Новинський: з цією владою я повністю не згоден у питаннях розуміння моралі і совісті

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський відреагував на звернення Генпрокуратури до Державної міграційної служби про його українське громадянство, назвавши його "черговим прикладом переслідування політичних опонентів влади".

Про це Новинський написав у Facebook.

"Вищезазначене звернення ГПУ – це черговий приклад переслідування політичних опонентів влади, з яким я повністю не згоден у питаннях розуміння моралі і совісті", – написав Новинський.

Він зазначив, що Міграційна служба вже неодноразово перевіряла дотримання процедури і законність надання йому громадянства, і процитував офіційну відповідь служби, в якій зазначено, що "порушень законодавства України з питань громадянства не встановлено".

"Товаришам прокурорам раджу спрямувати свою енергію на розслідування резонансних злочинів, а не на виконання протизаконних вказівок влади. Очевидне неефективне, а, на мою думку, просто злочинне ставлення до грошей українських платників податків, завдяки яким існують правоохоронні органи", – написав Новинський.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура перевіряє набуття Новинським українського громадянства.

Вадим Новинський отримав громадянство України в травні 2012 року. Указ був виданий з формулюванням за видатні заслуги перед Україною.