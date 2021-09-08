Причини смерті Павлова і хлопчика з Черкас, "Справедливість" у Раді: головні новини 7 вересня

У поліції назвали причини смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова та 7-річного хлопчика з Черкас. Народні депутати, які залишили фракцію "Голос", створили об'єднання "Справедливість". ФСБ звинуватила українські спецслужби в організації вибуху на газопроводі в Криму. Перша ніч святкування Рош га-Шана пройшла спокійно. Уряду передали План оборони України. Такими були головні новини 7 вересня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок 7 вересня:

Причина смерті мера Павлова

Джерело: 24 канал

Правоохоронці оприлюднили результати розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Раніше вони розглядали 3 основні версії трагедії.

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Фахівці встановили, що смерть мера Кривого Рогу настала через постріл у груди з вогнепальної зброї. Поліцейські спростували можливість умисного вбивства мера. Тому основною версією є самогубство, пов'язане із виконанням службових обов'язків міського голови, або доведення до самогубства.

Також слідчі опитали людей, які заявляли про навмисне вбивство Павлова. Однак вони не надали жодних доказів своєї версії. У поліції заявили, що Павлов їздив на полювання і відвідував тир, тобто "вільно міг користуватися зброєю".

Причина смерті хлопчика з Черкас

Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині, біля його тіла лежала рушниця.

Джерело: 24 канал

Черкаська поліція оприлюднила причину смерті 7-річного хлопчика, який раніше з важкими травмами потрапив у лікарню.

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Причину смерті скаліченої дитини назвав начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко. Він повідомив, що 6 вересня провели розтин, а судово-медичні експерти отримали постанову на проведення експертизи. Після отримання всіх аналізів експерт надасть висновок.

Наразі відомо, що смерть дитини наступила від травми голови та субдуральної гематоми,

– уточнив начальник управління поліції.

Вся експертиза триватиме приблизно місяць. Крім того, поліцейські також перевірять покази батьків – матері та вітчима дитини.

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Поява у Раді "Справедливості"

Джерело: фейсбук Юлії Клименко

Частина нардепів, які прийшли до Верховної Ради від партії "Голос", вирішили покинути політсилу. Ще 16 червня вони утворили об'єднання "Справедливість".

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Учасники об'єднання "Справедливість"

Юлія Клименко;

Соломія Бобровська;

Наталія Піпа;

Олександра Устінова;

Ольга Стефанишина;

Володимир Цабаль;

Роман Лозинський;

Галина Васильченко;

Ярослав Юрчишин;

Андрій Шараскін;

Ярослав Рущишин.

Депутати заявили, що тепер "думки, тези та заяви, озвучені "керівництвом" партії та фракції "Голос", не є позицією більшості фракції, оскільки більшість висловила недовіру керівництву і проголосувала за зміну керівника фракції".



Фракцію "Голосу" в Раді покинули 11 депутатів / Фото з фейсбуку Юлії Клименко.

Цікаво! У пресслужбі "Голосу" кажуть, що з повагою ставляться до рішення колег. Проте у партії сподіваються, що вони продовжать працювати за програмою, з якою йшли на вибори.

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ФСБ звинуватила українські спецслужби у вибуху

Джерело: ТАСС

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила українську розвідку в організації вибуху на газопроводі в окупованому Криму.Окупанти кажуть, що виконавці "готувались до диверсії у Херсоні". Звідти начебто привезли вибухівку.

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Крім того, силовики переконують, що українська розвідка обіцяла виконавцям близько 2 тисячі доларів.

Зв'язок із Кримською платформою

Окупанти 3 – 4 вересня провели обшуки у будинках кримських татар та викрали 5 людей: двоюрідних братів Азіза Ахтемова та Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Ельдара Одаманова та заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова пояснила, що, це звичний сценарій фальсифікації справ. Окупанти заявили, що 23 серпня, тобто у день саміту Кримської платформи, відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району. Він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному.

У Росії вважають, що це нібито могло статись внаслідок дій невстановлених людей. Окупанти порушили справу про навмисне знищення або пошкодження майна. Цікаво, що "причетних" знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в саміті Кримської платформи. Тоді ж затримали й двоюрідних братів Ахтемових.

Джапарова заявила, що її джерела повідомили про катування затриманих.

Хасиди в Умані

Володимир Зеленський теж вважає, що такі дії окупантів є реакцією на Кримську платформу. Він закликав Кремль негайно звільнити кримських татар.

Джерело: 24 канал

Перша ніч святкування хасидами Рош га-Шана пройшла спокійно. Щоправда, епідемічну ситуацію не можна назвати хорошою, бо вже зареєстрували випадки коронавірусу серед гостей міста.

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Наразі без порушень

Цього року в Умані перебувають приблизно 30 тисяч хасидів. У мережі пишуть, що вулиці міста – брудні, оскільки вже вивезли 18 тонн сміття.

Правоохоронці отримали 13 заяв та повідомлень про події, пов'язані з хасидами. У результаті відкрили одну кримінальну справу, вона стосується наркотиків. Крім цього, склали 2 адміністративні протоколи про порушення правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію держави.

За весь час перебування паломників в Умані 38 разів повідомляли про порушення порядку. Склали 6 адміністративних протоколів та порушили 3 провадження. Зокрема, щодо підробки довідок про ПЛР-тести та фальшиві водійські права.

у місті чергують приблизно 1 тисячі правоохоронців. Вони патрулюють вулиці цілодобово. На допомогу українським поліцейським прибули 11 колег з Ізраїлю.

Святкування хасидів: дивіться відео

Що відомо про свято Рош га-Шана Це свято ще називають єврейським Новим роком. У ці дні віряни моляться та переосмислюють своє життя, щоб Бог визначив їм гарну долю на наступний рік. Зазвичай його відзначають на початку осені. Цього року Рош га-Шана припадає 6 – 8 вересня.

План оборони України

Джерело: Міноборони

Міністерство оборони України подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт стратегічного документа "План оборони держави". Його, за рішенням воєнно-політичного керівництва країни, розробляли протягом 2019 – 2021 років.

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План враховує наявні та прогнозовані загрози національній безпеці України. А захист територіальної цілісності та недоторканості там визначені справою усієї держави, органів влади й всього народу.

Якщо міністри його схвалять, то план скерують до Ради національної безпеки й оборони, яка і прийме рішення щодо рекомендацій президенту щодо його затвердження.

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