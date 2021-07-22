Головні новини 22 липня: потоп і смерчі на Півдні та Сході, скарга Росії на Україну в ЄСПЛ

На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України: реакція МЗС. Негода накрила Схід та Південь України: загинули люди. Росія вперше в історії поскаржилась в ЄСПЛ на Україну. У Києві чоловіка не взяли на роботу, бо він україномовний. 9 років тому Україна втратила геніального артиста та діяча культури– Богдана Ступку. Такими були головні новини України та світу за 22 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 22 липня:

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На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України: реакція МЗС

Джерело: Сайт Олімпійських ігор

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо неправильно зобразили кордони України. У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу – Крим відділений кордоном від України.



Скриншот офіційного сайту Олімпіади

У МЗС України вже з'ясовують ситуацію

Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00.

У коментарі 24 каналу прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що їм відомо про ситуацію. Наразі у відомстві розбираються.

МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації, – заявив Ніколенко.

Також у міністерстві запевнили, що наразі це єдина інформація щодо інциденту.

Негода накрила Схід та Південь України: загинули люди

Джерело: 24 канал

Негода найбільше вирувала на Сході та на Півдні країни. Злива, буревій та підтоплення почались ще 21 липня та продовжились вночі проти 22 липня.

У Одесі за декілька годин випала місячна норма опадів. Там вранці 22 липня "плавали" авто, залило водою під'їзди, відключили електрику і навіть скасували авіарейси.

Затоплені офіси, потрощені авто, залиті водою вулиці: дивіться підбірку відео

Потоки води в Одесі після нищівної повені: дивіться нарізку відео

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Негода на Сході забрала життя 2 людей

Джерело: ДСНС

Рятувальники розповіли, що негода на Сході наробила багато лиха.22 липня оприлюднли невтішні підсумки минулої доби:

пошкодила 100 покрівель та повалила 90 дерев;

у місті Дружківка Донецької області та селі Мусіївка Луганської області на 2 людей впали дерева й вони загинули. Крім того, 7 людей відвезли у лікарні з травмами;

Крім того, 7 людей відвезли у лікарні з травмами; у Краматорському районі Донеччини пошкодило 77 покрівель;

у місті Сватове Луганської області – 2 покрівлі п'ятиповерхових житлових будинків та частково дах міської лікарні. У Троїцькому вітер зруйнував дах школи;

у Одесі сильний дощ підтопив 38 приватних житлових будинків та присадибних ділянок.

Також сильний дощ пронісся у Маріуполі, а поряд з курортною Кирилівкою двічі за день пронеслися смерчі.

Смерч у курортній Кириловці: дивіться відео

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Росія вперше в історії поскаржилась на іншу державу в ЄСПЛ – звісно, це Україна

Росія вперше в історії звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавної скаргою на іншу країну. Стороною обвинувачення у нібито порушенні прав людини стала Україна.

У своїх претензіях до України Росія виклала прошарок подій, що сталися за останні 7 років. Всі вони написані у формі традиційної російської пропаганди.

Претензії сформульовані так:

влада України відповідальна "за загибель мирного населення… на Майдані у Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також в Донбасі в ході проведення так званої АТО";

"придушення свободи слова і переслідування інакодумців через заборону роботи ЗМІ, інтернет-платформ, переслідування журналістів (російських, українських та інших держав), політиків і пересічних громадян";

"дискримінація російськомовного населення, витіснення використання російської мови з громадської сфери";

"позбавлення жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади";

"відповідальність за катастрофу малазійського Boeing MH17 на Донбасі лежить на Україні. Країна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідував цю обставину".

Їм вигідна істерія, – у Зеленського відреагували на скаргу Кремля проти України

Джерело: 24 канал

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Кремль звернувся до ЄСПЛ вже після того, як на конституційному рівні забезпечив собі можливість не виконувати його рішень.

Зокрема Михайло Подоляк зауважив, що:

" ЄСПЛ для самої Росії в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському – все . Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він";

. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він"; юридичних перспектив та практичного сенсу у цієї скарги немає. Мовляв, такий крок необхідний Кремлю для просування пропаганди. Адже в усіх російських ЗМІ тепер безперестанку лунатиме перелік поданих у суд "звинувачень" та "доказів";

у цьому випадку Росії буде вигідна будь-яка істерія . Якщо рішення ЄСПЛ буде негативним, не на користь Кремля, там розпочнуть іншу пропагандистську кампанію. Вже для того, аби дискредитувати цю установу.

. Якщо рішення ЄСПЛ буде негативним, не на користь Кремля, там розпочнуть іншу пропагандистську кампанію. Вже для того, аби дискредитувати цю установу. Україна – і це ключове – точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією. Це було б проти здорового глузду й міжнародно визнаних юридичних позицій;

Росія як держава-окупант контролює захоплені території. Саме вона повністю відповідає за все, що там відбувається: від порушення прав людини й до пограбунку економічного потенціалу.

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У Києві чоловіка не взяли на роботу, бо він україномовний

Джерело: телеграм-канал STERNENKO

Компанія Light Consulting відмовилася брати на роботу чоловіка, який у повсякденному житті спілкується українською мовою.

Владислав Коваль зацікавився вакансією менеджера по туризму у цій компанії та звернувся за оголошенням з одного із сайтів в інтернеті:

Першу розмову з HR-кою чоловік не записував. Згодом він зателефонував вдруге, аби уточнити деталі – мовиться про спілкування всередині компанії чи з клієнтами.

Слухавку підняла жінка, яку звати Марія Московская, принаймні так вона підписана у LinkedIn. Вона відповіла, що компанія – російськомовна.

