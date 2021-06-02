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Україна пригрозила Лукашенку санкціями

Джерело: "Укрінформ"

Напередодні білоруський диктатор Лукашенко заявив про підготовку авіарейсу з Мінська в окупований Крим. На це вже відреагували в українському МЗС.

Довідка. Лукашенко поскаржився, що Україна закрила небо для білорусів. Мовляв, це спонукало його обговорити з Путіним відкриття авіарейсів на півострів.

Перша заступниця очільника відомства Еміне Джапарова попередила, якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться в окупованому Криму, будуть санкції.

Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав'язати контакти з окупантами,

– запевнила вона.

Посадовиця також пояснила, що Україні довелося обмежити повітряне сполучення з Білоруссю з міркувань безпеки. Мовляв, це рішення не є політичним.



Лукашенко говорив з Путіним про рейси в окупований Крим / Фото Getty Images

"Дії білоруської влади є непередбачуваними. Ми не можемо заздалегідь оцінити усі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі", – зауважила Джапарова.

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23 травня у Мінську екстрено посадили літак компанії Ryanair. На його борту перебували активіст Роман Протасевич з дівчиною-росіянкою Софією Сапегою.

У Лукашенка заявила, що нібито отримали повідомлення про замінування. Проте вибухівки в літаку так і не знайшли. Натомість Протасевича та Сапегу затримали.

Світ засудив дії білоруської влади, яка фактично викрала активіста з літака. Низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю.

Пряме авіасполучення з державою-сусідкою припинила й Україна. Прем'єр-міністр Шмигаль пояснив, що це рішення забезпечить безпеку польотів та пасажирів.

Арешт майна та рахунків Шарія

Джерело: фейсбук Юрія Бутусова

Майно та банківські рахунки проросійського блогера Анатолія Шарія опинилися під арештом. Таке рішення 2 червня ухвалив Печерський суд Києва.

Довідка. Воно стосується вілли та житла в іспанському місті Таррагона, рахунків у російському Raiffeisen Bank, іспанському Caixabank та люксембурзькому East-West United Bank S.A.

Цю інформацію оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, суд дозволив тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю у Hsbc Bank Canada.

Бутусов пояснив, що арешт наклали на об'єкти, які одіозний блогер придбав "на російські гроші". Про це розповіли джерела видання "Цензор.НЕТ", головним редактором якого він є.



Ще у лютому Шарію оголосили про підозру / Інфографіка 24 каналу

Про фінансування від Росії

Раніше Бутусов навів докази прямого фінансування Шарія Росією. У 2019 й 2020 роках на його рахунок в банку Raiffeisen Bank RF у Москві перевели 670 тисяч євро.

Для цього зробили всього лише 2 перекази, обидва надійшли від громадян Росії. За словами журналіста, саме з цього рахунку Шарій оплачує покупки нерухомості в Іспанії.

Рішення суду щодо "Приватбанку"

Джерело: НБУ

Господарський суд Києва закрив провадження у справі про націоналізацію "Приватбанку" у 2016 році. Відповідний позов подавав колишній акціонер банку Олександр Дубілет.

Довідка. Наразі Дубілет живе в Ізраїлі. В Україні йому та ще 2 експосадовцям "Привату" повідомили про підозру через розтрату чужого майна.

Він хотів, аби суд визнав договір про купівлю – продаж банку незаконним. Окрім "Привату", позов стосувався Мінфіну й Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Проте, згідно з рішенням суду, все відбулося законно. Служителі Феміди закрили провадження, скориставшись положеннями "антиколомойського закону".

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"

У грудні 2016 року держава здійснила докапіталізацію "Привату" на 155 мільярдів гривень. Станом на 2021 рік на нього припадає 20% українського банківського ринку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у перспективі "Приват" можуть приватизувати. Проте наразі розглядають варіанти можливого розділення установи.

Адже, як пояснив урядовець, можливі судові позови з боку колишніх власників не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора.

Пошуки Олексія Черткова

Джерело: 24 канал

Зранку 1 червня на Одещині зник Олексій Чертков – начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби. Він вийшов зі свого будинку, проте не з'явився на роботу.



На Одещині зник безвісти Олексій Чертков / Колаж 24 каналу

Зв'язку із чоловіком немає досі, станом на вечір 2 червня пошукова операція продовжується. До неї залучена, зокрема, й військова контррозвідка СБУ.

У відомстві пояснили 24 каналу, що саме цей департамент займається питаннями, які пов'язані з військовими. Там закликали не будувати конспірологічні версії.

Мовляв, про ймовірне викрадення Черткова спецслужбами інших держав наразі не мовиться. Водночас офіційних версій зникнення начальника штабу морської охорони поки немає.

Важливо! Якщо вам відома інформація про місцеперебування офіцера, просимо зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.

Що відомо про Черткова

Чертков одружений, має доньку і сина. За 2020 рік на посаді начальника штабу морської охорони ДПСУ він заробив 299 тисяч гривень.

У своїй декларації посадовець вказав, що має службову квартиру в Одесі. Інша квартира у місті належить його дружині Катерині.

Милованов в Укроборонпромі

Джерело: Укроборонпром

Тимофій Милованов очолив наглядову раду Укроборонпрому, до якої увійшов 22 травня. За його призначення проголосували одноголосно.

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Зауважимо, що у засіданні, яке відбувалося 2 червня, взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

Хто, окрім Милованова, входить до наглядової ради:

перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко;

колишній директор Агентства дослідницьких проєктів з оборони Ентоні Дж. Тетер;

промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

Довідка. Серед повноважень Наглядової ради Укроборонпрому – затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності; контроль за виконанням завдань у сфері ОПК, захист інтересів держави.

Найважливіше про Милованова

Йому 46 років, він є почесним президентом Київської школи економіки. Крім цього – співзасновник аналітичної платформи VoxUkraine.

Раніше був заступником голови ради НБУ. Працював на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука.

Рішення Ради та Кабміну

Джерело: 24 канал

2 червня українські нардепи та урядовці ухвалили низку важливих рішень. Вони стосуються різних сфер, зокрема – виплат компенсацій та пенсій.

Що ухвалили депутати

Вони підтримали підвищення прожиткового мінімуму більш як удвічі. Він не повинен бути меншим за 40% від середньої зарплати у 2021 році зі збільшенням до 50% у 2031 році.

Крім цього, в Україні спростили процедуру виплат компенсацій медичним працівникам. Відповідний законопроєкт підтримали 337 народних обранців.

У першому читанні Рада ухвалила й законопроєкт, який встановлює чіткі критерії до відбору підручників. Мовиться про навчальну літературу для шкіл, гімназій та ліцеїв.

Рішення Кабміну