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      Новинський: Очевидно, Бойко і Льовочкін хочуть вступити в партію "За життя"

      341 Читать новость на русском
      Вадим Новинський
      Вадим Новинський

      Об'єднання партій "Опозиційний блок" та "За життя" не відбулося.

      Підписана у п'ятницю, 9 листопада, угода є приватною ініціативою співголови "Оппоблоку" Юрія Бойка.

      Про це OBOZREVATEL повідомив народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. За його словами, в угоді йдеться про створення якоїсь платформи між партією "За життя" і Юрієм Бойком.

      "Він виступав як приватна особа, це його приватна ініціатива. Жодного рішення з'їзду і політради з цього приводу не було. Мабуть, таким чином Юрій Бойко і Сергій Льовочкін хочуть вступити в партію "За життя" і створити "За життя" (об'єднану)", – пояснив нардеп.

      Він підкреслив, що в зв'язку з цим на понеділок, 12 листопада, буде скликана політрада партії "Опозиційний блок".

      "Ми обговоримо ситуацію, що склалася. Також будемо вимагати скликання з'їзду, щоб обговорити цю ситуацію з представниками всіх областей. Партія "Опозиційний блок" завжди виступала за єдиного кандидата від прогресивних опозиційних сил, який міг би створити конкуренцію діючій владі і не бути на підтанцьовці у Петра Порошенка. А вони намагаються створити єдиного кандидата під Порошенка. Тобто вони грають в його гру", – підсумував Новинський.

      Теги: Новини України Новини політики Вадим Новинський Юрій Бойко Опозиційний блок Вадим Рабінович
      Джерело: 24 Канал
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