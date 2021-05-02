Головні новини 2 травня: Великдень, роковини трагедії в Одесі, Зеленський на Прикарпатті

Християни східного обряду відзначають Великдень. Минуло 7 років від трагічних подій в Одесі, коли загинули 48 людей. Володимир та Олена Зеленські поїхали на відпочинок на Прикарпаття. Такими були головні новини 2 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Великдень в Україні

Джерело: 24 канал

Християни східного обряду відзначають одне із найважливіших релігійних свят – Воскресіння Господнє. Цьогоріч воно випало на 2 травня і вже вдруге поспіль пройшло в умовах пандемії.

Тим часом Поліція посилила контроль на дорогах і в зонах відпочинку на Великдень

Хоч українці святкують Великдень в умовах карантину, додаткових обмежень на цю дату не вводили. У кожній області вони залежали від кольору зони, у якій вона опинилася, а від ідеї загального локдауну відмовилися ще за місяць до свята.

Водночас влада неодноразово просила дотримуватися епідемічних норм. МОЗ закликали використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон. Там запропонували, аби участь у богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.



Які правила і рекомендації давали щодо святкування Великодня / Інфографіка 24 каналу

За загальними даними – у святкових заходах взяли участь понад 743 тисячі громадян. Це на 250 тисяч менше, ніж очікувалося заздалегідь.

Нічні та вранішні богослужіння, як повідомили в поліції, в Україні пройшли спокійно.

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Порушення карантину у Києво-Печерській лаврі

У Києво-Печерській лаврі на великодній літургії яблуко не було де впасти. У храмі зібралося настільки багато людей, що дотримуватися соціальної дистанції було важко. До того ж, більшість вірян були без масок.



Великодня літургія у лаврі в Києві / Фото Big Kyiv



Люди без масок на службі у Києво-Печерській лаврі / Фото Big Kyiv

Та все ж переважна більшість громадян в Україні, як розповідають у поліції, дотримувалася карантинних обмежень.

До поліції надійшло 35 повідомлень про порушення:

у Київській області – 7 , з них 6 – у Києві,

по 4 – у Вінницькій та Харківській,

по 3 – у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській,

2 – у Рівненській, по 1 – у Волинській, Житомирській, та Черкаській областях.

Минуло 7 років з часу трагічних подій в Одесі

Джерело: 24 канал

На сьомі роковини від дня трагічних подій в Одесі активісти влаштували пам'ятний марш. На подію прийшли представники десятків організацій. Зокрема, Veterans Hub Odesa, "Інформаційний опір – Південь", "Національний спротив", партія "Національний корпус" та інших. Учасники Маршу пройшли центральними вулицями Одеси за маршрутом від Соборної площі до парку Шевченка.

Одесити несли квіти і до імпровізованого меморіалу загиблим українським активістам Андрію Бірюкову та Ігорю Іванову. Люди вшанували пам'ять патріотів, загиблих 2 травня 2014, хвилиною мовчання.



Меморіал загиблих активістів / Фото "Думская"

Загалом у заходах взяли участь близько 3 тисяч осіб. Пам'ятні заходи в Одесі 2 травня відбулись спокійно, як повідомив заступник Авакова Сергій Яровий.

Проте на пам'ятних заходах відбувся один інцидент – чоловік у стані алкогольного сп'яніння приніс до місця трагічних подій заборонену символіку.

Після заходів Куликове поле тимчасово закрили на санобробку і обмежили доступ до площі.

Трагічні події 2 травня: головне

Цього дня, 7 років тому, в Одесі був запланований футбольний матч між "Чорноморцем" і "Металістом". Перед ним відбувся фанатський марш, в якому взяли участь проукраїнські активісти.

На цю ходу й напали активісти Антимайдану і почали обстрілювати активістів з пістолетів.

Першими жертвами трагедії стали десятник "Правого сектору" Ігор Іванов та активіст Євромайдану Андрій Бірюков.

Внаслідок нападу у центрі Одеси загинули 6 проукраїнських активістів.

Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташовано наметове містечко Антимайдану.

У результаті сутичок між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами та пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі загинули 48 людей.

Розслідування "справи 2 травня" триває й досі.

Зеленський поїхав на Прикарпаття

Джерело: Verkhovyna.life

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 1 травня відвідали гірське містечко Верховину, що в Івано-Франківській області. Місцеві ЗМІ пишуть, що на Івано-Франківщині не очікували візиту Зеленського. Ще б пак, Зеленські поїхали у гори не з офіційним візитом, а просто на відпочинок. Втім, без просочення інформації у мережі про їхню поїздку не обійшлося: вони не відмовляли місцевим у фото і відео.



Зеленський у Верховині / Фото verkhovyna.life

Зеленські відвідали музей "Гуцульської магії", побували на екскурсії в будинку-музеї "Тіні забутих предків", де проживав Сергій Параджанов. Після екскурсії власник музею подарував Зеленському гуцульський символ – музичний інструмент трембіту.



Зеленський у кафе без маски / Фото verkhovyna.life

Невідомо, скільки часу Зеленські пробудуть на Прикарпатті, однак 3 травня президент має їхати з робочим візитом до Польщі.

Священник із відром і без свяченої води

Зверніть увагу! Напередодні Великодня Зеленський висловлював побоювання щодо нового спалаху COVID-19 після святкових вихідних. У своєму привітанні він закликав дотримуватись карантину та залишатися, за змоги, вдома.

Джерело: 24 канал

Курйозний великодній випадок стався на Харківщині. У селах Шийківка та Ізюмське священник кропив кошики парафіянам простою водою зі звичайного відра.

Віряни чекали священника на 6:00, втім, як пишуть у соцмережах, він не відповідав на дзвінки та приїхав святити кошики 08:30. Але незважаючи на таке запізнення, служитель приїхав абсолютно не підготовленим: він не взяв ні освячену воду, ні свічки, ні кадило. Тому, аби не зривати свята, вирішив просто покропити кошики парафіянам зі звичайного відра. Та дісталося не лише кошикам: священник просто облив людей наповненим відром води.

Люди, звісно, здивувалися таким діям священника, лунали і обурення, проте загалом його похвалили за винахідливість і "стиль роботи".