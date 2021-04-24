У центрі Дніпра невідомий застрелив чоловіка. Медведчуківські ютуб-канали недоступні в Україні. У Пентагоні заявили, що рано оцінювати виведення російських військ з-під кордону України. В Індонезії знайшли уламки підводного човна, який напередодні зник. Одеська область виходить з червоної зони карантину. Такими були головні новини 24 квітня.

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У Дніпрі невідомий застрелив чоловіка

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Біля ресторану "Артист" о 14:40 трапилася стрілянина. Невідомий чоловік у чорній кофті та капюшоні кілька разів вистрілив у водія автомобіля Toyota Land Cruiser і втік з місця події. 42-річний постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Деталі стрілянини

За даними телеграм-каналу "Сегодня", в автомобілі перебував також син жертви. Коли водій вийшов з автівки, та продовжила рух, а через 20 метрів зупинилася, врізавшись в інший транспорт. Попередньо, дитина не постраждала.

У мережі також опублікували відео інциденту. На ньому видно, що нападник двічі стріляв у чоловіка, а згодом втік у напрямку парку.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Дивіться відео стрілянини у Дніпрі, обережно 18+:

Нападник стріляв двічі: відео 18+

Заблоковані ютуб-канали медведчуківських ЗМІ

Джерело: 24 канал

Ютуб-сторінки проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" частково заблоковані в Україні. Нагадаємо, раніше через санкції РНБО ЗМІ соратника Тараса Козака – Віктора Медведчука – припинили мовлення.

Пошук досі знаходить трійку каналів та відкриває окремі відео. Однак зайти на головну сторінку не можна. На ній пише, що доступ обмежений на території України.

Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду,

– мовиться у повідомленні.



Ютуб-канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували / Скриншот

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко подякував компанії Youtube за те, що вона звернула увагу на звернення і заблокувала пропагандистські ЗМІ. Чиновник назвав це важливим кроком для визнання світом боротьби України з інформаційним впливом Росії.

Пентагон закликав наразі не вірити у відведення військ Росії

Джерело: Укрінформ

США вважають, що наразі завчасно оцінювати заяви Росії про відведення військ від кордонів України. За словами речника Пентагону Джона Кірбі, Вашингтон дуже ретельно стежить за передисклокацією.

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Дуже рано говорити з будь-якою конкретикою прямо зараз, у п'ятницю вдень, наскільки ми можемо це приймати за чисту монету,

– пояснив Кірбі.

Подібну заяву зробив і посол України у Німеччині Андрій Мельник. Він наголосив, що президент Росії Володимир Путін маскує свої справжні наміри. Відводячи армію, Москва залишає на позиціях важку техніку.

За словами Мельника, Росія має повертати війська під міжнародним моніторингом. Він наголосив, що Києву наразі не слід видихати з полегшенням.

В Індонезії затонув підводний човен

Джерело: AP

У водах біля острова Балі виявили уламки зниклої напередодні субмарини KRI Nanggala 402. За словами начальника штабу військово-морського флоту Індонезії Юдо Маргоно, це означає, що судно могло затонути і тріснути.

Довідка. Nanggala-402 витримує тиск на глибині до 500 метрів. Водночас уламки виявили на глибині близько 850 метрів.

Рятувальники знайшли кілька уламків судна. Зокрема частину випрямляча торпеди та пляшку з мастилом, яку, ймовірно, використовували для змащення перископа.

Що відомо про зникнення субмарини

21 квітня судно зникло, воно виконувало навчальне торпедування у відкритому морі. Індонезійська влада казала, що запасу кисню на субмарині вистачить до ранку 24 квітня.

На борту Nanggala-402 перебувало 53 людини. Ймовірно, усі вони загинули.

Після зникнення судна в декількох місцях виявили нафтові плями. Припускали, що екіпаж міг злити паливо з надією піднятись на поверхню.

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Одеса виходить з червоної зони

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Ситуація з коронавірусом на Одещині покращилася. Через це з 25 квітня область перейде у жовту зону. Відповідне рішення схвалили на позачерговому засіданні державної комісії з ТЕБ та НС.

Тепер у регіоні заклади громадського харчування можуть приймати відвідувачів до 24 години, освітні заклади дозволено відвідувати групам до 20 осіб. Також можна проводити спортивні та масові заходи при заповненості залів на 50%.

Ситуація з COVID-19 на Одещині

23 березня регіон потрапив у червону зону.

24 березня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що місту потрібно більше медиків. Через це у ковідні лікарні відправили інтернів медичних університетів.

Впродовж 24 квітня коронавірусом на Одещині заразилася 841 людина. Водночас 948 зробили щеплення.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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