: