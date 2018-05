Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути

Весна добігла свого кінця і в травні свої роботи представили після кількарічної тиші одразу Snow Patrol та Arctic Monkeys, а український гурт Latexfauna порадував першим повноформатним альбомом. Ми впевнені, що ці композиції мають всі шанси стати справжніми літніми хітами, які будуть знати абсолютно усі!

Серед усього музичного різноманіття сайт "24" обрав 10 музичних прем'єр травня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Snow Patrol – Wildness (album)

Сім років мовчання, депресія та алкоголь

Snow Patrol після колосального успіху зник аж на 7 років! Ірландські поп-рокери зіштовхнулися з кризою, а їхній вокаліст потерпав від депресії та наркотичної залежності. Це були непрості 7 років мовчання, але альбомом "Wildness" музиканти знаменували подолання цього періоду. Музиканти не стали ховатися від власних переживань та негараздів, а розповіли про них і свою боротьбу. І це отримало неймовірне звучання!

В середині 2000-х Snow Patrol називали "новими Coldplay". Два їх альбоми – "Final Straw" (2004) і "Eyes Open" (2006) були продані багатомільйонними тиражами, гурт випустив кілька міжнародних хітів. Наступні альбоми мали більш помірний успіх, а після випуску в 2013 збірки кращих синглів гурт зник.

Snow Patrol – What If This Is All The Love You Ever Get? (дивіться відео)

Причиною затишшя була депресія лідера Snow Patrol Гарі Лайтбоді, викликана алкоголем, кокаїновою залежністю і нездатністю писати нові пісні. Сьомий альбом групи "Wildness" присвячений подоланню цих труднощів: трекліст цієї платівки красномовно розповідає про те, як Лайтбоді заново знайшов себе.

Слухаючи альбом, можна буквально фізично відчути, як себе почуває Лайтбоді. Смуток в голосі – це те нове, що відрізняє цей альбом від усіх попередніх. І навіть нехай гурт звинувачують в тому, що нових ідей немає, а музика "вигоріла на сонці" – Snow Patrol ніколи ще так не звучав. Неотесана хрипота, оброблена в звуковому редакторі акустична гітара і бекграунд боротьби з самим собою – ось що несе альбом і ось що робить його особливим.

Snow Patrol – Wild Horses (дивитися відео)

В піснях Лайтбоді закликає розділити з ним гіркоту його життя та втрати. І йому хочеться вірити. До того ж, протягом травня на своєму каналі на YouTube гурт публікував кліпи на треки з нового альбому. Цей той випадок, коли відеоряд лише підсилює те, що ми чуємо.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (album)

Британський гурт Arctic Monkeys презентували новий альбом після п'ятирічного затишшя! Свій останній альбом гурт презентував ще в 2013 році. В цей період учасники колективу спробували сили в інших проектах (наприклад, Алекс Тернер взяв участь в дуеті "The Last Shadow Puppets", а Мет Хелдерс співпрацювати з Іггі Попом).

Взагалі, новий альбом мав бути сольною роботою Алекса Тернера, але музиканти із гурту якось вмовили на спільну роботу, щоб альбом вийшов під ім'ям Arctic Monkeys. Але те, що пісні звучать досить одноосібно – не забрати. Раніше за музику і слова відповідав весь гурт, тепер же лише Тернер. Тож чи можна назвати цей альбом саме Arctic Monkeys – ще те питання.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (дивитися відео)

Рівні, неспішні, багато аранжовані композиції змушують звертати більшу, ніж зазвичай, увагу на сповідальні тексти пісень. Зворотною стороною такого підходу здається відсутність прямолінійних хітів – але це тільки на перший погляд. Іноземні критики виділяють "Four Out Of Five", "One Point Perspective" і "Batphone".

Загалом, якщо ви продовжуєте чекати повторення прудкості "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (12 років!) або сумуєте за швидкісним рифам на кшталт "Brainstorm" від Arctic Monkeys – то "Tranquility Base Hotel & Casino" очевидно не викличе у вас нічого, крім тужливого позіхання. Якщо ж ви дещо втомилися від гучних самовихвалянь, готові слухати і прислухатися – то альбом може приємно здивувати вас. Спробуйте і переконайтеся самі.

