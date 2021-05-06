Головні новини 6 травня: на Донбасі загинув український воїн, Блінкен приїхав в Україну

Окупанти вбили українського військового на Донбасі, ще один боєць у важкому стані. Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше приїхав в Україну та провів низку зустрічей. Полтавщина та Запоріжжя залишають червону карантинну зону. Євросоюз розширив список країн, яким дозволив в'їзд, але України в ньому немає. Forbes оприлюднив новий рейтинг найбагатших українців. Такими були головні новини 6 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Бойовики вбили українського бійця

Джерело: фейсбук ООС

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників біля Новотроїцького.

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Загиблий та поранений на фронті

Бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також зі стрілецької зброї. На обстріли ворога бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Внаслідок атаки російських найманців український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати його не вдалося, воїн помер.

Інший військовий отримав осколкове поранення. Йому надали необхідну допомогу та евакуювали до лікарні. Його стан наразі важкий.

Ситуація на Донбасі у травні

У перший день травня окупанти скинули осколкові гранати на позиції військових ЗСУ поблизу Водяного. 1 військовий отримав поранення.

5 травня внаслідок ворожих обстрілів постраждали 2 українських військовослужбовців. Їх оперативно евакуювали до медичних закладів.

93-ій ОМБр Холодний Яр повідомили, що загинув 37-річний механік-водій механізованого батальйону. Він був родом із Кривого Рогу. На службу призвався недавно – у січні 2021 року.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Блінкен в Україні

Джерело: 24 канал

Держсекретар США Ентоні Блінкен вперше приїхав в Україну. Він вже провів низку важливих зустрічей.

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Зустріч Блінкена та Зеленського: про що говорили політики

Блінкен сказав, що США і вся G7 підтримують суверенітет України . За його словами, Сполучені Штати неабияк цінують дружбу і партнерство з Україною, тому ця підтримка буде й надалі.

. За його словами, Сполучені Штати неабияк цінують дружбу і партнерство з Україною, тому ця підтримка буде й надалі. Зеленський заявив, що американські чиновники так добре знають всі деталі української політики, що здалось нібито зустріч була не першою. Президент акцентував на змістовній розмові.

Він повідомив, що запросив президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс взяти участь у саміті "Кримської платформи".

та віцепрезидентку Камалу Гарріс взяти участь у саміті "Кримської платформи". Блінкен відповів, що посадовці знайдуть відповідний час для візиту . Крім того, держсекретар зазначив, що партнерство США та України розвивається протягом багатьох років, зокрема США підтримують державу у боротьбі зі збройною агресією.

. Крім того, держсекретар зазначив, що партнерство США та України розвивається протягом багатьох років, зокрема США підтримують державу у боротьбі зі збройною агресією. Держсекретар звернув увагу, що Росія лише частково відвела війська від кордону, тому загрози залишаються. Оскільки значна кількість військ залишається, Москва має спроможність активно діяти, якщо тільки захоче.

тому загрози залишаються. Оскільки значна кількість військ залишається, Москва має спроможність активно діяти, якщо тільки захоче. Політики обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах.

Тема реформ була однією з основних під час розмови політиків. Як зауважив Блінкен, є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією.

була однією з основних під час розмови політиків. Як зауважив Блінкен, є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією. Не оминули увагою і тему будівництва "Північного потоку-2".

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Блінкена:

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З ким ще поспілкувався Блінкен

держсекретар США поговорив з очільником МЗС Дмитром Кулебою . Міністр опісля розмови зазначив, що зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі та Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав;

. Міністр опісля розмови зазначив, що зміцнення взаємодії України та США як демократичних союзників у Центральній Європі та Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав; главою ПЦУ Епіфанієм – обговорили становлення ПЦУ та важливості усунення штучних перешкод при вільному визначенні громадами своєї приналежності;

– обговорили становлення ПЦУ та важливості усунення штучних перешкод при вільному визначенні громадами своєї приналежності; прем'єр-міністром Денисом Шмигалем , який заявив, що візит Блінкена в Україну свідчить про високий рівень відносин між країнами;

, який заявив, що візит Блінкена в Україну свідчить про високий рівень відносин між країнами; представниками Верховної Ради.

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Полтавщина і Запоріжжя залишають червону зону

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей,

– зазначив Немчінов.

Тепер у цих областях діятимуть обмеження жовтої карантинної зони.

Що заборонено та дозволено в "жовтих" областях

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Ситуація з коронавірусом на Полтавщині та Запоріжжі

За добу 5 травня у Полтавській області коронавірус підтвердили у 395 місцевих жителів. Загалом від початку епідемії захворіли 72 909 людей, одужали – 62 6822, на жаль, померли – 1 589.

коронавірус підтвердили у 395 місцевих жителів. Загалом від початку епідемії захворіли 72 909 людей, одужали – 62 6822, на жаль, померли – 1 589. На Запоріжжі за попередню добу COVID-19 виявили у 357 людей. Загалом недугу діагностували у 97 244 місцевих жителів, одужали – 80 148, померли – 1 993.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

ЄС розширив список країн, яким дозволив в'їзд

Джерело: Рада ЄС

Європейський Союз розширив список третіх країн, громадянам яких дозволили в'їзд на територію держав-членів ЄС в період пандемії COVID-19.

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Список країн, громадянам яких дозволений в'їзд, поповнив Ізраїль. У переліку вже є 7 держав. На жаль, України серед них поки нема.

Яким країнам дозволили в'їзд

Австралія,

Нова Зеландія,

Руанда,

Сінгапур,

Південна Корея,

Таїланд.

Китаю також відкриють кордони

У списку є особливі адміністративні райони Китаю – Гонконг та Макао. Однак кордони для громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.

– Гонконг та Макао. Однак кордони для громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців. Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами ЄС для відвідування країн-членів. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Новий рейтинг Forbes

Список країн переглядають кожні 2 тижні. Державам дозволяють в'їзд за такими критеріями: епідеміологічна ситуація, протидія COVID-19, надійність інформації про захворювання.

Джерело: Forbes

Журнал Forbes оприлюднив новий рейтинг найбагатших українців. Згідно з ним, в Україні є 8 мільярдерів. Ще двоє багатіїв з першої десятки трішки "не дотягують" до мільярда.

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Список найбагатших українців

Рінат Ахметов ("Метінвест", ДТЕК) – 7,6 мільярда доларів. Віктор Пінчук ("Інтерпайп") – 2,5 мільярда; Костянтин Жеваго (Ferrexpo) – 2,4 мільярда; Ігор Коломойський ("Укрнафта") – 1,8 мільярда; Геннадій Боголюбов ("Укрнафта") – 1,7 мільярда; Олександр і Галина Гереги ("Епіцентр") – 1,7 мільярда; Петро Порошенко (Roshen) – 1,4 мільярда; Вадим Новинський (Метінвест) – 1,4 мільярда; Олександр Ярославський (DCH) – 820 мільйонів; Юрій Косюк (МХП) – 780 мільйонів.



Рейтинг найбагатших українців / Інфографіка 24 каналу