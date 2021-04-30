Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. У ЗМІ з'явилася інформація, що прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Російські пранкери розіграли "слуг народу". Все більше областей України послаблюють карантинні обмеження. Такими були головні новини України та світу 30 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Суд змінив запобіжний захід Антоненку

Джерело: телеграм Сергія Стерненка

Важливо Це маленька перемога, – Андрій Антоненко про довгоочікуваний вихід із СІЗО

Після понад року перебування у СІЗО Андрію Антоненку нарешті змінили запобіжний захід. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський суд Києва. Відтепер музикант перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Як минуло засідання суду

Під час судового засідання 30 квітня захист Антоненка просив змінити музикантові запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Прокурор вперше не заперечував і повідомив, що покладається на розсуд суду. Водночас, за словами прокурора, ризики переховування Антоненка від суду або тиску на інших учасників справи начебто залишаються.

Сам Андрій Антоненко назвав довгоочікуваний вихід із СІЗО "маленькою перемогою". Одразу після оголошення вироку зі сльозами на очах він обійнявся зі своєю матір'ю та дружиною.

Антоненко подякував усім, хто його підтримував і зазначив: за правду в Україні потрібно битися, боротися і навіть вмирати, як і за саму Україну.

Зверніть увагу! Андрія Антоненка або Riffmaster підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Він загинув у липні 2016 року через вибух автомобіля. Понад рік Антоненка тримали у слідчому ізоляторі, навіть попри те, що він мав значні проблеми зі здоров'ям.

Андрія Антоненка відпустили під домашній арешт / Фото Watchers.Media

Ймовірна відставка Юлії Мендель

Джерело: "Бабель"

За інформацією ЗМІ, прессекретарка українського президента Юлія Мендель може піти з посади. Як зазначили джерела в Офісі Президента, Мендель сама написала заяву на звільнення.

​Актуально Мендель йде з посади прессекретарки президента, – ЗМІ

Журналіст "Української правди" Роман Кравець теж написав, що Мендель більше не буде речницею президента, тож їй шукають заміну. Однак Кравець припустив, що вона таки залишиться в пресслужбі, але на іншій посаді.

Що про це кажуть в ОП

У Зеленського зазначили, що наразі Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря президента. Водночас це – тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи в ОП.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що у Зеленського вирішили посилити конкретні комунікаційні напрямки. Відтак, Мендель буде ефективною як радник з міжнародних комунікацій.

До теми! Юлія Мендель дійсно має значний досвід у журналістиці. Вона раніше працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.

Розіграш від російських пранкерів

Джерело: 24 канал

Російські пранкери Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, більше відомі як Вован та Лексус, розіграли групу українських політиків. Вони видали себе за колег Олексія Навального та поспілкувалися з народними депутатами від "Слуги Народу".

Вони влаштували відеоконференцію з українськими політиками. Під час неї пранкери заявили, що нібито команда Навального планує припинити окупацію Криму після приходу до влади, однак хочуть обговорити цей процес з українськими колегами.

Хто був на відеоконференції із пранкерами Вованом і Лексусом:

депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Святослав Юраш;

голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко;

депутат від "Слуги народу" Вадим Галайчук;

депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко;

голова Делегації України в ПАРЄ і депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева;

лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв;

політичний радник Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Спершу Джемілєв, Корнієнко та Мезенцева активно вели дискусію з росіянами, однак згодом один із пранкерів почав нецензурно висловлюватись та ображати українську сторону. Тоді українці й зрозуміли, що щось не так. До кінця розмови участь у конференції брав лише Юраш.

Пранк від Вована і Лексуса: дивіться відео

Як пранкери вийшли на українських депутатів

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що російські пранкери вийшли на депутатів через міжнародних представників. Такий розіграш, за словами Корнієнка, свідчить про глибоке занурення ФСБ в європейську комунікацію.

Він (Святослав Юраш – 24 канал), я так зрозумів, контактував з ними через якихось колег з Латвії чи з Литви. Тобто це якась була міжнародна історія,

– розповів Олександр Корнієнко.

Що відомо про цих пранкерів? Вони вже не вперше влаштовують гучні розіграші політиків. Так, у липні 2020 року вони видали себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутереша та Вони вже не вперше влаштовують гучні розіграші політиків. Так, у липні 2020 року вони видали себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутереша та поговорили телефоном з президентом Польщі Анджеєм Дудою про Зеленського, Росію та коронавірус. У 2018 році вони дзвонили міністру оборони від імені Порошенка і вимагали його відставки. Того ж року вони телефонували главі МЗС Британії , прикидаючись прем'єром Вірменії.

Стрілянина у Харкові

Джерело: Нацполіція

У Харкові на проспекті Архітектора Альошина 34-річний чоловік влаштував стрілянину. Він гатив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль. Внаслідок інциденту постраждали 2 людини – 30-річного та 39-річного чоловіків – госпіталізували.

Більше про це Посварились у черзі: у Харкові чоловік влаштував стрілянину, є поранені

Інцидент стався поблизу місцевого закладу громадського харчування, який наразі готує їжу з собою. У черзі за замовленням між чоловіками виник конфлікт.

Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх на експертизу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань подію можуть внести за статтею про хуліганство.

Окремі області України виходять з червоної зони

Джерело: брифінг Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. Через це з 1 травня Київська та Миколаївська області перейдуть з червоної у жовту зону карантину. Так, за його словами, з 1 травня в Україні буде 7 "червоних" областей.

Де наразі діє червона зона

Київ,

Київська область,

Житомирська,

Сумська,

Миколаївська,

Запорізька,

Чернігівська,

Хмельницька,

Харківська,

Полтавська.

До теми В Україні понад 10 тисяч інфікованих: статистика COVID-19

Водночас ситуація із захворюваністю залишається дуже напруженою. За минулу добу захворіли на коронавірус 10 072 людини. Від ускладнень хвороби померли 307 пацієнтів.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу