Головні новини 4 квітня: Великдень у розпал пандемії, Зеленський прибув до Катару

Світ відзначає католицький Великдень. Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом до Катару. Від COVID-19 помер головний лікар Харківської міської лікарні Борис Менкус. У мережу злили особисті дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку. Такими були головні новини 4 квітня.

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Світ відзначає католицький Великдень

Джерело: 24 канал

Увесь світ у неділю, 4 квітня, відзначає католицький Великдень. Цього дня християни західного обряду святкують воскресіння Ісуса Христа.

У Соборі Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск відслужив традиційну великодню службу. Вже 2 рік поспіль богослужіння відбувається в умовах карантинних обмежень. Саме тому у храмі були присутні лише приблизно 200 людей.

Згодом Папа Римський виголосив вірянам традиційне послання Urbi et Orbi.

Що сказав Папа Римський Франциск

У своєму зверненні понтифік згадав Україну. Папа Римський наголосив: він сподівається, що Бог дасть натхнення правителям по цілому світу і вони зуміють зупинити гонитву нових озброєнь.

Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо, в східній Україні та в Нагорному Карабасі, цілими й здоровими повернутися до своїх сімей,

– побажав понтифік.

Папа Римський заявив, що світ наразі переживає надто багато війн та насильства. Людство страждає від пандемії, а також переживає соціальну та економічну кризу. Окрім того, не припиняються збройні конфлікти.

Понтифік звернувся до Бога з проханням підтримати людей, які втратили своїх рідних, а також тих, хто зараз хворіє. Папа Римський також згадав про лікарів, медсестер і медбратів.

Особливу увагу понтифік приділив питанню вакцинації. Папа Франциск зауважив, що щеплення – суттєвий елемент боротьби з коронавірусом.

Папа Римський закликав світ у дусі "інтернаціоналізму вакцин" докласти спільних зусиль та сприяти взаємоподілу вакцинами з найбіднішими країнами.

Привітання Зеленського

Володимир Зеленський привітав усіх вірян зі святом. Український лідер наголосив, що Великдень – це свято життя.

Пандемія змусила відмовитися від гучних масових святкувань, однак урочистий день можна провести з рідними та обмінятися позитивними емоціями.

"Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров'я та здоров'я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам'ятайте: молитва сильна і вдома", – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Великдень у розпал коронавірусу – це випробовування. Українцям варто згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки.

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Зеленський прибув до Катару

Джерело: фейсбук Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Катару. Під час офіційного візиту президентське подружжя проведе низку важливих зустрічей.

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У Зеленського заплановані зустрічі з лідером Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Під час зустрічей політики обговорять політичні, торговельно-економічні, інвестиційні, аграрні, енергетичні та військово-технічні питання.

Окрім того, в Офісі Президента анонсували підписання низки важливих двосторонніх документів.

Під час візиту до Катару Олена Зеленська вже продемонструвала новий бездоганний образ . Перша леді обрала шовкову довгу спідницю та чорний елегантний жакет.

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Помер Борис Менкус

Джерело: пресслужба Харківської міської ради

У віці 69-років помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус. Упродовж 6 місяців медик боровся за життя.

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Ще у жовтні Менкус підхопив коронавірус.

Він загострив хронічні хвороби лікаря. Зокрема, цукровий діабет.

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що "харків'яни і вся медична громадськість сумують про втрату великого професіонала і чудову людину".

У Менкуса залишилося 2 синів. Один з них пішов по стопах батька і навчається на медика.



Борис Менкус / City.kharkov

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У мережу злили дані користувачів фейсбуку

Джерело: Insider

На хакерському форумі опублікували номери телефонів 533 мільйонів користувачів фейсбуку. Експерт з питань безпеки Дейв Волкер розповів, що список "злитих" контактів потрапив і сам Марк Цукерберг.

Які дані злили у мережу

Адреси;

електронні пошти;

біографічні відомості.

Загалом постраждали жителі 106 країн. Серед найбільших "щасливчиків" Туніс (41 мільйон користувачів), Італія (36 мільйонів користувачів), США (32 мільйони користувачів), Саудівська Аравія (29 мільйонів користувачів), Туреччина та Франція (по 20 мільйонів користувачів).