Негода повернулася в Україну – на Львівщині затопило цілі села. У Києві сталася масова бійка зі стріляниною. Зеленський завітав в Одесу та влаштував "розбір польотів". В Україні проходять акції на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Такими були головні новини 4 липня.

Найважливіші новини Україні і світу за сьогодні, 4 липня:

Негода затопила село на Львівщині

Україну знову накрили сильні зливи, які 3 липня спричинили паводки та підйом рівня води у річках.

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Через дощі та шквали вітру без електропостачання 4 липня залишився 21 населений пункт в Україні. На Львівщині підтопило кілька сіл. Синоптики знову оголосили штормове попередження.

Яка зараз ситуація на Львівщині

Велика вода знову завдала збитків на Львівщині.

Найбільше постраждали села Старосамбірського району:

Лопушниця;

Стар'ява;

П'ятниця;

Заріччя;

Княжпіль;

Терло.

Внаслідок сильних опадів підтопило підвали житлових будинків, господарські будівлі, присадибні ділянки. Також вода розмила сільські дороги. Місцеві жителі розповідають, що лише за 1,5 години зливи піднялись ріки та потічки, мости – "попливли".

Масова стрілянина у Києві

Поблизу Бессарабської площі у Києві вранці 4 липня розпочалися сутички. Натовп людей влаштував розбірки зі стріляниною. У результаті перестрілки троє людей отримали травми.

Відомо, що конфлікт виник між двома компаніями. Згодом суперечка переросла у бійку, під час якої один з учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Для з'ясування всіх обставин події до Печерського управління поліції доставили 10 осіб. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Що відомо про постраждалих у стрілянині: головне

Від перестрілки постраждали троє людей.

Одна з учасниць отримала поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події.

Ще двоє чоловіків отримали ножові поранення та були госпіталізовані до лікарень.

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Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський завітав з робочим візитом в Одесу. Там президент України обурився повільними темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Судно затонуло біля берегів Одеси неподалік від міських пляжів ще у листопаді 2019 року і досі лежить на мілині.

Тож, Зеленський вирішив особисто зайнятися цим питанням. Своє обурення президент висловив особисто меру Одеси Геннадію Труханову та чиновникам, які займаються цим питанням.

Якого числа приберуть цю махину? У людей пляжні відпустки. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме законно це, чи незаконно,

– пригрозив Зеленський.