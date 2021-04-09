Головні новини 9 квітня: помер принц Філіп, Стерненко під домашнім арештом

У Великій Британії помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II. Ув'язненого активіста Сергія Стерненка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Рейтинг Володимира Зеленського збільшився на 0,2%. На Харківщині посилюють каратин, а в Івано-Франківській області – послаблюють. Такими були головні новини 9 квітня.

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Смерть принца Філіпа

Джерело: BBC

У Великій Британії помер принц Філіп, герцог Единбурзький. Монархові було 99 років, до свого столітнього ювілею він не дожив лише 2 місяці.

Точну причину смерті принца наразі не повідомили. Однак в останні місяці життя він мав проблеми зі здоров'ям. Зокрема, пережив операцію на серце.

З глибоким сумом Її Величність королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці у Віндзорському замку,

– мовиться у повідомленні Букінгемського палацу.

Аналогічні повідомлення опублікували на офіційних акаунтах сім'ї принца Вільяма та принца Чарльза.

Інформацію про дату та місце похорону принца Філіпа наразі не оприлюднили. Водночас відомо, що сам монарх хотів військове прощання "без галасу". Траурна церемонія може бути камерною та без присутності журналістів.

Принц Філіп має право спочити у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Однак, відповідно до бажань монарха, його можуть поховати у Королівській усипальниці неподалік Віндзорського замку.

Британський прем'єр Борис Джонсон зауважив, що принц Філіп був одним з останніх жителів країни, який брав участь у Другій світовій війні.

Що відомо про принца Філіпа

Принц Філіп народився у 1921 році на грецькому острові Корфу.

Походив з монаршого роду. Зокрема, був онуком короля Греції – Георга I.

Щоб одружитися з британською королевою Єлизаветою ІІ, принц Філіп відмовився від усіх титулів, які належали йому за правом народження.

Саме Єлизавета називала чоловіка своєю "силою". У щасливому шлюбі подружжя прожило понад 73 роки.

Володимир Зеленський вже висловив співчуття британській королівській родині. Український президент назвав смерть принца Філіпа непоправною втратою . Зеленський наголосив, що монарх "прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь".

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Стерненко під домашнім арештом

Джерело: 24 канал

Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту Сергію Стерненку. Активіста більше не утримуватимуть у СІЗО, однак він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Окрім того, під домашній арешт відпустили активіста Руслана Демчука.

Стерненко наголосив, що на цьому боротьба за свободу ще не закінчилася.

Перебування під домашнім арештом краще, аніж у в'язниці. Але далі головне – розгляд по суті,

– заявив активіст.

За словами Стерненка, "зміна запобіжного ще нічого не означає, тож не розслабляймось". Активіст також подякував соратникам за підтримку і запевнив, що вони – найкращі.

Відповідно до рішення суду у Стерненка та Демчука також забрали закордонні паспорти.

Засідання Одеського апеляційного суду у справі Стерненка: дивіться відео



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

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Рейтинг Зеленського зріс

Джерело: "Рейтинг"

За даними соціологічної групи "Рейтинг" у квітні 2021 року президентський рейтинг Володимира Зеленського зріс на 0,2%. Наразі за чинного українського лідера готові проголосувати 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом. У березні цей показник становив 24,7%.

До трійки лідерів також увійшли п'ятий президент Петро Порошенко та очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Свіжий президентський рейтинг

Володимир Зеленський – 24,9% тих, хто має намір взяти участь у виборах і вже визначився з кандидатом;

Петро Порошенко – 13,1%;

Юлія Тимошенко – 12,1%;

Юрій Бойко – 11,9%;

Ігор Смешко – 6,8%;

Володимир Гройсман – 5,1%;

Олег Ляшко – 4,9%;

Дмитро Разумков – 4,8%;

Євгеній Мураєв – 4,6%;

Андрій Садовий – 2,6%;

Арсеній Яценюк – 2,2%;

Олег Тягнибок – 1,8%;

Кіра Рудик – 0,4%.

Зміни у карантинних зонах України

Опитування проводили упродовж 6 – 7 квітня. У ньому взяли участь 2500 жителів України. Метод опитування: CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Джерело: 24 канал

З 11 квітня Харківська область переходить у червону карантинну зону. Обмеження діятимуть з 00:00.

З 10 квітня на Прикарпаття житиме у жовтій зоні карантину. Обмеження скасують з 00:00.

Окрім того, вже найближчим часом карантин вдасться послабити також на Закарпатті.

Міністр Олег Немчінов зауважив, що "червона зона зараз фактично переміщається із Заходу у Центр та на Схід".

Станом на 9 квітня в Україні виявили 1 823 674 випадки COVID-19. На жаль, жертвами коронавірусу стали 36 381 людина.

Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу