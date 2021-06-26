Головні новини 26 червня: загинув український воїн, американський еміснець у Чорному морі
Джерело:24 канал
Окупанти на Донбасі смертельно поранили українського воїна Андрія Гонара. У Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Ross. Мегамарш вишиванок провели в Одесі. У роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Біля Києва випав гігантський град. Такими були головні новини 26 червня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
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Загибель воїна на Донбасі
Джерело: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського
Окупанти на Донбасі регулярно продовжують порушувати режим тиші. У суботу, 26 червня, поблизу Пісків бойовики гатили з мінометів великого калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Український військовий – старший солдат Андрій Гонар – отримав осколкове поранення, несумісне з життям.
У 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського воїн служив з червня 2019 року.
З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. Військовий служив в бригаді з червня 2019 року. 26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно,
– повідомили у пресслужбі мотопіхотної бригади.
У героя був останній день контракту
- Гонар загинув в останній день контракту. Водночас герой не збирався залишати своїх побратимів. Він планував продовжити контракт та і надалі захищати Україну від ворогів.
- Побратими розповідають, що Гонар був "золотою людиною". Він любив риболовлю, тому часто частував товаришів смаженою рибою.
Що відомо про Андрія Гонара
- Гонар – уродженець Кривого Рогу.
- На Донбасі військовий був з 2015 року.
- У героя залишилося 3 дітей.
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Американський есмінець у Чорному морі
Джерело: U.S. Embassy Kyiv
Американський ракетний есмінець USS Ross увійшов в акваторію Чорного моря. Там він приєднається до багатонаціональних навчань Sea Breeze-2021.
У Посольстві США в Україні наголосили на важливості цієї події для України.
Участь USS Ross в морських навчаннях Sea Breeze в цьому році є відчутною демонстрацією підтримки України з боку США. Зараз вона необхідна як ніколи,
– мовиться у повідомленні.
Sea Breeze-2021: головне
- Цьогоріч навчання Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня.
- Вони будуть наймасштабнішими за останні 20 років.
- Під час навчання сторони відпрацюють: наземні операції; протидії підводним човнам; протиповітряну оборону; методи знешкодження боєприпасів.
- Участь у Sea Breeze-2021 візьмуть близько 30 держав.
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Мегамарш вишиванок в Одесі
Джерело: "Думская"
Мегамарш вишиванок в Одесі зібрав приблизно 1000 людей. Захід відбувся з дотриманням епідеміологічних норм. Гостям роздали одноразові маски, а також забезпечили антисептиками.
Учасники мегамаршу пройшли з вулиці Дерибасівська до Одеської міськради. Зокрема, їхній маршрут пролягав вулицями Рішельєвська, Ланжеронівська та Пушкінська.
Організаторка Наталія Михайленко зауважила, що подія викликала зацікавлення у молоді.
Окрім того, для гостей підготували приємний сюрприз – концерт. Зокрема, анонсували виступи танцювального ансамблю "Сюїта", а також – соліста гурту "Мадам Тюссо" та солістки гурту "Тобі".
Мегамарш вишиванок: дивіться відео
Мегамарш в Одесі / Фото "Суспільне Одеса", Klymenko Time
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Збій у роботі "Приватбанку"
Джерело: фейсбук Олега Серга
Прессекретар "Приватбанку" Олег Серга повідомив про масштабний збій у роботі системи. Це призвело до того, що у клієнтів повторно списали гроші з карток по операціях 23 – 24 червня.
Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку. Наші фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби,
– пообіцяв Серга.
Посадовець зауважив, що списалися переважно невеликі суми. Загалом клієнти скаржаться, що у них зникли доволі різні суми. Зокрема, від 110 до 1000 гривень.
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Град на Київщині
Джерело: 24 канал
Ще 25 червня Київщина потерпала від аномальної спеки, а вже 26 – область накрила негода. Зокрема, випав град розміром, як куряче яйце.
В епіцентрі негоди опинилися села Білогородка, Фастів, Боярка, Бородянка.
Місцеві жителі діляться світлинами негоди у мережі. Тетяна Каменська зауважила, що упродовж свого життя ще не бачила такої негоди.
Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Наче заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!
– зауважила жінка.
Тим часом синоптики повідомили, що вже 27 червня вся Україна опиниться у зоні жовтого рівня небезпеки. Грози прогнозують у всіх областях.