Коваль відповів, що російською мовою володіє, та після 2014 року не дуже хоче нею спілкуватися. Втім, може це робити, якщо клієнти – з інших країн.

Далі чоловік поцікавився, чи сказане Московською є її особистою думкою, чи це все ж позиція усієї компанії. Відповідати жінка відмовилася.

Чоловік згодом знову зателефонував у компанію та поспілкувався з іншою жінкою. Ймовірно її звати Діана.

Коваль зазначив, що зіштовхнувся з порушенням закону й вже написав заяву до мовного обмудсмена. Проте повторив питання про те, чи можна висловлювання HR-ки розцінювати як позицію компанії.

Вам казали на співбесіді, що наша компанія співпрацює з країнами СНД та Європи. Тому головна вимога до кандидата – знання російської або англійської. Ми не змогли вас взяти, оскільки ви не спілкуєтесь російською. От і все,

– пролунало у відповідь.

Коваль заперечив, адже висловлював готовність перейти на російську, якщо такою мовою говоритимуть клієнти компанії. Він наголосив, що має запис попередньої розмови. Він також пояснив, що у повсякденному житті він українець.

Я живу в Україні, хочу працювати в Україні згідно з українськими законами й говорити державною у повсякденному житті. Це не може стати підставою, щоб відмовити мені у роботі,

– пояснив чоловік

Жінка сказала, що дуже рада, що він знає закони України. Але, на жаль, вони залишають за собою право відмовити.

"Можливо, за іншими критеріями ви нам не підійшли. Бажаю вам успіхів у пошуку роботі", – сказала співрозмовниця й кинула слухавку.

9 років тому Україна втратила геніального артиста та діяча культури – Богдана Ступку

У компанії Columb Trade україномовній дівчині також відмовили у прийнятті на роботу. Згодом HR-менеджерку компанії, яка заявляла претендентці на роботу, що у компанії спілкування російською – це "корпоративна культура", звільнили

Джерело: 24 канал

9 років тому Україна втратила геніального артиста, видатного діяча культури – Богдана Ступку. Його називають людиною-епохою. Колеги Ступки розповідали, що він називав себе "Актьор Актьорич" і любив, коли на знімальному майданчику до нього зверталися Бодя, Ступочка чи Сильвестр Сталоновий. Також він терпіти не міг пафосу та офіціозу.

За його ролями можна вивчати історію і пізнавати Україну. У цей день Кіно 24 згадує найбільш відомі ролі легендарного українського актора театру й кіно:

Орест Дзвонар ("Білий птах із чорною ознакою" ). Дебют Богдана Ступки. У цій картині Ступка зіграв бійця УПА Ореста Дзвонаря. Фільм отримав Золоту медаль на Московському міжнародному кінофестивалі та премію Срібні сирени на кінофестивалі в Сорренто.

). Дебют Богдана Ступки. У цій картині Ступка зіграв бійця УПА Ореста Дзвонаря. Фільм отримав Золоту медаль на Московському міжнародному кінофестивалі та премію Срібні сирени на кінофестивалі в Сорренто. Богдан Хмельницький ("Вогнем і мечем") . У чотирисерійній військово-історичній картині польського режисера Єжи Гофмана Ступка зіграв козацького гетьмана Богдана Хмельницького, який бореться з польським паном Чаплинським.

. У чотирисерійній військово-історичній картині польського режисера Єжи Гофмана Ступка зіграв козацького гетьмана Богдана Хмельницького, який бореться з польським паном Чаплинським. Полковник Бойко ("Схід-захід"). Фільм французького режисера Режиса Варньє зображає події кінця 1940-х років, коли на хвилі післявоєнного патріотизму багато російських емігрантів репатріювалися до СРСР. Ступка зіграв полковника Бойка.

Фільм французького режисера Режиса Варньє зображає події кінця 1940-х років, коли на хвилі післявоєнного патріотизму багато російських емігрантів репатріювалися до СРСР. Ступка зіграв полковника Бойка. Іван Мазепа ("Молитва про гетьмана Мазепу") . У цьому історичному фільмі Юрія Іллєнка Ступка зіграв головну роль. Стрічка зображає конфлікт царя Петра I та українського гетьмана Івана Мазепи.

. У цьому історичному фільмі Юрія Іллєнка Ступка зіграв головну роль. Стрічка зображає конфлікт царя Петра I та українського гетьмана Івана Мазепи. Батько Маші, збочинець ("Два в одному") . У фільмі Кіри Муратової "Два в одному" зіграв старого збоченця й насильника, який знущається над власною донькою. Сам актор вважав цю роль однією з найбільш вдалих у його кар'єрі.

. У фільмі Кіри Муратової "Два в одному" зіграв старого збоченця й насильника, який знущається над власною донькою. Сам актор вважав цю роль однією з найбільш вдалих у його кар'єрі. Костянтин ("Серце на Долоні") . У драмі польського класика Кшиштофа Зануссі зіграв успішного й розбещеного бізнесмена Констянтина, який стикається з важкою хворобою серця і, щоб вижити, змушений шукати собі донора.

. У драмі польського класика Кшиштофа Зануссі зіграв успішного й розбещеного бізнесмена Констянтина, який стикається з важкою хворобою серця і, щоб вижити, змушений шукати собі донора. Тарас Бульба ("Тарас Бульба"). В екранізації однойменної повісті Миколи Васильовича Гоголя Тарас Бульба Богдану Ступці дісталася головна роль. Роль невблаганного козацького полковника виявилася, напевно, однією з найвідоміших в кар'єрі покійного актора.

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