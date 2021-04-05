Під час візиту президента Володимира Зеленського до Катару країни підписали низку важливих угод. Колишнього суддю Миколу Чауса могли вивезти з Молдови в Україну. У МЗС підтвердили, що серед затриманих "голих" дівчат в ОАЕ були українки. Помер ексдиректор Харківського авіаційного заводу Анатолій Мялиця. Такими були головні новини 5 квітня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 5 квітня:

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Зеленський у Катарі

Джерело: Офіс Президента

Президент вже другий день поспіль перебуває з офіційним візитом у Катарі. Він вже зустрівся з прем'єр-міністром Халідом бін Халіфою Аль Тані.

Підписали 15 угод

Українська делегація уклала з Катаром 13 договорів та 2 комерційних контракти, зокрема:

Про внесення додаткового вкладу від учасника між "Кютерміналз Дабл Ю Ел Ел" та ТОВ "Кютерміналз Ольвія". Угоду між UDP Renewables та катарською державною компанією Nebras Power щодо інвестицій в об’єкти "зеленої" генерації, які планують збудувати у 2021-2022 роках.

Про що інші угоди

Інші меморандуми стосуються інвестицій Катару в Україну, розвитку аграрного сектору, співпраці у сфері енергетики, інфраструктури та перспективу військово-технічного співробітництва. Важливо, що Катар зацікавився виходом на український банківський ринок. Також країни домовилися про взаємне визнання свідоцтв моряка.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Катару з підготовкою чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2022 році.

Зеленський розповів про візит у Катар, дивіться відео:

Український слід у викраденні Чауса

Джерело: Newsmaker

У міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що затримали підозрюваного у викраденні колишнього українського судді Миколи Чауcа. Він не є громадянином Молдови. Крім того, стверджують, що ймовірні викрадачі листувались українською мовою. Очільник МВС заявив, що вони вже перетнули кордон з Україною.

Однак в Держприкордонслужбі наголосили, що не знають, чи перетинав Чаус кордон.

До речі, з'явилось відео викрадення Чауса, яке зняли очевидці. На ньому видно білий бус.

Реакція Санду

Президентка Молдови Майя Санду назвала викрадення Чауса неприпустимим. Вона доручила силовикам все з'ясувати.

Що відомо про Чауса та його викрадення

Чаус втік з України у 2016 році. Йому інкримінують отримання хабаря у 150 тисяч доларів.

Чаусу вдалось втекти, оскільки через суддівський імунітет його не змогли затримати.

У березні з'явилася інформація про те, що Чауса можуть екстрадувати в Україну, бо Молдова відмовила йому у притулку.

Викрали суддю у центрі Кишинева 3 квітня.

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В ОАЕ затримали голих українок

Джерело: BBC

У Дубаї затримали 40 дівчат через оголену фотосесію на балконі. МЗС 5 квітня підтвердило, що 11 з них – українки. Зокрема жительки Полтави, Києва, Запоріжжя та Жашкова, що на Черкащині.



Фотосесія дівчат / Фото з телеграм-каналу Харьков LIVE

Також серед затриманих було 8 росіянок та чоловік, який фотографував.

ЗМІ навіть опублікували ймовірні імена українок:

20-річні Яна та Діана. Дівчата публікували у своєму інстаграмі фото з верблюдами, а згодом їх розпізнали на світлині.

19-річна модель з Полтави Дарина Хорунженко;

модель та бровистка Катерина Кащенко;

Софія Ткачук.

Зверніть увагу! Дівчатам загрожує ув'язнення до 6 місяців та штраф у розмірі 5 000 дирхамів. Річ у тім, що в ОАЕ діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях. Можуть дати тюремний термін навіть за поцілунки на публіці або вживання алкоголю без ліцензії.

Помер Анатолій Мялиця

Джерело: Харківська міськрада

Колишній гендиректор Харківського авіаційного заводу та Герой України Анатолій Мялиця помер від довготривалої хвороби. Йому було 80 років.

Прощатимуться з чоловіком 6 квітня о 10:00 у Центрі культури Київського району, що на вулиці Скрипника, 7. Поховають Мялицю на міському кладовищі №2.

Що відомо про Анатолія Мялицю

У Харківський авіаційний завод чоловік прийшов у 1967 році на посаду технолога.

Тричі обіймав там посаду гендиректора: з 1985 по 1990, з 1996 по 2002 та з 2008 по 2015 роки.

Під його керівництвом підприємство виробляло літаки Ан-74 та його модифікації. Також розробили та запустили легкомоторний літак ХАЗ-30.

Мялиця був у політиці, працював міністром промислової політики в уряді Януковича.

У 2005 – 2007 роках був гендиректором та головою правління Державної літакобудівної корпорації "Національне об'єднання "Антонов".



Анатолій Мялиця / Фото "depo Харків"

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