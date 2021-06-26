Головні новини 26 червня: загинув український воїн, американський еміснець у Чорному морі

Окупанти на Донбасі смертельно поранили українського воїна Андрія Гонара. У Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Ross. Мегамарш вишиванок провели в Одесі. У роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Біля Києва випав гігантський град. Такими були головні новини 26 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Загибель воїна на Донбасі

Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Окупанти на Донбасі регулярно продовжують порушувати режим тиші. У суботу, 26 червня, поблизу Пісків бойовики гатили з мінометів великого калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Український військовий – старший солдат Андрій Гонар – отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

У 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського воїн служив з червня 2019 року.

З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. Військовий служив в бригаді з червня 2019 року. 26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно,

– повідомили у пресслужбі мотопіхотної бригади.

У героя був останній день контракту

Гонар загинув в останній день контракту. Водночас герой не збирався залишати своїх побратимів. Він планував продовжити контракт та і надалі захищати Україну від ворогів.

Побратими розповідають, що Гонар був "золотою людиною". Він любив риболовлю, тому часто частував товаришів смаженою рибою.

Що відомо про Андрія Гонара

Гонар – уродженець Кривого Рогу.

На Донбасі військовий був з 2015 року.

У героя залишилося 3 дітей.

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Американський есмінець у Чорному морі

Джерело: U.S. Embassy Kyiv

Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря. Там він приєднається до багатонаціональних навчань Sea Breeze-2021.

У Посольстві США в Україні наголосили на важливості цієї події для України.

Участь USS Ross в морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США. Зараз вона необхідна як ніколи,

– мовиться у повідомленні.

Sea Breeze-2021: головне

Цьогоріч навчання Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня.

Вони будуть наймасштабнішими за останні 20 років.

Під час навчання сторони відпрацюють: наземні операції; протидії підводним човнам; протиповітряну оборону; методи знешкодження боєприпасів.

Участь у Sea Breeze-2021 візьмуть близько 30 держав.

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Мегамарш вишиванок в Одесі

Джерело: "Думская"

Мегамарш вишиванок в Одесі зібрав приблизно 1000 людей. Захід відбувся з дотриманням епідеміологічних норм. Гостям роздали одноразові маски, а також забезпечили антисептиками.

Учасники мегамаршу пройшли з вулиці Дерибасівська до Одеської міськради. Зокрема, їхній маршрут пролягав вулицями Рішельєвська, Ланжеронівська та Пушкінська.

Організаторка Наталія Михайленко зауважила, що подія викликала зацікавлення у молоді.

Окрім того, для гостей підготували приємний сюрприз – концерт. Зокрема, анонсували виступи танцювального ансамблю "Сюїта", а також – соліста гурту "Мадам Тюссо" та солістки гурту "Тобі".

Мегамарш вишиванок: дивіться відео

Мегамарш в Одесі / Фото "Суспільне Одеса", Klymenko Time

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Збій у роботі "Приватбанку"

Джерело: фейсбук Олега Серга

Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга повідомив про масштабний збій у роботі системи. Це призвело до того, що у клієнтів повторно списали гроші з карток по операціях 23 – 24 червня.

Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку. Наші фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби,

– пообіцяв Серга.

Посадовець зауважив, що списалися переважно невеликі суми. Загалом клієнти скаржаться, що у них зникли доволі різні суми. Зокрема, від 110 до 1000 гривень.

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Град на Київщині

Джерело: 24 канал

Ще 25 червня Київщина потерпала від аномальної спеки, а вже 26 – область накрила негода. Зокрема, випав град розміром, як куряче яйце.

В епіцентрі негоди опинилися села Білогородка, Фастів, Боярка, Бородянка.

Місцеві жителі діляться світлинами негоди у мережі. Тетяна Каменська зауважила, що упродовж свого життя ще не бачила такої негоди.

Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!

– зауважила жінка.

Тим часом синоптики повідомили, що вже 27 червня вся Україна опиниться у зоні жовтого рівня небезпеки. Грози прогнозують у всіх областях.