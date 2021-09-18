Склад комісії ВККС, реакція окупантів на санкції РНБО: головні новини 18 вересня

Вища рада правосуддя призначила перший склад конкурсної комісії суддів, яка обиратиме членів ВККС. Окупанти зреагували на санкції РНБО через вибори у Думу і силоміць возять людей на дільниці. У Кривому Розі на водоканалі загинули 3 працівників. Франція відкликає послів зі США й Австралії після скандалу з підводними човнами. Такими були головні новини 18 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Склад конкурсної комісії для ВККС

Джерело: пресслужба Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя призначила перший склад конкурсної комісії, яка обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Туди увійшли 6 людей, до яких у правозахисників та активістів уже є питання.

До першого складу конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен – ексспецпрокурор прокуратури Нідерландів (відділ боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах);

Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;

Стівен Маркмен – очільник Верховного суду штату Мічиган у відставці;

Верланов Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду;

Мєзєнцев Євген Ігоревич – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;

Міщенко Іван Сергійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зауважив, що жоден з кандидатів не пройшов перевірку на доброчесність від Етичної ради. Двох членів комісії – Євгена Мєзєнцева та Івана Міщенка він назвав "відверто зашквареними".

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Член правління Фундації DEJURE Роман Маселко заявив, що Вища рада правосуддя чомусь відкинули 2 кандидатури, які міжнародні партнери визначали як головні.

Псевдовибори на окупованих територіях і реакція на санкції РНБО

Джерело: 24 канал

Триває другий день російських виборів до Держдуми, до яких окупанти активно залучають жителів окупованих територій. Україна рішуче висловлює протест, а РНБО напередодні наклала санкції проти організаторів та учасників виборів на окупованих територіях.

На них уже цинічно зреагували окупанти: відповіли приказкою "собака лає, караван іде". У так званій "виборчій комісії" Криму зазначили, що санкції від України ніяк не завадять волевиявленню.

Окупанти звозять людей, дають паспорти і дякують снікерсами

Україна 17 вересня запровадила нові санкції через проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Під обмеження потрапили 53 члени територіальних виборчкомів та 33 кандидати у Держдуму.

Аби збільшити явку на виборах у Кремлі вже давно почали масову паспортизацію Донбасу. Відтак, дозволили людям з окупованих територій голосувати на своїх виборах. Лише за день 18 вересня окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями".

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Один з виборців розповів, що отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні. Напередодні до Ростовської області привезли ще 200 українців. Паспорти їм теж роздавали перед дільницею.

Окупанти забезпечили так званих "виборців" харчами на дорогу. Їм, роздали по снікерсу, пляшці води, яблуку та печиву. Також додали пачку вологих серветок та прапорець Росії.



Набір, який окупанти роздавали "виборцям" в дорогу / Фото з телеграму Donetchanyn

Загибель працівників на "Кривбасводоканалі"

Джерело: ДСНС

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі, стався трагічний інцидент на підприємстві "Кривбасдоканал". Трьох працівників затягнуло у насос водоочисної споруди.

Фахівці встановили, що чоловіки загинули, їхні тіла без ознак життя перебували в конструкції горизонтального відстійнику на глибині 6 метрів.

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За допомогою драбини рятувальники спустились на дно відстійника та на мотузці підняли тіла загиблих на поверхню. Внаслідок події загинуло троє чоловіків – 59, 39, 43 років.

Діставати тіла загиблих довелося рятувальникам: дивіться відео з місця трагедії

У ЗМІ з'явилося припущення: загиблі порушили техніку безпеки і не заміряли вміст газів в приміщенні. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Франція відкликає послів США й Австралії

Джерело: МЗС Франції

Скандал із відмовою від поставок французьких підводних човнів набирає нових обертів. У міністерстві закордонних справ Франції вирішили відкликати послів своєї країни у США та Австралії. Пояснюють, що наразі це лише для проведення консультацій.

На прохання президента Франції я вирішив негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах і в Австралії,

– заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

До того ж Франція скасувала спільне зі США святкування з нагоди 250-річної річниці Чесапікської битви.

Як реагують США і Австралія на дії Франції

В Австралії заявили, що шкодують про рішення Франції відкликати посла з країни. Проте вони висловили надію на співпрацю.

У Білому Домі ж наголосили, що про своє нове партнерство Великої Британії та Австралії Францію попередили заздалегідь. Там запевнили, що альянс "не націлений на якусь країну".

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Скандал із підводними човнами: головне

16 вересня Австралія, Велика Британія і США оголосили про створення нового оборонного партнерства AUKUS. Країни-союзники у межах цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот.

Відтак Австралія заявила про розірвання масштабного військового контракту на 12 підводних човнів з Франції.

Цю угоду вважали наймасштабнішою в історії флоту Австралії. Її сума мала скласти 66 мільярдів доларів.

Сенсаційна перемога веслувальниць

Джерело: 24 канал

Веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова тріумфували на чемпіонаті світу, який відбувається у Данії. Українки стали переможницями на дистанції 500 метрів в каное-двійці і здобули золоті медалі.



Переможниці чемпіонату Людмила Лузан та Анастасія Четверікова / Фото Getty Images

Лузан та Четверікова здобули історичну для України нагороду. До цього часу ніхто із українок у веслуванні на каное не здобував медалі на чемпіонаті світу.