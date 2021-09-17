Нові санкції РНБО, чотири області можуть стати "червоними": головні новини 17 вересня

РНБО ухвалила санкції проти організаторів російських "виборів" на окупованому Донбасі. Чотири області України можуть перейти зі зеленої карантинної зони одразу в червону. У Росії розпочалося голосування за депутатів держдуми. У Харкові застрелився бізнесмен Олег Привалов. Такими були головні новини 17 вересня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 17 вересня:

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Нові санкції від РНБО

Джерело: 24 канал

Олексій Данілов заявив, що РНБО ухвалила новий пакет санкцій. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання, яке відбулося 17 вересня.

Понад 80 осіб опинилися у санкційному списку через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Ще 7 – потрапили під обмеження через отруєння Олексія Навального.

Ми впевнені, що на цих територіях (ОРДЛО – 24 канал) Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,

– сказав секретар РНБО.

За його словами, процес виявлення злочинців продовжується. Іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.

За отруєння Навального

Олексій Данілов додав, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти 7 співробітників ФСБ.

Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.

Україна наклала санкції через отруєння Навального: дивіться відео

Чотири "червоні" області

Джерело: Михайло Радуцький у фейсбуці

В Україні чотири області можуть перейти зі зеленої зони одразу в червону. Там фіксують суттєве зростання кількості нових хворих на COVID-19.

Наразі найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із зеленої зони одразу перейти до червоної,

– зазначив Михайло Радуцький.

За кількістю хворих на 100 тисяч населення лідирують Буковина та Луганщина. У Чернівецькій області також проблема із зайнятими ліжками – на 55%.

Вихід із ситуації – оперативні дії місцевої влади. Не варто чекати погіршення епідситуації, а потрібно посилювати контроль за дотриманням карантину.

Ситуація з COVID-19 в Україні

захворіли 2 338 164 особи;

одужали 2 228 543 людини;

померли 54 750 пацієнтів.

Вибори у держдуму РФ

Джерело: "Коммерсант"

У Росії почалися вибори, на яких обиратимуть депутатів держдуми. Перші дільниці відкрилися у Камчатському краї та Чукотському автономному окрузі.

Цьогорічні вибори у Росії триватимуть 3 дні – з 17 по 19 вересня.

Основним днем вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими.

Триденний формат має не допустити спалахів поширення COVID-19.

На виборах зареєструвалися 3 812 кандидатів від 14 партій. Окрім депутатів держдуми росіянам належить вибрати вищих посадових осіб суб'єктів країни.

Жителів Донбасу змушують голосувати

Щоб збільшити явку на виборах у Кремлі почали масову паспортизацію Донбасу.

Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати вибори до держдуми в окупованому Росією Криму та частинах Донецької та Луганської областей.

Євросоюз теж закликає не визнавати результати виборів у держдуму. Як заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не були допущені до участі у виборах.

МЗС України закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії через вибори на окупованому Донбасі та в Криму. Українські дипломати наголошують, що ці вибори є нелегітимними.



Кількість паспортів, що видала Росія жителям ОРДЛО / Інфографіка 24 каналу

У Харкові застрелився бізнесмен

Джерело: Нацполіція

У Харкові застрелився власник ресторану "Чилі" – бізнесмен Олег Привалов. У своєму помешканні він залишив передсмертну записку, в якій попросив вибачення за скоєне.

Попередньо з'ясовано, що чоловік 1965 року народження, підприємець у ресторанному бізнесі, здійснив постріл собі в голову з помпової рушниці. Зброя офіційно зареєстрована на покійного,

– зазначили правоохоронці.

За адресою продовжує працювати слідчо-оперативна група, збираються речові докази, поліцейські опитують свідків, встановлюються усі обставини події.

У квітні видання "Об'єктив" писало, що в бізнесмена був конфлікт із власницею приміщення, де розташований інший його заклад – Bono. Це нібито сталося через заборгованість за оренду.

У Харкові застрелився бізнесмен / Фото Нацполіції