Latexfauna – AJAHUASKA (album)

Український колектив Latexfauna випустив свій перший лонгплей "AJAHUASKA". До альбом увійшли 11 композицій гурту, які були представлені раніше, та ще два бонусних треки. Тож з упевненістю можна сказати, що це альбом суцільних хітів.

Latexfauna – нетиповий гурт для української сцени. Музиканти зуміли гармонійно поєднати інді-звучання з витонченим і смачним суржиком. Багато питань викликала пісня під назвою "AJAHUASKA", в честь якої й був згодом названий альбом. Адже слово співзвучне з "аяваска" – це напій, що має психотропний ефект, виготовляється корінними мешканцями верхньої Амазонки. Але у фронтмена є інше пояснення.

LATEXFAUNA – AJAHUASKA (FULL ALBUM)

"Це вигадана історія про неіснуюче плем’я, яке хоче залишатися диким і ніколи не ставати на шлях індустріалізації, щоб не розгубити свого зв’язку з живою природою і внутрішнім тваринним світом. І так сталося, що всі наступні треки якимось чином порушують тему свободи або гармонії", – коментує фронтмент гурту Дмитро Зезюлін.

Увесь альбом – це найкращий музичний супровід для того, аби зустріти літо. "SLON", "SURFER" та "AUSTRALIA" перенесуть вас на узбережжя океану і можна буквально відчути повітря, просякнуте свіжістю та свободою (навіть якщо ви зараз їдете в переповненій маршрутці). Довершенням альбому став вже відомий поціновувачам творчості гурту сингл "ALOE" – розслаблений трек про старість і самотність є заключним не випадково. Саме зображення алое прикрасило обкладинку альбому, як символ рослини аяхуаска в українському побуті.

Noize MC – Орфей & Эвридика (хіп-хоп опера)

В останній день весни Noize MC презентував щось, що просто не вписується в будь-які рамки! Спочатку хіп-хоп оперу порівнювали з альбомом Oxxxymiron'а "Горгород", але порівняння клеїться так собі. Єдине, що є в них спільного – треки пов'язані між собою. Концептуально, можливо, тут є щось подібне, але після прослухування стає зрозуміло, що кожна пісня хіп-хоп опери – це невід'ємний шматочок пазла в загальній сюжетній лінії, це щось більше, ніж просто пісня з посиланням на попередні композиції.

Хіп-хоп опера від Noize MC містить 30 треків! З них декілька точно будуть приречені на хітовий успіх. На один з них – "Голос & Cтруны" – ще до релізу був знятий кліп.

Noize MC — Голос & Cтруны (дивитися відео)

Noize безумно проробив фантастичну роботу. Спочатку він склав матеріал, відрепетирував, потім переосмислив і записав в студії, куди запросив безліч гостей. Крім сюжету і музичної складової, Noize написав текст не тільки до своїх партій, а й майже до всіх "гостьових", в тому числі і жіночих.

Перша і єдина (на сьогодні) жива демонстрація хіп-хопери відбулася влітку 2016 року в Москві, де глядачі просто не розуміли, як реагувати на те, що відбувається. Саме тому, крім творчої складової, тут дуже важлива робота менеджменту з впровадження матеріалу в уми громадськості. Як мінімум, це хороший варіант для залучення нових слухачів, в тому числі і тих, хто далекий від класичного матеріалу Noize MC.

Noize MC — Без нас (Орфей & Эвридика) feat. Leila (дивитися відео)

Тож "Орфей & Эвридика" справді може стати релізом року. Однак, медійний успіх хіп-хоп опери – поки що під питанням.

Voin Oruwu – Big Space Adventure (album)

На лейблі Private Persons 25 травня вийшов повноцінний альбом київського продюсера Дмитра Авксентьєва, більш відомого як Koloah. Однак цього разу він записався під іншим своїм псевдонімом – Voin Oruwu. Цей проект виник завдяки любові Дмитра до кінематографу і містики.

Надихнувшись власною постапокаліптичною історією, продюсер вирішив записати для неї саундтрек – і з цієї ідеї виник Voin Oruwu, в якому воєдино змішалися технології, наука і мистецтво.

Дмитро є постійним учасником одних з головних українських заходів, на кшталт "Схеми", фестивалів Next Sound, "Стрiчка" і Brave Factory Festival.

