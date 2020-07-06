Секретар РНБО Данілов вважає, що в Україні має бути друга офіційна мова – англійська. Росія погрожує: агресор вважає, що будь-які військові дії України проти РФ закінчаться для нашої держави "плачевно". Майже на усіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку. У клубі Києва помер молодий хлопець. Не стало легендарного композитора Енніо Морріконе. Такими були найважливіші новини понеділка, 6 липня.

Друга офіційна мова в Україні

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні має бути друга мова, яку всі вивчатимуть з дитячого садка. І ні – про російську тут не йдеться.

На думку Данілова, привілейованою в Україні має бути англійська мова.

Що про другу офіційну мову сказав Данілов:

Він заявив, що жодної російської як офіційної мови бути не може, бо "її не треба знати".

Другою мовою має бути англійська мова, яку слід вивчати з дитячого садочка.

Свою позицію він пояснив думкою, що всі громадяни України мають знати й використовувати англійську, якщо ми живемо в цивілізованому світі.

Якщо говорити про Україну, то має бути тільки державна українська мова. Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова,

– сказав Данілов.

Російські погрози

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В Росії переконані, що будь-які військові дії України проти РФ закінчаться для нашої країни "плачевно". Такі висловлювання в бік України собі дозволив перший заступник глави комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов.

Він вважає, що до реальних бойових дій Збройні Сили України не готові.

Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі,

– заявив Красов.

Ба більше – російський політик цинічно переконує: "Росія, миролюбива країна, і до війни та захоплення будь-яких територій не готується".

Хоча, зауважимо, що саме російські війська стоять на окупованих територіях Донбасу та в Криму, а також Молдови та Грузії.

Про те, що Росія не готується до жодної атаки на Україну поспішають переконувати в Кремлі. Однак, водночас там нахвалюють такого собі Олексія Чеснакова, який раніше працював в адміністрації Путіна та тепер робить заяви про те, що вторгнення в Україну можна буде пояснити "гуманітарними" міркуваннями.

Чому зараз стільки розмов про новий можливий напад Росії на Україну:

Українська розвідка та західні військові експерти спрогнозували нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".

5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів буде можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Водночас, генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може атакувати Одещину.

Річ у тім, що Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через цей канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Кишкова паличка в Одесі

Тим часом Пляма пального з Delfi рухається вздовж усього узбережжя Одеси

Неприємна інформація для тих, хто вже запланував собі відпочинок в Одесі. Майже на всіх міських пляжах там знайшли кишкову паличку.

Найгіршим є те, що море в Одесі забруднене навіть в 50 метрах від берега.

Водночас, найкращою за якістю вода є на пляжі "Ланжерон". Так, на тому самому, де нещодавно робив свій повторний заплив президент Володимир Зеленський і біля якого у 2019 році затонув танкер.

Такими є результати аналізів за 30 червня. Воду перевіряють щотижня. Вчергове зразки відібрали 6 липня, результати будуть відомі 10 липня.

На думку спеціалістів, на результати впливає погода та кількість туристів.

Що треба знати про кишкову паличку?

Передається від людини до людини статевим та повітряно-крапельним шляхом. Крім того, її можна підхопити, вживаючи неякісну їжу або забруднену воду.

Смерть у нічному клубі

Ще сьогодні Ресторанам і кінотеатрам у Києві дозволили працювати після 22 години

У Києві на Трухановому острові на території танцмайданчика "Південний берег" помер 23-річний хлопець.

Що відомо про загиблого:

За інформацією ЗМІ, це хлопець родом із Ніжина, що на Чернігівщині.

В одному зі столичних готелів він працював су-шефом.

Попередньо, під час танцю йому стало зле.

Хлопець знепритомнів і помер до приїзду карети швидкої допомоги.

Знову ж таки за інформацією ЗМІ, попередньою причиною смерті є передозування наркотиками.

Водночас, у прокуратурі Києва поки не беруться називати причину смерті молодого чоловіка. Там кажуть: треба дочекатися розтину.

Смерть хлопця у нічному клубі "Південний берег" у Києві: відео

Що відомо нічний клуб, де сталася трагедія:

Інцидент у "Південному березі" трапився приблизно через 4 години, як клуб мав бути закритим відповідно до запроваджених у столиці карантинних обмежень.

За інформацією журналіста Сергія Іванова, "Південний берег" кришує казнокрад і депутат Київради Антон Дрепін.

Начебто саме він забезпечує привілейований статус та відсутність уваги з боку міської влади для свого закладу. Невтручання поліції в процес вільного обігу наркотиків в клубі, напевно, також гарантує він.

Також Іванов повідомив, що землі під "Південний берег" були захоплені незаконно.

Смерть легенди

Зверніть увагу Найвідоміші саундтреки Енніо Морріконе, які прославили його на весь світ

Легендарний композитор Енніо Морріконе помер у ніч на 6 липня. Знаменитий композитор помер у клініці в Римі на 91 році життя. До шпиталю його доправили після невдалого падіння, внаслідок якого маестро зламав стегнову кістку.

Через коронавірус церемонію прощання з легендарним композитором проведуть у закритому режимі. На похороні будуть присутні тільки найближчі родичі композитора та друзі.

Енніо Морріконе був одним із найвідоміших композиторів сучасності. Його саундтреки до культових стрічок знав весь світ, а виступи маестро завжди відзначались аншлагами.

Композитор написав мелодії до понад 400 фільмів, що отримали шалену популярність у прокаті. За роки своєї роботи композитор двічі отримав премію Оскар.

Слухайте саундтрек Енніо Морріконе до "Хрещеного батька": аудіо