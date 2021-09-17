Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 17 вересня:
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Нові санкції від РНБО
Джерело: 24 канал
Олексій Данілов заявив, що РНБО ухвалила новий пакет санкцій. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання, яке відбулося 17 вересня.
- Понад 80 осіб опинилися у санкційному списку через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
- Ще 7 – потрапили під обмеження через отруєння Олексія Навального.
Ми впевнені, що на цих територіях (ОРДЛО – 24 канал) Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,
– сказав секретар РНБО.
За його словами, процес виявлення злочинців продовжується. Іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.
За отруєння Навального
- Олексій Данілов додав, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти 7 співробітників ФСБ.
- Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.
Україна наклала санкції через отруєння Навального: дивіться відео
Чотири "червоні" області
Джерело: Михайло Радуцький у фейсбуці
В Україні чотири області можуть перейти зі зеленої зони одразу в червону. Там фіксують суттєве зростання кількості нових хворих на COVID-19.
Наразі найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із зеленої зони одразу перейти до червоної,
– зазначив Михайло Радуцький.
За кількістю хворих на 100 тисяч населення лідирують Буковина та Луганщина. У Чернівецькій області також проблема із зайнятими ліжками – на 55%.
Вихід із ситуації – оперативні дії місцевої влади. Не варто чекати погіршення епідситуації, а потрібно посилювати контроль за дотриманням карантину.
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіли 2 338 164 особи;
- одужали 2 228 543 людини;
- померли 54 750 пацієнтів.
Вибори у держдуму РФ
Джерело: "Коммерсант"
У Росії почалися вибори, на яких обиратимуть депутатів держдуми. Перші дільниці відкрилися у Камчатському краї та Чукотському автономному окрузі.
- Цьогорічні вибори у Росії триватимуть 3 дні – з 17 по 19 вересня.
- Основним днем вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими.
- Триденний формат має не допустити спалахів поширення COVID-19.
На виборах зареєструвалися 3 812 кандидатів від 14 партій. Окрім депутатів держдуми росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни.
Жителів Донбасу змушують голосувати
Щоб збільшити явку на виборах у Кремлі почали масову паспортизацію Донбасу.
- Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати вибори до держдуми в окупованому Росією Криму та частинах Донецької та Луганської областей.
- Євросоюз теж закликає не визнавати результати виборів у держдуму. Як заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не були допущені до участі у виборах.
Кількість паспортів, що видала Росія жителям ОРДЛО / Інфографіка 24 каналу
У Харкові застрелився бізнесмен
Джерело: Нацполіція
У Харкові застрелився власник ресторану "Чилі" – бізнесмен Олег Привалов. У своєму помешканні він залишив передсмертну записку, в якій попросив вибачення за скоєне.
Попередньо з'ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного,
– зазначили правоохоронці.
За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події.
У Харкові застрелився бізнесмен / Фото Нацполіції