Альбому "Big Space Adventure" немає у вільному доступі, але окремі композиції можна послухати на SoundCloud.

YUKO – Re:Ditch (album)

Український електро-фолк дует YUKO вирішили не вигадувати нічого нового і ... перевипустити альбом 2017 року! Тільки не треба скептицизму, бо в них вийшло справді створити хороший продукт!

"Re:Ditch" (2018) – це той же "Ditch" (2017), але перевернутий догори ногами іншим звучанням. Альбом представляє собою ремікси на кожну пісню з альбому "Ditch" від різних артистів. Насправді, прослуховуючи два альбоми підряд, помітити схожість не так вже й легко, адже "Re:Ditch" – це абсолютно самостійний альбом.

Yuko – Маша (дивитися відео)

Якщо ви фанат електронної музики – то вам точно сподобається!

Mike Shinoda – Running From My Shadow

До релізу сольного альбому Майка Шиноди "Post Traumatic" залишилося трохи менше місяця. Платівка надійде в продаж 15-го червня, але музиканту вже не терпиться продемонструвати нам новий матеріал.

Шинода випустив вже сьомий сингл з майбутнього релізу – і відразу ж разом з кліпом. Композиція "Running From My Shadow" може багатьом нагадала творчість "Fort Minor", а також фанати стверджують, що в пісні почули й голос покійного Честера Беннінгтона. Але офіційного підтвердження цього не прозвучало.

Mike Shinoda – Running From My Shadow (дивитися відео)

Якщо порівнювати останні роботи Шиноди з його першим альбомом "The Rising Tied", то це абсолютно різні за звучанням і настроєм речі, що не дивно, адже пройшло більше 10 років.

Florence + The Machine – Hunger

Британський гурт "Florence + The Machine" представила нову композицію "Hunger" і кліп на неї. "Це пісня про те, як ми шукаємо любов там, де її немає, і як спроби відчути себе менш самотніми ізолюють нас ще більше", – так про композицію говорять самі музиканти.

Також вони поділилися подробицями нової платівки – четвертий студійний альбом під назвою "High as Hope" вийде 29 червня. На платівці з'являться Kamasi Washington, Jamie xx, Sampha, Tobias Jesso Jr. і Kelsey Lu.

Florence + The Machine – Hunger (дивитися відео)

James Blake – Do not Miss It

Якщо ви чули "If The Car Beside You Moves Ahead", то точно впізнаєте новий трек англійського співака James Blake – "Do not Miss It" по вібруючому вокалу і аранжуванні в стилі "нікуди не поспішаю".

Новий трек записаний за участю Домініка Мейкера з електронного дуету Mount Kimbie. "Do not Miss It" – це похмура балада, в якій поєднуються піаніно, вокал, семпли і вокал зі зміщеною висотою тону.

Це вже другий трек представлений в 2018 році, але от інформації про новий альбом поки що ніякої не було. До пісні одразу випустили й лірікс-відео, стилізоване під набір тексту в нотатках iPhone.

James Blake – Don't Miss It (дивитися відео)

Beach House – 7

Американський дрім-поп дует "Beach House" випустив сьомий студійний лонгплей під назвою "7". Випуск альбому супроводжувався релізом синглів "Lemon Glow" і "Black Car", а сама платівка складається з 11 треків.

За 12 років існування гурту вони вже завоювали своїх фанатів і своїм новим альбомом хотіли показати "інший підхід до створення музики". Проте за такими голосними словами іншого підходу не знайшлося. За ці 12 років Beach House шліфували і виточували свій стиль – і виходило в них це прекрасно! Новий альбом нічим не поступається минулим роботам, однак чогось нового там годі й шукати.

BEACH HOUSE – "7" FULL ALBUM (дивитися відео)

Музикантів критики звинувачують в тому, що пісні в альбому нудні та невиразні. Але попри свою надмірну розміреність (можливо, це те, що музиканти називають "новим"?) пісні осідають в голові, мелодія плавно перетікає з однієї композиції в іншу... А якщо підключити ще й психоделічний ряд – то можна загубитись на всі 50 хвилин.

"7" – альбом, який своїми гострими рисами та виваженістю, йде в одну ногу з класичним чорно-білим кіно. Від цього лонгплея ви відчуєте подив, передчасну радість, постійну напругу і світ, що проноситься навколо зі швидкістю світла.

