ДТП з українцем в Угорщині, загострення між Сербією та Косово: головні новини 25 вересня

На Донбасі український захисник зазнав вогнепального поранення. В Угорщині в смертельній ДТП загинули 5 людей, серед яких був українець. Сербія стягнула до кордону з Косово важку техніку. У Харкові вшанували пам'ять загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26. Такими були головні новини 25 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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На Донбасі поранили українського воїна

Джерело: штаб ООС

Російські найманці 25 вересня двічі порушили режим тиші на Донбасі. Через їхні дії один український військовий зазнав вогнепального поранення. Бійця госпіталізували. Наразі його стан задовільний.

Бойовики стріляли із забороненої мінськими домовленостями зброї. Гаряче було:

біля Верхньоторецького,

неподалік Мар'їнки.

Збройні сили України відкрили вогонь у відповідь на провокації окупантів. Ситуація у проведенні Операції Об'єднаних сил перебуває під контролем.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Смертельна ДТП в Угорщині

Джерело: поліція Угорщини

24 вересня близько 16:40 поблизу міста Абонь на автостраді М4 у напрямку Будапешт – Солнок трапилася моторошна аварія. Відомо, що мікроавтобус на великій швидкості влетів у вантажівку. Водій та всі пасажири буса загинули на місці ДТП.

Що відомо про жертв

Угорські ЗМІ повідомили, що усі загиблі чоловіки віком 34, 36 і 41, 48 та 59 років. Серед них:

3 громадян Угорщини;

українець;

чоловік з угорсько-українським громадянством.

Водій вантажівки майже не постраждав

Чоловік, який перебував за кермом вантажівки, майже не постраждав. Керманич стверджує, що його вини у ДТП не було. Він пояснив, що їхав трасою, але транспорт попереду припинив рух, тож довелося зупинитися і йому.

Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду,

– розповів Даніель.

Тоді він вийшов з авто, аби перевірити, що сталося. Однак допомогти людям, які були в мікроавтобусів він вже не міг, – вони загинули одразу.



У ДТП в Угорщині загинув українець / Фото МТІ

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Сербія стягнула до кордону з Косово важку техніку

Джерело: BN

Ситуація на кордоні Сербії та частково визнаної республіки Косово загострилася. Белґрад почав стягувати танки та важку техніку до прикордонного переходу Яріньє. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно колони танків, які вирушили з гарнізону Рашка. На кадрах – модернізовані танки Т-72 MS, оснащені новою оптикою та найсучаснішою бойовою технікою.

Сербські танки стягують до прикордонного переходу: відео

У небі помітили винищувачів

Крім того, над Яріньє двічі за день пролетіли багатоцільові винищувачі четвертого покоління Міг-35. Серби, які цілодобово перекривають рух на переході, зраділи вертольотам та привітали їх оплесками.

Зауважимо, і танки, і вертольоти, які Сербія стягнула до кордону, виготовлені у Росії.

Біля кордону літала російська авіація: відео

У Косово підпалили будівлю МВС

У частково визнаній республіці горіли офіси міністерства внутрішніх справ у Зубиному Потоці та у Звечані. Перший постраждав значно більше. З'ясувалося, що у нього кинули дві ручні гранати. Вогонь повністю знищив приміщення – усі меблі згоріли до тла. Прем'єр-міністр Косово Альбін Курні звинуватив у всьому Сербію.



Невідомі кинули гранати в офіс МВС Косово / Фото Джелала Свекли

В Україні відзначили роковини авіакатастрофи Ан-26

20 вересня Косово заборонила в'їзд автомобілям на сербських номерах. За новими правилами, водії мають змінювати їх на тимчасові. Сербія, яка сама багато років не дозволяла в'їзд на косовських номерах, обурилася цим. На кордоні спалахнули протести , а сербських військових перевели у стан бойової готовності.

Джерело: "Суспільне"

Рівно 1 рік тому – 25 вересня 2020 року – під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26. Внаслідок авіакатастрофи загинули 19 курсантів Харківського університету повітряних сил та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося лише одному курсанту – В'ячеславу Золочевському. Щоб вшанувати пам'ять загиблих на місце падіння літака прийшла понад тисяча людей.

Вони несли квіти до тимчасового каменя та портретів загиблих курсантів та офіцерів. На місце події прийшов і єдиний уцілілий хлопець.

Дивіться відео з вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом:

Що відомо про ймовірних винуватців

Обвинувачених у справі про авіакатастрофу є двоє – екскомандувача Повітряних сил Сергій Дроздов та ексначальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський. Їх звинувачують у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. За це генералам загрожує від 5 до 7 років в'язниці. Обидва військових перебувають на волі. Суд вирішив не продовжувати запобіжний захід Дроздову.

Важливо Хотів захищати країну, служити для людей, – спогади батьків загиблого курсанта під Чугуєвом

Серед підозрюваних – ще 5 військових:

В'ячеслав Глазунов – командир;

Віктор Вовк – заступник командира;

Роман Куценко – заступник командира;

Олександр Жук – керівник польотів.

Їм інкримінують військову недбалість, а також "порушення правил польотів або підготовки до них". Покарання – від 5 до 15 років в'язниці. Однак підозрювані свою вину заперечують.



Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу