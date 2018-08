Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути

В серпні ми нарешті почули й побачили кінець історії про вигадане місто від Twenty one pilots, були заворожені спільною роботою Лани Дель Рей з Cat Power, а от пошукати сенсів можна в антивоєнному треці від Noize MC. Порадували новинками і українські музиканти – серед них прем'єри від Джамали, "Океану Ельзи" та THE HARDKISS.

Календарна осінь наступала неочікувано швидко – з холодними вечорами і затяжними зливами. Рятуватись від осінньої хандри і згадувати про ще одне тепле літо (львів'яни можуть згадувати свої дощі) найкраще під хорошу музику. Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр серпня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та зігрівайтесь!

Twenty one pilots – Levitate and My Blood

Альбом Twenty One Pilots "Trench" презентують тільки 5 жовтня, але три синглу з нього – "Jumpsuit", "Nico And The Niners" і "Levitate" – не лише доступні для прослуховування, але вже й екранізовані.

Режисер Ендрю Донохью об'єднав кліпи в загадковий серіал з таємним товариством і служителями культу в червоних балахонах, а його заключну частину ми побачили саме в серпні. В кліпі "Levitate" соліст Twenty One Pilots Тайлер Джозеф проходить обряд ініціації. Проте кінцівка кліпу натякає, що ця історія буде мати продовження в нових композиціях.

Сумарна кількість переглядів трьох кліпів перевалила за 50 мільйонів. Та й сам сингл "Jumpsuit" побив рекорди в історії музики: швидше за всіх піднявся на вершину чарту Billboard за останні 10 років.

Twenty one pilots – Levitate (слухати онлайн)

Пізніше американці порадували ще однією прем'єрою. Але швидше за все – вона була вимушеною. Трек анонсували в рекламі їх нового альбому "Trench" на MTV Music Awards. Проте через баг домашньої колонки HomePod від Apple, при програванні рандомних синглів Twenty One Pilots, можна було почути "My Blood", яка на той момент ще не була презентована. Тоді ж композицію швидко злили через Twitter.

Тепер вже трек доступний офіційно. Можливо, музиканти дійсно не були готові до такого повороту подій. Адже цей трек виглядає зовсім окремою історією на фоні попередніх пісень. Та і кліпу до нього немає – на відео показано лише, як Тайлер Джозеф працює на студії.

З новим альбомом Twenty One Pilots дадуть концерт в київському Палаці спорту 30 січня 2019 року.

Twenty one pilots – My Blood (слухати онлайн)

Vanek Foundation – Nevermind ft. Jamala

Колектив Vanek Foundation презентував дебютний ЕР "Rookodiller". Ваня Клименко зібрав чудову компанію з артистів лейблу та талановитих музикантів, аби в деталях відтворити атмосферу "золотої епохи" фанку, соулу і джазу. У записі Rookodiller взяли участь Джамала, Suok, Anyanya Grace, LAUD, Very the Jerry та багато інших.

Найбільше уваги до себе привернув трек, записаний спільно з Джамалою. За словами співачки, спочатку у хлопців була тільки партія барабанів, так що вона активно взяла участь у створенні треку.

Це було чисте полотно, на якому потрібно було щось написати. Мене дуже надихнув грув, тому все прийшло дуже швидко. Мені здається, я написала вокальну мелодію і текст за десять хвилин,

– поділилася Джамала.

Повністю ЕР можна почути тут.

Vanek Foundation – Nevermind ft. Jamala (слухати онлайн)

Cat Power – Woman (feat. Lana Del Rey)

Без зайвих анонсів та обіцянок Cat Power (співачка Шарлін Марі Маршалл) презентувала нову композицію "Woman", участь в створенні якої взяла Лана Дель Рей. Композиція "Woman" увійде до нової платівки Cat Power "Wanderer". Її реліз відбудеться 5 жовтня. Альбом стане десятою студійною роботою співачки і першою за останні шість років – її остання платівка "Sun" вийшла ще в 2012 році.

Разом з піснею артистки представили кліп, знятий Грегом Хантом. Він уже працював з Cat Power над відео "Wanderer" і "Manhattan". У кліпі група музикантів виступає на даху, сама Лана Дель Рей в відео не з'явилася. І кліп тут заслуговує особливої уваги – кольори літнього заходу сонця неймовірно ніжні та теплі. Проводжати літо однозначно варто саме під цю композицію!

Cat Power – Woman (feat. Lana Del Rey) (слухати онлайн)

Noize MC x Монеточка – Люди с автоматами

Російські співаки Noize MC та Монеточка презентували чергову спільну роботу, трек "Люди с автоматами" вже назвали антивоєнним. Випуск нової композиції майже збігся з початком найбільшого всеросійського фестивалю просто неба "Нашествие", який пробойкотували багато популярних російських виконавців, серед яких і Монеточка. Причина бойкоту – партнерство фестивалю з Міністерством оборони РФ.

Сам Noize MC від участі у фестивалі не відмовився і виступив на його відкриті. Але на сцені він розкритикував війну і представників влади, які використовують населення для власного збагачення і піднесення престижу країни.

Люди с автоматами нас спасут

От людей с автоматами, если что.

Плохих людей с автоматами всех убьют.

Из них хорошие сделают решето.

А если плохие вдруг победят,

Значит, плохими были не те,

Это нам хорошие доходчиво объяснят

Перед тем, как забрать суверенитет,

– цитата із пісні.

Монеточка і Noize MC скоро дадуть концерти в Україні. Виконавиця виступить двічі на підтримку нового альбому. Перший виступ відбудеться 1 листопада – в Харкові, а другий – 3 листопада в Києві. А Noize MC дасть концерти 13 грудня у Львові, 15 – у Харкові, а 16 – в Києві.

Noize MC x Монеточка – Люди с автоматами (слухати онлайн)

Океан Ельзи – Скільки нас

Український гурт "Океан Ельзи" представив трек "Скільки нас" – третій, котрий випустили музиканти протягом року відсутності концертів. Музиканти завбачливо вирішили не давати опис композиції, не пояснювати, що вони хотіли нею сказати, і що має почути слухач. Адже все є в тексті пісні.

Зазвичай розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все,

– зазначили музиканти.

За їх словами, кожен сам має обрати для себе, який знак поставити у кінці "Скільки нас" – "?" чи "!".

Тих, хто тілом відчуває новий час

Скільки нас

Тих, кого війна повела в перший клас

Хто прокинувся й не спить

у новий час

Скільки нас

Тих, у кого дах не зносить від образ

Скільки нас

Тих, у кого страх не косить під екстаз

Тих, кого душа болить,

– з пісні.

Океан Ельзи – Скільки нас (слухати онлайн)

24 серпня "Океан Ельзи" дали масштабний концерт в Києві. Якщо ви його пропустили – то повний запис концерту доступний в мережі.

Концерт "Океану Ельзи" 2018 до Дня Незалежності – відео

Barns Courtney – Good Thing and 99

Англійський співак Барнс Кортні лише кількома композиціями змусив говорити про себе, здається, усіх шанувальників та критиків. Його "Glitter & Gold" та "Fire" з дебютного EP "The Dull Drums" наробили неабиякого шуму. "Fire" зазвучала в серіалах "Top Gear", "Suits", "Teen Wolf", а також у фільмі "We, the Marines".

І в серпні музикант презентував одразу дві нові композиції "99" та "Good Thing". Впізнаваний та трохи грубуватий голос Барнса, а також ритмічний грув точно забезпечать шалену популярність цим композиціями. Якщо хочеться зустріти осінь в танці – обов'язково додавайте до свого плейлисту.

Barns Courtney – Good Thing (слухати онлайн)

Barns Courtney – 99 (слухати онлайн)

Tom Odell – Half As Good As You

Тут без зайвих слів. Якщо до вас осіння хандра дібралась трішки раніше, то кращого музичного супроводу, аніж дует невиправного англійського романтика Тома Оделла і німецької співачки Еліс Мертон, і не вигадаєш.

Відомо, що пісня "Half As Good As You" спочатку включала в себе вокал англійської діви Birdy, проте пізніше з невідомих причин її замінила Еліс Мертон. Від цього трек нітрохи не збіднів. Вокал Мертон дозволив зробити ритмічний акустичний трек ще більш експресивним, підкресливши контраст жіночого і чоловічого голосу в контексті двох людей з розбитим серцем, які ще не змогли відійти від душевної травми.

Це життєствердний гімн для всіх романтиків, який вселяє в серця світло і тепло.

Tom Odell – Half As Good As You ft. Alice Merton (слухати онлайн)

THE HARDKISS – Free Me

Український гурт THE HARDKISS презентував нову пісню Free Me і відразу кліп на неї. Свіженький сингл групи увійде до майбутнього альбому "Залізна ластівка", реліз альбому запланований на вересень.

Режисером відео виступив Вал Бебко, який зробив акцент не на історії, а на процесі написання пісні.

"Чоловік, який вижив після аварії судна вхопився за уламок і звертається до Бога. Він просить звільнення від усього поганого, від болю, який міг заподіяти іншим. Він розуміє, що майбутнього не буде, якщо не відпустити своє минуле. Але ми любимо хепі-енди, тому людина почута, прощена і бачить далеко жаданий берег", – розповіла Юлія Саніна.

THE HARDKISS – Free Me (слухати онлайн)

Blue October – I Hope You're Happy

Наприкінці списку ми дібрались майже до жовтня. Гурт Blue October презентували свою дев'яту платівку "I Hope You're Happy". Новий матеріал вийшов багатогранним: гармонія тут будується на контрастах.

Альбом стверджує, що "темні часи" творчості минули, але меланхолійність у текстах залишилась. Не закохатись в альбом дуже важко, але якщо ви досі його не чули – то обов'язково послухайте! Можливо, останнє проміння літнього сонця через музику загляне і до вас.

Альбом на Google Play.

Альбом на iTunes.

Blue October – I Hope You're Happy (слухати онлайн)

The Kooks – Let's Go Sunshine

В останній день літа The Kooks порадували альбомом "Let's Go Sunshine". Раніше з цього альбому ми вже почули "No Pressure", "All the Time" і "Fractured and Dazed". В серпні презентували ще одну композицію "Chicken Bone".

The Kooks – Chicken Bone (слухати онлайн)

Бек-вокал, ритмічність і акустика роблять звук глибоким та насиченим. Гарний трек для серпня – для того, щоб насолоджуватись тим, що ще лишається від літа і з посмішкою згадувати все, що трапилось з вами за цей період.

Бажаємо лише хорошої музики та теплої осені!