Новинка від Samsung: з’явилась інформація про фітнес-браслет Gear Fit Plus

В мережі з’явилась інформація про гарячу новинку від компанії Samsung – фітнес-браслет Samsung Gear Fit Plus, який мають презентувати вже через кілька місяців.

Про це пише akket.com.

Цей браслет має краще наповнення ніж в довгоочікуваного Xiaomi Mi Band 3, хоча і ціна буде вищою.

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Перша версія смарт-браслета Samsung Gear Fit вийшла у 2014 році. Samsung вже зареєструвала третю версію браслета у спеціальній базі KIPRIS, тим самим підтвердивши свій намір випустити його на ринок в найближчі кілька місяців.

Класична версія спортивного браслета Samsung Gear Fit Plus була оснащена сенсорним Super AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,84 дюйма і дозволом 432 на 128 пікселів. Браслет мав захист від води і пилу за стандартом IP67 та батарею, ємністю 210 мАг. Нова ж модель повинна бути якісно кращою.

За чутками, новинка від Samsung отримає модуль GPS, що дасть змогу визначати місце розташування. Цієї функції Xiaomi Mi Band 3 не отримає. Samsung Gear Fit Plus зможе похвалитися захистом IP68, завдяки якій браслет можна буде використовувати в басейні, в тому числі для занурення на глибину до 50 метрів.