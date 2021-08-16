Хаос у Кабулі, нові деталі смерті Павлова: головні новини 16 серпня

Після захоплення талібами влади в Афганістані люди масово покидають країну, що спричинило хаос в аеропорту. Стали відомі нові деталі смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Колишньому судді Миколі Чаусу продовжили запобіжний захід. Рятувальники попереджають про погіршення погоди. Такими були головні новини України та світу 16 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Хаос в аеропорту Кабула

Тисячі мешканців Афганістану намагаються покинути країну, не чекаючи поки таліби повністю встановлять свою диктатуру.

Детально Таліби захопили владу в Афганістані та хаос у Кабулі: все, що відомо

Джерело: The Guardian

Ситуація на летовищі

Через те, що люди масово хочуть вилетіти, в аеропорту Кабула утворилася тиснява і хаос.

Усі регулярні авіарейси зі столиці Афганістану вже скасували, а польоти здійснюють тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземних громадян. Місцеві жителі намагаються втиснутися на ці борти, це для них чи не остання надія на порятунок.

Іноземні посольства попередили своїх громадян та громадян Афганістану, що їхати до аеропорту просто так небезпечно. Туди рекомендують вирушати лише за вказівкою консульств. Співробітників посольств відвозять у супроводі американських солдатів.

Ввечері стало відомо, що США відновили евакуацію людей з Кабула. Її зупиняли через тисняву на злітно-посадковій смузі.

У Кабулі люди штурмують трап, намагаючись потрапити у літак: відео

Хаос в аеропорту Кабула: дивіться відео

Американські війська стріляли

За інформацією Al Arabiya, американські війська здійснили постріли в повітря в аеропорту Кабула. Зазначається, що постріли зробили лише для попередження, оскільки ситуація почала виходити з-під контролю.

Загинули люди

Кілька людей зачепилися за шасі літака і розбилися, намагаючись відлетіти з Афганістану. За словами очевидців, тіла чоловіків впали на житлові будинки.

ЗМІ пишуть, що люди намагаються полетіти з Кабула, прив'язуючи себе до літаків із зовнішнього боку, адже місця всім не вистачає. Ті, хто не може втриматись – падають та розбиваються.

Associated Press інформує, що внаслідок хаосу через евакуацію в аеропорту загинули вже 7 людей.

Люди загинули після того, як зачепилися за шасі: відео

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Таліби захопили Афганістан: головне

Навесні 2021 року США почали виводити з Афганістану свої війська.

Після цього "Талібан" почав активізовуватися і захоплювати міста одне за одним. За лічені дні терористи досягли Кабула.

Після перемовин з талібами влада погодилася здати їм місто, ісламісти взяли під контроль весь Афганістан.

15 серпня терористи контролювали всі прикордонні переходи, покинути країну можна тільки на літаках з аеропорту столиці.

Президент Афганістану Ашраф Гані відрікся від влади та втік з країни.

Водночас Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.

Нові деталі смерті Павлова

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан . Наразі дипломати опрацьовують шляхи безпечної евакуації населення.

Джерело: телеграм-канал "Инсайдер UA"

Камери спостереження у будинку Костянтина Павлова зняли останні хвилини його життя. У мережі оприлюднили ці ролики.

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Відео з камер спостереження

На кадрах, які називають знятими з камер дому Павлова, видно чоловіка з рушницею. Він також тримає у руках телефон і нервово ходить зі сторони в сторону. Опісля підходить до вікна і наче сідає навпочіпки.

На іншому відео камера спостереження спрямована на двір. Самого чоловіка, якого називають Костянтином Павловим, не помітно. На ґанку, де за попередньою інформацією, знайшли Павлова, лежить кіт. У певний момент він раптово здригається і тікає від будинку.

На кадрах з обох камер стоїть дата 14 серпня 2021 року.

Відео з камер спостереження у будинку, де знайшли Костянтина Павлова

Інформація від поліції

У поліції розповіли, що правоохоронці провели детальний огляд місця, де знайшли тіло мера Кривого Рогу. Поліція опрацьовує 3 можливі причини трагедії: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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Трагедія сталася вранці

Правоохоронці відмовилися коментувати відео з останніми хвилинами життя політика, яке опублікували у мережі. Там наголосили, що не знають, хто поширив його у соцмережах. Водночас підтвердили: камери спостереження працювали.

За попередніми даними, трагедія сталася вранці – близько 6:30 15 серпня. Причиною смерті став один постріл.

Загибель Павлова: головне

Тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині.

На сполох забила дружина політика, яка відпочивала на морі. Усе через те, що Павлов, який перебував у відпустці, довго не виходив на зв'язок.

Продовження запобіжного заходу Чаусу

Джерело: телеграм Центру протидії корупції

Вищий антикорупційний суд на засіданні 16 серпня продовжив запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу.

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Суддя ВАКС Катерина Широка ухвалила рішення продовжити домашній арешт екссудді на 2 місяці – до 15 жовтня 2021 року. Попередній запобіжний захід щодо підозрюваного у хабарництві спливав 18 серпня.

Пояснення адвокатів щодо закритого засідання

Засідання знову проходило в закритому режимі на прохання захисту Чауса. Прокуратура щодо цього не заперечувала. Раніше адвокати Чауса пояснили такий формат засідань необхідністю забезпечення безпеки для їхнього підзахисного. Усе через те, що Служба безпеки розслідує ймовірне викрадення колишнього судді, до якого можуть бути причетні працівники правоохоронних та слідчих органів.

На частині трансляції засідання, яка була доступною, було помітно, що до зали прийшли люди з автоматами.

Справа Чауса: що відомо

У 2016 році тоді ще суддю Миколу Чауса затримали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Після цього він втік до Молдови.

Згодом з'явилася інформація, що чоловіка викрали. Однак 30 липня він з'явився в селі на Вінниччині.

Детективи НАБУ влаштували перегони за автомобілем СБУ, в якому начебто везли Чауса. Місце перебування екссудді було невідоме кілька днів, опісля його знайшли у "Феофанії".

4 серпня 2021 року ВАКС обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У відповідь САП подала апеляційну скаргу, вимагаючи арештувати його.

Погіршення погоди

Джерело: ДСНС

У кількох регіонах 17 серпня прогнозують грози, а подекуди навіть потужні шквали. Тому рятувальники попередити про небезпеку й оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

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Де вируватиме негода

Вночі грози очікують на Заході, вдень – у західних регіонах, а також у Житомирській й Вінницькій областях. Крім опадів, дутимуть потужні вітри: 15 – 20 метрів за секунду.

Яка буде погода до кінця серпня

Раніше синоптики прогнозували, що серпень 2021 року буде теплішим, ніж це передбачає кліматична норма. Однак уточняли, що у серпні сухо не буде.

Середня місячна кількість опадів протягом останнього літнього місяця становитиме 30 – 69 міліметрів. Традиційно менше їх випадає у Херсонській області та західних районах Криму. На Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму, як завжди, більше.

У 15 числах серпня Україну охопила спека. Температура повітря подекуди піднялась до +30 градусів. Однак згодом вона повільно падатиме до +26...+22.