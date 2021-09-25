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На Донбасі поранили українського воїна

Джерело: штаб ООС

Російські найманці 25 вересня двічі порушили режим тиші на Донбасі. Через їхні дії один український військовий зазнав вогнепального поранення. Бійця госпіталізували. Наразі його стан задовільний.

Бойовики стріляли із забороненої мінськими домовленостями зброї. Гаряче було:

біля Верхньоторецького,

неподалік Мар'їнки.

Збройні сили України відкрили вогонь у відповідь на провокації окупантів. Ситуація у проведенні Операції Об'єднаних сил перебуває під контролем.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Смертельна ДТП в Угорщині

Джерело: поліція Угорщини

24 вересня близько 16:40 поблизу міста Абонь на автостраді М4 у напрямку Будапешт – Солнок трапилася моторошна аварія. Відомо, що мікроавтобус на великій швидкості влетів у вантажівку. Водій та всі пасажири буса загинули на місці ДТП.

Що відомо про жертв

Угорські ЗМІ повідомили, що усі загиблі чоловіки віком 34, 36 і 41, 48 та 59 років. Серед них:

3 громадян Угорщини;

українець;

чоловік з угорсько-українським громадянством.

Водій вантажівки майже не постраждав

Чоловік, який перебував за кермом вантажівки, майже не постраждав. Керманич стверджує, що його вини у ДТП не було. Він пояснив, що їхав трасою, але транспорт попереду припинив рух, тож довелося зупинитися і йому.

Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду,

– розповів Даніель.

Тоді він вийшов з авто, аби перевірити, що сталося. Однак допомогти людям, які були в мікроавтобусів він вже не міг, – вони загинули одразу.



У ДТП в Угорщині загинув українець / Фото МТІ

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Сербія стягнула до кордону з Косово важку техніку

Джерело: BN

Ситуація на кордоні Сербії та частково визнаної республіки Косово загострилася. Белґрад почав стягувати танки та важку техніку до прикордонного переходу Яріньє. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно колони танків, які вирушили з гарнізону Рашка. На кадрах – модернізовані танки Т-72 MS, оснащені новою оптикою та найсучаснішою бойовою технікою.

Сербські танки стягують до прикордонного переходу: відео

У небі помітили винищувачів

Крім того, над Яріньє двічі за день пролетіли багатоцільові винищувачі четвертого покоління Міг-35. Серби, які цілодобово перекривають рух на переході, зраділи вертольотам та привітали їх оплесками.