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Теракт у Дніпрі

Джерело: поліція Дніпра

Зранку 15 вересня в одному з житлових районів Дніпра на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль Nissan Primerа. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна. Правоохоронці встановили, що вибух стався або безпосередньо в авто, або біля нього. Двоє людей, які перебували в авто, загинули на місці вибуху.

На місці події працювало керівництво правоохоронних органів, а також криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Займання, яке виникло після вибуху, ліквідували рятувальники.

Пожежа після вибуху авто у Дніпрі: відео ДСНС, телеграм "ХД"

Що відомо про загиблих

У салоні авто перебували ветеран АТО Олексій Кавлак і речниця ДСНС Дар'я Гречіщева. Олексій працював в організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу. Сам Кавлак проводив відповідні тренінги.

Дар'я працювала речницею Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровщини. У ДСНС жінку характеризують як одну із найкращих співробітниць відомства. А відділ, який вона очолювала, був "одним із найпередовіших, найфаховіших, найпотужніших серед усіх регіональних пресслужб".

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Загиблі були добрими знайомими і разом реалізували декілька навчально-волонтерських проєктів. Тим часом ЗМІ розповіли, що між загиблими могли бути романтичні стосунки.



Загиблі Гречіщева і Кавлак / Колаж 24 каналу

Не виключаємо, що з Дар'єю у нього були теплі стосунки,

– мовиться у повідомленні.

Відомості внесли до ЄРДР за статтею 258 про терористичний акт. СБУ проводить відповідні слідчі дії і встановлює всі обставини вибуху.

Проєкт бюджету на 2022 рік

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік. Уряд зробив це 15 вересня – в останній дозволений Бюджетним кодексом день. Надалі справа за Верховною Радою – нардепи мають внести свої правки і двічі проголосувати за остаточну редакцію. За попередньою інформацією, відбудеться це не раніше 20 жовтня.

Наразі прем'єр Денис Шмигаль оприлюднив головні цифри із першого проєкту. Він повідомив, що проєкт Державного бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Головні показники Держбюджету-2022

Медична галузь – 197,2 мільярда гривень;

Освіта – 185,6 мільярда гривень;

Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень;

Соціальний захист – 320 мільярда гривень;

Оборона – 319,4 мільярда гривень;

Культура – 13,5 мільярда гривень;

Спорт – 11,3 мільярда гривень;

Будівництво доріг – 124 мільярди гривень.

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Основні макроекономічні параметри Держбюджету на 2022 рік:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,

зменшення державного боргу,

зростання зарплат,

стабільний курс гривні,

зниження інфляції,

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 – 28,7 гривні за долар.



Головне про бюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу

Обстріл на кордоні з Білоруссю

Джерело: Держприкордонкомітет Білорусі

У Білорусі повідомили, що їхній прикордонний знак із гербом обстріляли з території України. Оглядаючи знак, охоронці рубежу виявили пошкодження прикордонного стовпа та щитка. Пробоїни, ймовірно, були спричинені пострілом із мисливської рушниці.

Через інцидент білоруська та українська сторони провели обговорення.

Наразі українська Держприкордонслужба разом із поліцією намагається знайти осіб, причетних до пошкодження знаку. Однак болотянисто-чагарникова місцевість ускладнює пошуки.

З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не вказувала претензій чи звинувачень на адресу українських прикордонників,

– наголосив Андрій Демченко.

Речник Держприкордонслужби додав, що пошук причетних до інциденту осіб продовжується.

Смерть В'ячеслава Чорновола

Джерело: 4 канал

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша повідомив цікаві і водночас таємничі деталі щодо смерті В'ячеслава Чорновола. Він заявив, що Чорновіл не був жертвою ДТП, а смерть настала від ударів кастету у потилицю.

За словами Голомші, водія політика також добивали кастетом. Втім, за офіційними даними, Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули у ДТП 25 березня 1999 року.

Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія,

– заявив ексзаступник генпрокурора.

Голомша повідомив, що вдалося встановити:

відключення подушок безпеки;

підроблення огляду місця події;

вбивство на Волині основного свідка.

Ексзаступник генпрокурора розповів: коли відкопали тіло, у кістках були важкі метали.