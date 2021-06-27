Головні новини 27 червня: Кіркоров більше не "загроза", смерть на марафоні у Львові

Філіпа Кіркорова виключили зі списку людей, які загрожують нацбезпеці України. Під час марафону у Львові помер молодий бігун. У турецькому Мармарисі спалахнула масштабна пожежа. Сильна злива затопила Одесу. Такими були головні новини 27 червня.

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Кіркоров зник з "чорного списку" Мінкульту

Джерело: Мінкульт

Російського співака Філіпа Кіркорова виключили зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Це зробили на прохання Служби безпеки.

У міністерстві наголосили, що СБУ не називала ні причини включення, ні виключення Кіркорова до цього переліку. У Службі пояснили журналістам 24 каналу, чому співак перестав бути "загрозою".

Пояснення СБУ

Артиста виключили зі списку через судові прецеденти, про які повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Наразі питання додатково вивчатимуть.

Кіркоров – загроза: що відомо

Співак регулярно дає концерти у тимчасово окупованому Криму. Він відкрито підтримує окупацію півострову та навіть каже, що Крим – його "улюблене місце в Росії".

18 березня 2021 року Кіркоров виступив на "Великому святковому концерті на честь 7-річчя возз'єднання Росії з Кримом" перед президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

22 червня 2021 року співака додали до списку осіб, які становлять небезпеку. Сам Кіркоров відреагував на це обурливим відео. У ньому артист заявив, що йому шкода державу, для якої він становить небезпеку.

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У Львові під час марафону помер бігун

Джерело: Zaxid.net

Під час півмарафону у Львові 23-річному учаснику стало погано за 200 метрів до фінішу. Хлопець помер. Організатори заходу спершу припинили змагання, а згодом продовжили за зміненим маршрутом.

Що відомо про померлого

Хлопець не був аматором, раніше він неодноразово брав участь у марафонах в інших містах України. Генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Чернізький розповів, що учасник дуже швидко біг. Він подолав 15 кілометрів всього за 1 годину і 15 хвилин.

Добігаючи, хлопець втратив свідомість. Медики проводили реанімацію майже годину,

– розповів Чернізький.

За словами очевидців, бігун раптово впав. Він важко дихав, а пульс був дуже слабким. Через певний час дихання стало зупинятися.

Наразі причина смерті невідома. Місцеві ЗМІ пишуть, що бігун мав хронічні захворювання, але проблем із серцем у нього не було.

Чернізький наголосив, що відповідальність за стан здоров'я лежить на учасниках марафону. Однак рідним померлого нададуть фінансову допомогу.

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Пожежа на курорті у Туреччині

Джерело: Anadolu Agency

Неподалік курортного міста Мармарис у Туреччині спалахнула лісова пожежа. Вогонь виник на схилах пагорбів і швидко поширювався. Влада була змушена евакуювати частину туристів.

До гасіння пожежі залучили 10 вертольотів. На відео з соціальних мереж видно густу хмару диму, яка накрила частину пляжів.

Що відомо про постраждалих

ЗМІ повідомили про одного загиблого місцевого мешканця, однак офіційної інформації про жертв чи постраждалих наразі немає. Лише відомо, що пожежа пошкодила 2 віли.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко запевнив, що серед українців постраждалих немає. Очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі.

Одеса "попливла"

Джерело: 24 канал

Ще ввечері 26 червня в Одесі розпочалася сильна злива. Вона супроводжувалася градом та блискавками. Внаслідок негоди вулиці прибережного району Аркадія перетворилися на ріки.

Світло зникло на всьому узбережжі. У новобудові "27 перлина" басейн утворився посеред під'їзду. Журналісти кажуть, все тому, що комунальники не чистять дощову каналізацію.

До речі, через негоду громадський транспорт перестав курсувати, а ціни на таксі моментально зросли.

Крім того, від негоди постраждало місто Кілія Одеської області. Місцеві мешканці залишилися без світла та води.

Дивіться відео з кадрами затопленої Аркадії:

Сильний дощ затопив під'їзд: відео

Одесу накрила негода:

Літаки не могли приземлитися

Одразу 4 рейси не змогли приземлитися в аеропорту Одеси. Через це літаки з Криту, Бельгії та Туреччини полетіли у Молдову, а рейс з Польщі – у Румунію.



Літаки кружляли над Одесою / Скриншот "Думская"