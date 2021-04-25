В Україні святкували Вербну неділю в умовах пандемії. Львівська область покидає червону зону. Динамо достроково оформило чемпіонство. США і НАТО розпочали виведення військ з Афганістану. Пожежа у ковідній лікарні у Багдаді забрала десятки життів.Такими були головні новини 25 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вербна неділя під час пандемії

Джерело: 24 канал

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В Україні 25 квітня відзначили Вербну неділю: віряни ішли на богослужіння і освячували вербові гілки. Якщо з носінням масок у більшості міст було все гаразд, то от дотримуватись безпечної соціальної дистанції виходило далеко не у всіх.

Київ

Як повідомило "Сегодня", всередину Володимирського собору можна було зайти. Парафіяни усі були в масках, проте з дотриманням дистанції виникали нюанси. Значно менше людей у Києво-Печерській лаврі.

Дніпро

Про ситуації у Дніпрі розповів "Інформатор". За даними ЗМІ, у Свято-Троїцькому соборі (УПЦ МП) на Троїцькій площі служба проходила всередині церкви і більшість людей були без масок. Проте проводити зйомку всередині храму журналістам заборонили.

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У Спасо-Преображенському кафедральному соборі на Соборній площі богослужіння також проходило всередині церкви. Священнослужителі намагались стежити за дотриманням карантинних обмежень. Проте на вулиці люди вже познімали маски.

На вулиці частина людей вже зняли маски / Фото "Інформатора"

Львів

У Львові віряни також порушували карантин. Зокрема, біля Церкви святих Ольги та Єлизавети зібралося дуже багато людей.

Харків

За даними "Суспільного", на Харківщині біля храмів та церков чергували 450 правоохоронців. До 11:00 порушень правил карантину поліцейські не зафіксували.

Проте у двір храму УПЦ МП на проспекті Олександрівському у Харкові прийшли кілька сотень людей. Дистанції вони не дотримувалися, вільно проходячи у приміщення храму.

На території Храму Преображення Господнього віряни також перебували без дотримання дистанції.

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Львівщина виходить з червоної зони

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Державна комісія прийняла рішення скасувати на території Львівської області обмеження червоної карантинної зони. Регіон стане "жовтим" з опівночі 26 квітня.

Зверніть увагу! У червону зону Львівська область потрапила 25 березня.

Яка ситуація з коронавірусом на Львівщині? За добу 24 квітня на Львівщині За добу 24 квітня на Львівщині коронавірус підтвердили у 294 людей . Загалом коронавірусом інфікувались 127 137 місцевих жителів. Одужали 95 682 людей, на жаль, померли – 3 158.

Реакція мера Львова Андрія Садового

Джерело: телеграм Андрія Садового

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що рішення державної комісії про переведення Львівщини до жовтої зони карантину є несподіваним. Вже 26 квітня відбудуться збори міської комісії з надзвичайних ситуацій.

Ми багато працюємо для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, але це рішення несподіване для нас,

– написав мер.

Зазначимо, що у Львові, згідно з рішенням міської влади, локдаун має тривати до 4 травня.

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Динамо – чемпіон

Джерело: 24 канал

Київське Динамо стало чемпіоном України, вигравши Прем'єр-лігу (УПЛ) сезону-2020/2021. Це команда зробила вперше за останні 5 років. У неділю, 25 квітня, Динамо розгромило Інгулець у 23 турі УПЛ з рахунком 5:0. Як результат – дострокове оформлення чемпіонства.



Динамо стало чемпіоном України / Інфографіка Спорт 24

Виведення військ з Афганістану

Джерело: Khaama Press

США й НАТО розпочали виведення військ з Афганістану. Раніше повідомляли, що цей процес має стартувати лише 1 травня і завершитись у вересні. Про це повідомив командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер.

Ми вже почали здійснювати вивід з деяких баз,

– заявив Міллер.

Зверніть увагу! Бази, які покинуть військові США та Альянсу, не демонтуватимуть, а натомість їх передадуть збройним силам Афганістану. Таким чином, афганці отримають 3 військові бази та 1 аеропорт.

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Наразі офіційно в Афганістані перебувають 2 500 американських військових.

Смертельна пожежа у лікарні в Багдаді

Джерело: The New York Times

Вночі 25 квітня у ковідній лікарні у Багдаді прогримів вибух. За попередньою інформацією, вибухнув кисневий балон. Після цього у медзакладі спалахнула пожежа.

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Жертвами вогню стали понад 80 людей, ще більше ніж 200 – постраждали. Зо два десятки загиблих перебували на штучній вентиляції легень.

Важливо! Влада країни назвала інцидент халатністю. П рем'єр-міністр Мустафа аль-Кадхімі звільнив генерального директора Департаменту охорони здоров’я Багдада в районі Аль-Русафа, де розташована лікарня. Він також звільнив директора лікарні Ібх аль-Хатіб та директора з технічного обслуговування.

Дивіться відео з місця події: